СОС изслушва кмета Васил Терзиев за кризата с боклука в София

На днешното заседание на Столичния общински съвет ще бъде изслушан кметът Васил Терзиев по темата за кризата с боклука. Въпреки обещанията, че ситуацията се нормализира, сигналите за преливащи кофи не спират.
Кметът на София ще предостави информация относно текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на Столичната община.
Васил Терзиев ще разясни също какви са действащите договори с фирмите по почистването.
Столичният кмет ще представи и плана за действие за преодоляване на възникналата ситуация.
