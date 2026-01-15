Опасения от евентуални военни действия! Иран затваря въздушното си пространство

Иран временно затвори въздушното си пространство за повечето полети. Aвиокомпаниите отменят, пренасочат или отлагат някои полети, на фона на опасения от евентуални военни действия между Съединените щати и Иран, съобщава "Ройтерс".
Иран заяви в съобщение, публикувано от Федералната авиационна администрация на САЩ, че е затворил въздушното си пространство за всички полети с изключение на международните до и от Иран с официално разрешение.
Забраната трябваше да продължи около два часа, но по-късно беше удължена.
Изключение е един полет на Mahan Air, пътуващ до Техеран от Шънджън, Китай, според данни от Flightradar24.
Президентът Доналд Тръмп обмисля отговор на ситуацията в Иран, който е свидетел на най-големите си антиправителствени протести от години.
Съединените щати изтеглят част от персонала си от бази в Близкия изток, заяви американски служител в сряда, след като висш ирански служител заяви, че Техеран е предупредил съседите си, че ще удари американски бази, ако Вашингтон нанесе удар.
Тръмп заяви в сряда, че иранската опозиционна фигура Реза Пахлави "изглежда много мил", но изрази несигурност дали Пахлави ще успее да събере подкрепа в Иран, за да поеме властта в крайна сметка.
"Той изглежда много мил, но не знам как би играл в собствената си страна, каза Тръмп. И наистина все още не сме стигнали до този момент. Не знам дали страната му би приела неговото лидерство и със сигурност, ако го направят, това би било добре за мен."
В ексклузивно интервю за "Ройтерс" Тръмп заяви, че има вероятност иранското правителство да падне.
65-годишният шах Пахлави, живеещ в САЩ, живее извън Иран отпреди баща му да бъде свален от власт по време на Ислямската революция през 1979 г. и е виден глас в протестите. Иранската опозиция е фрагментирана между съперничещи си групи и идеологически фракции - включително монархистите, които подкрепят Пахлави - и изглежда има слабо организирано присъствие в Ислямската република.
1 Владимир Путин, президент
Cпасибо, опрайте се сега сами. Рассия нипричем 😁
07:23 15.01.2026
2 РЕАЛНОСТ
Коментиран от #4, #12
07:24 15.01.2026
3 Тити
07:28 15.01.2026
4 Ти ислямист ли си
До коментар #2 от "РЕАЛНОСТ":Подкрепяш режим, където пребиват жените си, че ходят на плаж по бански и не носят скафандри? Същият “православен” християнин си като оня Бункерния от Кремъл.
Коментиран от #8
07:35 15.01.2026
5 Иран е пазен от Русия
Защото Руската армия е велика и най модерната във Русия
Коментиран от #19
07:36 15.01.2026
6 Израел
Коментиран от #24
07:37 15.01.2026
7 При
07:40 15.01.2026
8 АЗ СЪМ АТЛАНТ ДЕМОКРАТ
До коментар #4 от "Ти ислямист ли си":И ако някоя държава не желае да я ограбвам, и организирам преврат, отвличам президента или просто пращам армията демократично да я бомбардира.
Коментиран от #23
07:43 15.01.2026
9 оня с коня
Коментиран от #14
07:44 15.01.2026
10 Путине Иран е Руски
Само дето не се знае Москва дали ще е Руска
07:46 15.01.2026
11 Без Измет по света
Комунизма умира
Коментиран от #17
07:48 15.01.2026
12 Хубаво
До коментар #2 от "РЕАЛНОСТ":сега иранците ще се наслаждават на мизерен живот още години наред
08:00 15.01.2026
13 С музейните експонати от снимката
08:01 15.01.2026
14 Преди 6 години като не го затвориха
До коментар #9 от "оня с коня":свалиха граждански самолет пълен с иранци
08:06 15.01.2026
15 Заразно Зло
08:17 15.01.2026
16 Пенчо
08:23 15.01.2026
17 РЕАЛИСТ
До коментар #11 от "Без Измет по света":Като гледам Китай, изглежда само с комунизъм може да направиш такъв напредък във всичко. Няма измислени избори, няма корупция, няма соросоидни организации. Работят хората и се радват на плодовете на труда.
Коментиран от #18, #22
08:25 15.01.2026
18 ФAКТИ.БГ1 Декември, 2025
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":Осем висши генерали бяха изключени от управляващата комунистическа партия по обвинения в корупция през октомври, включително вторият по ранг генерал в страната, Хъ Уейдун. Той е служил под ръководството на Си в Централната военна комисия, върховната военна командна организация на Китай.
08:47 15.01.2026
19 Дебил путинофил
До коментар #5 от "Иран е пазен от Русия":Даже по руския стандарт си нефункционален
08:51 15.01.2026
20 Путинее, памаги
08:53 15.01.2026
21 Путине, Путине...
08:57 15.01.2026
22 Къв комунизъм в Китай бре
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":Страната с безброй милионери и "червен капитализъм,". От отявлени комунисти в ККП, станаха върли капиталисти.
08:59 15.01.2026
23 Путинистче идиотче
До коментар #8 от "АЗ СЪМ АТЛАНТ ДЕМОКРАТ":Сащ са учат от ..Путин...
09:01 15.01.2026
24 Така де
До коментар #6 от "Израел":И без сухопътна офанзива на САЩ, пратиха комуниста Милошевич в Хага.
09:02 15.01.2026