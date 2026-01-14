Новини
Румъния се обединява с Молдова? Букурещ е готов да седне на сериозни преговори с Кишинев

14 Януари, 2026 15:28 3 063 73

Президентът на Молдова Мая Санду заяви, че би гласувала за обединение с Румъния, ако този въпрос някога бъде подложен на референдум

Румъния се обединява с Молдова? Букурещ е готов да седне на сериозни преговори с Кишинев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съветникът на румънския президент по въпросите на връзките с румънците в диаспората Евгений Томак заявява, че Букурещ е готов да "седне на сериозни преговори" за обединение с Молдова. Той коментира обединението на двете страни в интервю за Calea Europeana, цитирано от Фокус.

"Всички добросъвестни румънци, независимо от коя страна на Прут живеят, разглеждат въпроса за обединението на двете държави като естествен процес", коментира той.

Той припомня, че Румъния официално е заявила готовността си да обсъжда този въпрос от 27 март 2018 г. с декларация, приета от парламента без нито един глас "против". "Това е официалната позиция на румънската държава. Тя не се е променила", подчертава той.

Томак заявява, че Румъния е готова по всяко време да седне на масата за преговори и сериозно да обсъди този сценарий, но само в случай, че Молдова "го разглежда като вариант".

"Това е тяхно право да решават своето бъдеще", посочва той.

На въпроса за готовността на Румъния за сценарий за обединение, включително от гледна точка на необходимата подкрепа от страна на партньорите от ЕС, съюзниците от НАТО и стратегическия партньор САЩ, Томак заявява, че "всички наши партньори знаят, че в Румъния и Република Молдова живее един и същ народ".

Президентът на Молдова Мая Санду заяви, че би гласувала за обединение с Румъния, ако този въпрос някога бъде подложен на референдум. Според нея на страната ѝ става все по-трудно да "оцелява" самостоятелно.


  • 1 маке

    51 14 Отговор
    РСМ да последва примера на Молдова и да се обедини с нас :)

    Коментиран от #12, #13, #15, #21

    15:29 14.01.2026

  • 2 Също и ние

    37 10 Отговор
    Сме готови с Македония.

    Коментиран от #29

    15:30 14.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    40 8 Отговор
    Румъния се обединява с Молдова, Дания със САЩ, Русия с Украйна и т.н. Навсякъде по света цари мир и братята се прегръщат от двете страни на границите.

    Коментиран от #9

    15:32 14.01.2026

  • 5 Обединява ли се?

    42 9 Отговор
    А молдовците знаят ли?

    Коментиран от #57

    15:33 14.01.2026

  • 6 Джуджеску

    12 4 Отговор
    Това ми харесва!

    15:34 14.01.2026

  • 7 Бялджип

    44 14 Отговор
    Това е направо смайващо?!! Президентът на една държава да иска да заличи държавата си, като я присъедини към друга?!! В какъв свят живеем, вече не е ясно?

    Коментиран от #14, #40, #49

    15:34 14.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 По-скоро

    15 18 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Русия с Индия!Сибир не може да стои безлюден!

    15:35 14.01.2026

  • 10 Молдован

    13 16 Отговор
    Бравос на Мая на Сандо !

    15:36 14.01.2026

  • 11 гочето

    24 22 Отговор
    Интересно е какво ще прави мамалигарката Санду, когато Приднестровието се обедини с Русия??
    А тогава Приднестровието ще получи повече газ и нефт от Германия а румънската молдова няма да получи нищо!
    Сещате ли се кой ще стигне до просешка тояга и ще ходи да търси работа и гориво в Приднестровието?
    Въпрос на време е и то на малко време!
    За това мамалигарката Санду бърза, щото после може и да е късно

    15:36 14.01.2026

  • 12 604

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "маке":

    да бе изтребвали са ни още дертове.....

    15:37 14.01.2026

  • 13 Зурленски

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "маке":

    Ще приемете ли динара?

    15:37 14.01.2026

  • 14 Така е

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    в ЕССР !

    15:37 14.01.2026

  • 15 Ванче Нафтовски

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "маке":

    За какво са ти предатели! Да оскверняват паметници и храмове! Македонец за дружина не става!

    15:38 14.01.2026

  • 16 Смех с ватенки

    15 17 Отговор
    Путлер и тук безпомощен.

    15:38 14.01.2026

  • 17 Голия

    14 14 Отговор
    руските тикви пак ще гледат

    15:40 14.01.2026

  • 18 Залатя орда

    16 12 Отговор
    Русия с Монголия!

    15:40 14.01.2026

  • 19 Индокитай

    11 4 Отговор
    на запад ше стигне до Урал и по-далеч!

    15:41 14.01.2026

  • 20 Румънци

    10 3 Отговор
    от всички страни, обединявайте се!!!

    15:42 14.01.2026

  • 21 Путин не дава

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "маке":

    Комунистите и в Македония, и в България са против обединението на държавите. Измислят си всякакви езикови и исторически спорове. Като че ли езикът и историята могат да се откраднат и да се сложат в нечий джоб!

