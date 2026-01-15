Новини
България »
СОС изслушва кмета Васил Терзиев за кризата с боклука в София

СОС изслушва кмета Васил Терзиев за кризата с боклука в София

15 Януари, 2026 07:40 619 24

  • сос-
  • криза с боклука-
  • васил терзиев

Васил Терзиев ще разясни също какви са действащите договори с фирмите по почистването

СОС изслушва кмета Васил Терзиев за кризата с боклука в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На днешното заседание на Столичния общински съвет ще бъде изслушан кметът Васил Терзиев по темата за кризата с боклука. Въпреки обещанията, че ситуацията се нормализира, сигналите за преливащи кофи не спират.

Кметът на София ще предостави информация относно текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на Столичната община.

Васил Терзиев ще разясни също какви са действащите договори с фирмите по почистването.

Столичният кмет ще представи и плана за действие за преодоляване на възникналата ситуация.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека

    9 2 Отговор
    каже и до кога с това укро-знаме на СОС-а !

    Коментиран от #17, #22

    07:44 15.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 банишора

    9 3 Отговор
    да питат тоя нека дърник защо и Банишора вече тъне в боклуци? от съседните квартали дойдоха бездомните кучета, а плъховете и котките са ежедневие и от преди това! сега си се разходждат денонощно като на парада на "св. Патрик" или парада на Победата! махай се, бре, неможач!

    07:47 15.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Трол

    8 3 Отговор
    Планът е г-жа Надежда Бобчева да се появи на терен, вследствие на което плъховете да избягат от София панически.

    07:52 15.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Васко Боклука

    10 2 Отговор
    Аз че съм накадърен и тп отдавна вече е ясно...
    Ама не очаквах да има толкова много още по-тпи от мен, за да ме изберат за кмет!

    08:02 15.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тома

    7 1 Отговор
    Пореден цирк в Софийската община - ДСкметът ще изпълни танца на плужека под акомпанимента на песничката за 400 млн икономии, които ще настъпят след увеличението на цената за сметосъбиране само с 20%...
    Голяма радост сред тъППопитеците ще настане след балетния спектакъл😂😂😂

    08:26 15.01.2026

  • 16 Нека в доклада си да

    3 6 Отговор
    им каже открито че проблемите са наследство от предишната кметица
    Също да каже открито че софиянци не се постараха да събират разделно
    Още и не на последно място че най просташки нарочно изхождат кучетата си по тротоарите.
    Проблемите са наслоени и от лошите управления досега и от ниската култура на отглеждане на домашните кучета.
    Време е за истината.

    Коментиран от #18

    08:30 15.01.2026

  • 17 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нека":

    Когато чебурашките се махнат от чуждата територия!

    08:38 15.01.2026

  • 18 Тома

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Нека в доклада си да":

    Ето, появи се първият тъППопитек, който пее припева "Другите са виновни за моята некадърност"😂😂😂

    08:39 15.01.2026

  • 19 с ДС напред

    4 0 Отговор
    Оставка! Незабавна оставка за некадърност и създаване на опасност за здравето на населението!

    08:50 15.01.2026

  • 20 Пенсионирано ченге

    2 0 Отговор
    ТЕРЗИЕВ- ОСТАВКА, некадърник

    08:50 15.01.2026

  • 21 Нека обясни

    2 0 Отговор
    и за анексите,сключени с фирми на "мафията", срещу която се "бори" пехливанинът

    08:50 15.01.2026

  • 22 Васко Боклука

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нека":

    Ще сложим и знамето на Гренландия за да замазим мира и НАТО, а и така градът ни ще стане чист като в Дания!
    Ще сложим и знамето на Иран, освен за да запазим мира а и за да подкрепим нашата съдебната реформа да стане като правосъдието в Иран!

    08:51 15.01.2026

  • 23 Дадааа

    1 1 Отговор
    Терзиев прави всичко възможно да не плащаме огромни суми за боклука. Ситуацията е наследство от гербаджийката Фандъчка.

    08:51 15.01.2026

  • 24 В собствен СОС

    1 0 Отговор
    Кризата с боклука ще се задълбочи, след като цървулите и мутрите се върнаха в партийния дом на БКП. Скоро ще се размирише яко.

    08:55 15.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове