80-годишен турист в Испания се опита да се качи на самолет с починалата си съпруга

Испанската полиция потвърди, че 80-годишен турист е направил опит да се прибере у дома от Тенерифе, превозвайки починалата си съпруга в инвалидна количка, съобщава ДПА, цитирана от БТА.
Говорителка на полицията заяви пред германската информационна агенция, че мъжът е успял да премине проверките за сигурност на летище Тенерифе Сур. Инцидентът е станал в края на миналата година.
Служителите на летището са заподозрели, че нещо не е наред, след като забелязали, че възрастната жена не показва признаци на живот, а един от тях установил, че ръката ѝ е напълно изстинала. По-късно лекар е потвърдил смъртта ѝ.
Тъй като полицията не е открила данни за извършено престъпление, мъжът не е бил арестуван.
По думите на говорителката не е ясно откъде са били мъжът и съпругата му, нито накъде точно са пътували. Също така не е известно дали мъжът изобщо е осъзнавал, че съпругата му е починала.
1 Поет
Самотна и притисната във някой ъгъл
Или като на война
Сред гръм и огън
Като във някой пъкъл
Ще мине време
И точен отговор ще ни даде смъртта
Коментиран от #2, #3
08:07 15.01.2026
2 Боруна Лом
До коментар #1 от "Поет":БРАВО
08:11 15.01.2026
3 Адмирации
До коментар #1 от "Поет":За малко да ме разплачете!
08:25 15.01.2026
4 стари епитафии
И отдолу: "Тук почива сър Джон, вдървен както никога"
08:27 15.01.2026
5 ЕДГАР КЕЙСИ
08:34 15.01.2026