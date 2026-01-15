Новини
Опасения от евентуални военни действия! Иран затваря въздушното си пространство

Опасения от евентуални военни действия! Иран затваря въздушното си пространство

15 Януари, 2026

Президентът Доналд Тръмп обмисля отговор на ситуацията в Иран, който е свидетел на най-големите си антиправителствени протести от години

Опасения от евентуални военни действия! Иран затваря въздушното си пространство - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Иран временно затвори въздушното си пространство за повечето полети. Aвиокомпаниите отменят, пренасочат или отлагат някои полети, на фона на опасения от евентуални военни действия между Съединените щати и Иран, съобщава "Ройтерс".

Иран заяви в съобщение, публикувано от Федералната авиационна администрация на САЩ, че е затворил въздушното си пространство за всички полети с изключение на международните до и от Иран с официално разрешение.

Забраната трябваше да продължи около два часа, но по-късно беше удължена.

Изключение е един полет на Mahan Air, пътуващ до Техеран от Шънджън, Китай, според данни от Flightradar24.

Президентът Доналд Тръмп обмисля отговор на ситуацията в Иран, който е свидетел на най-големите си антиправителствени протести от години.

Съединените щати изтеглят част от персонала си от бази в Близкия изток, заяви американски служител в сряда, след като висш ирански служител заяви, че Техеран е предупредил съседите си, че ще удари американски бази, ако Вашингтон нанесе удар.

Тръмп заяви в сряда, че иранската опозиционна фигура Реза Пахлави "изглежда много мил", но изрази несигурност дали Пахлави ще успее да събере подкрепа в Иран, за да поеме властта в крайна сметка.

"Той изглежда много мил, но не знам как би играл в собствената си страна, каза Тръмп. И наистина все още не сме стигнали до този момент. Не знам дали страната му би приела неговото лидерство и със сигурност, ако го направят, това би било добре за мен."

В ексклузивно интервю за "Ройтерс" Тръмп заяви, че има вероятност иранското правителство да падне.

65-годишният шах Пахлави, живеещ в САЩ, живее извън Иран отпреди баща му да бъде свален от власт по време на Ислямската революция през 1979 г. и е виден глас в протестите. Иранската опозиция е фрагментирана между съперничещи си групи и идеологически фракции - включително монархистите, които подкрепят Пахлави - и изглежда има слабо организирано присъствие в Ислямската република.


Иран (Ислямска Република)