    15:42 14.01.2026

  • 22 Българин

    9 3 Отговор
    Според преброяването през 2004 година българския език е майчин за 53 178 души, или около 1.1 процента от населението на страната. Българския език представлява майчин за около 80.99 процента от българите в Молдова, за 69.23 процента от тях в градовете и 90.55 процента от тях в селата3.

    Руският език е майчин за 9134 души, или 13.91 процента от българите в Молдова. За 25.08 процента от българите в градовете и 4.83 процента от българите в селата.

    Румънският език е майчин за 2766 души, или 4.21 процента от българите в Молдова. За 4.91 процента от българите в градовете и 3.64 процента от българите в селата.

    15:43 14.01.2026

  • 23 ха, ха, ха...

    17 1 Отговор
    "Румънските македонци" излязоха много по умни. Както в Румъния, така и в Молдова историчеки болшинството са също наследници на българи, но явно на север от Дунав разума наделява над сепаратизма. Така Молдова от раз влиза в ЕС и Шенген едновременно, а в близките години и в еврозоната без нужда да изпълнява каквито и да било подготвителни стъпки или преговори.

    15:45 14.01.2026

  • 24 Някой

    8 3 Отговор
    И в северните общини на Косово също да се проведе референдум!

    15:45 14.01.2026

  • 25 ЕСССР

    9 4 Отговор
    Молдова в ЕСССР през задния двор, защо да чакат години да изпълняват някакви изисквания и пр., тарикати! И остатъците от територия Украйна така, ще се намъкнат и после зравей корупция на квадрат!

    15:45 14.01.2026

  • 26 Референдум ,някога?

    6 2 Отговор
    Ами,кой да го свика?

    15:45 14.01.2026

  • 27 Така се прави, със преговори и

    12 7 Отговор
    Дипломация! А не като МОНГОЛЬЯК ФАШАГИТЕ от Москалбад,...поробили 22 РЕПУБЛИКИ и 168 националности със кръвта на милиони избити цивилни!!

    15:45 14.01.2026

  • 28 Болшинството

    10 5 Отговор
    искат в РФ !

    Коментиран от #37

    15:46 14.01.2026

  • 29 Ако макетата

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Също и ние":

    имаха граница с Русия, Брюксел без да ги пита, вече да ни е обединил с тях

    Коментиран от #41

    15:47 14.01.2026

  • 30 Маша

    7 9 Отговор
    Где Путинь?

    15:47 14.01.2026

  • 31 Долу ЕС

    11 3 Отговор
    ами да, крайна се връща в Русия, Гренландия към сащ, вместо България с Македония, ще има турция с част от България. Времената са такива всеки може да прави каквото си иска, защото няма последствия!

    15:48 14.01.2026

  • 32 Гутериш

    3 8 Отговор
    ООН не трябва да признава държави под 15 милиона!

    15:50 14.01.2026

  • 33 БПФ

    13 5 Отговор
    Хахаха, знаем как се правят "референдумите" в Молдова !!! Помним предният - за присъединяване към ЕС - как евроскептиците водеха с 20% но обят, но после брюкселските лакеи обърнаха мача... такива обрати от такава разлика и по филмите няма. Да не говорим, че санду е с мамалигарско гражданство. Трябва да бъде арестувана и съдена за измяна !!!

    15:51 14.01.2026

  • 34 Смуглянка

    8 2 Отговор
    Хачу Катюша !

    15:51 14.01.2026

  • 35 Справедлив

    8 3 Отговор
    Мамалигарите да връщат Добруджа и делтата на Дунав на България.

    Коментиран от #47

    15:52 14.01.2026

  • 36 Молдованка

    5 3 Отговор
    Най-добре бяхме при Мурат 4 !

    15:52 14.01.2026

  • 37 ха, ха, ха...

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Болшинството":

    Като гледам и ти си "и сам войнърт е войн", а ми говориш за "болшинство"

    15:54 14.01.2026

  • 38 Пламен

    9 4 Отговор
    Няма нищо по естествено от това румънците да живеят в една държава

    Коментиран от #52

    15:55 14.01.2026

  • 39 Чукчи

    5 1 Отговор
    Камчатка и Аляска,кога ще се обединят?

    15:55 14.01.2026

  • 40 също като наш Тошо

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    Също като наш бай Тошо, дето 3 пъти ни предлага на СССР за 17та република :)

    15:58 14.01.2026

  • 41 де го чукаш, де се пука...

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ако макетата":

    Абе ние и с Молдова ако имахме обща граница можеше да предпочетат да се обединят с България, а не с Румъния, но това е друга тема и най вече предположения. Реално българите там са повече от останалите, също както в РСМ, но конспирациите за разединението на българите тече от векове, а не от вчера. Още по време на Византия и Османската окупация българите са най многобройното население не само на Балканите, а и далеч отвъд Дунав, но днес са ни свили в по малко от една трета от реалните територии населени в Средновековието с хора с българско самосъзнание.

