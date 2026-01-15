Новини
Любопитно »
80-годишен турист в Испания се опита да се качи на самолет с починалата си съпруга

15 Януари, 2026 07:46 1 574 5

  • испания-
  • турист-
  • починала-
  • съпруга-
  • самолет

Не е известно дали мъжът изобщо е осъзнавал, че съпругата му е починала

80-годишен турист в Испания се опита да се качи на самолет с починалата си съпруга - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Испанската полиция потвърди, че 80-годишен турист е направил опит да се прибере у дома от Тенерифе, превозвайки починалата си съпруга в инвалидна количка, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Говорителка на полицията заяви пред германската информационна агенция, че мъжът е успял да премине проверките за сигурност на летище Тенерифе Сур. Инцидентът е станал в края на миналата година.

Служителите на летището са заподозрели, че нещо не е наред, след като забелязали, че възрастната жена не показва признаци на живот, а един от тях установил, че ръката ѝ е напълно изстинала. По-късно лекар е потвърдил смъртта ѝ.

Тъй като полицията не е открила данни за извършено престъпление, мъжът не е бил арестуван.

По думите на говорителката не е ясно откъде са били мъжът и съпругата му, нито накъде точно са пътували. Също така не е известно дали мъжът изобщо е осъзнавал, че съпругата му е починала.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поет

    6 2 Отговор
    Дали така умира любовта
    Самотна и притисната във някой ъгъл
    Или като на война
    Сред гръм и огън
    Като във някой пъкъл
    Ще мине време
    И точен отговор ще ни даде смъртта

    Коментиран от #2, #3

    08:07 15.01.2026

  • 2 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Поет":

    БРАВО

    08:11 15.01.2026

  • 3 Адмирации

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Поет":

    За малко да ме разплачете!

    08:25 15.01.2026

  • 4 стари епитафии

    0 1 Отговор
    "Тук почива лейди Джейн, студена както винаги "
    И отдолу: "Тук почива сър Джон, вдървен както никога"

    08:27 15.01.2026

  • 5 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор
    ВЕЧЕ СЪМ 100% СИГУРЕН ...................... "ЧОВЕК , КОЛКО ПО ОСТАРЯВА , ПО ОГЛУПЯВА" ..................... ИЗКЛЮЧЕНИЕ ПРАВЯТ "ПУТЛЕР , ЧОРАПА и КИТАЙСКИЯ ГЛУПЕНДЪР" ................... ТРИМАТА ИДИОТИ (КАСАПИ) .................... ФАКТ !

    08:34 15.01.2026