    Коментиран от #45

    16:03 14.01.2026

  • 42 Дон Турболенто

    1 2 Отговор
    Без Приднестровието.

    16:08 14.01.2026

  • 43 Българин

    1 1 Отговор
    Еееее най после, в земята останала като НИЧИЯ ЗЕМЯ!

    Гърци - кои са тия - някой, да е чувал за тях преди 1826.....
    Румъненци - кои са тия в тоя 20 век, някой да е чувал за тях преди 20 век?

    Сложно е братя.... Гърци и Румънци, Българското да си признаете, след навличане на нази тез, банки онанази, дет търгуват с ТОРта на таз ОЗВЕРЕНА от БОГАТСТВО ЗЕМЯ, наречена ТОР на исТОРията, пъпа на Земята, то остави това ами и СЛЪНЦЕТО онемя от наще изобретателни величественни извънземни мисли! "Как да продължим РОДА?", та да има Мляко на Земята и ОРАта да е чиста ОКОЛО главата, когато мислите текат, за да движат ЧО+ВЕЧЕСТВОТО НАПРЕД..... не със двата крака, а с Разум напред. Ето как парите, за толкова години сътвориха изкуствени държави на Балканите! Румънски език - искуствен език. Спомням си в Америка си приказвам с една Румънка на английски и тя ме запита: "От къде сте?" Отговарям: Българин, а тя: на чист български език: Здравей Братко! Майка ми и татко ми са българи, но станахме с изкуствен език румънци!

    Най Важното БРАТЯ.:bowdown: .... е да се СЪБЕРЕМ... да направиме общ ХАРЕМ.... СПАРТАК да разкъса ВЕРИГИТЕ ..... :ok: Олимп Първи :ok: да му позволи "СЧУПВАНЕ НА ВЕРИГИТЕ" .... и ... тогава " КЛЕОПАТРА" ще ни роди..... ново поколение .... ИМПЕРАТОРИ...... за да забавляват РОДАТА...... със ПРОСВЕТА към :ok: МЕЧТАТА :ok: ..... МЕЧТАТА ЗА РАВЕНСТВО... на ОВЕН и КОЗЕЛ със ЛЪВ И ОРЕЛ.....:

    16:16 14.01.2026

  • 44 Галина Колева

    3 1 Отговор
    А НАШАТА СЕВЕРНА ДОБРУДЖА ....! ПРОМЕНЯТ СЕ ДОГОВОРИ ....

    16:17 14.01.2026

  • 45 Възраждане

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "де го чукаш, де се пука...":

    Затова сега февруари, Да си върнем България! И лева!

    16:19 14.01.2026

  • 46 И на мaмaлигите

    1 1 Отговор
    им се яде орешници, май май?

    16:19 14.01.2026

  • 47 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Справедлив":

    Делтата на Дунав им я е дал руския цар. Къв си ти да решаваш, какво заповядва Императора на Русия.

    Коментиран от #68

    16:19 14.01.2026

  • 48 Знайко

    3 0 Отговор
    А Приднестровието с кой ще се обедини?

    С Румния, с Украйна, с Московия???


    Румънците не само със заплати, но и с обединението си ще ни изпреварят. При нас дори няма изгледи за обединение.

    Коментиран от #51

    16:19 14.01.2026

  • 49 Църен жип

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    А ние сега можеше да си имаме и Източна Румелия. Ха ха ха ха ха

    16:20 14.01.2026

  • 50 Гоце

    3 0 Отговор
    Македонец за дружина и трън в градина не се оставят!

    16:20 14.01.2026

  • 51 Варинати

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Знайко":

    С кого ще се обединяваш? С Турция ли? Защото ние вървим на разцепване на 3 части най-малко.

    Коментиран от #56

    16:21 14.01.2026

  • 52 Весело

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Пламен":

    Еми тогава да напускат изконните бг земи и да се връщат откъдето са дошли-Апенитите

    16:22 14.01.2026

  • 53 Браво това трябваше

    2 2 Отговор
    Да го направят отдавна. Бил съм в Молдова работил съм със молдовани не стават. Дано румънците да ги вкарат в релси. И Румъния доказа че са точни и след соца и после. Много порочни управляващи осъдиха. А ТУК НИ ЕДИН.

    Коментиран от #66

    16:24 14.01.2026

  • 54 Бай Данчо

    2 0 Отговор
    Дочух отнякъде че вървят преговори между България и Сомалия ама сомалийците нещо се дърпали

    16:27 14.01.2026

  • 55 Българин

    1 0 Отговор
    ПОДГОНЕНИТЕ КУМАНИ - ЦИГАНИ - ОТ МОНГОЛИТЕ НА ЧИНГИС ХАН по пътя си повличат и СЕЛДЖУКСКИТЕ. става страшна КАКАФОНИЯ - СМЕС ОТ КУМАНИ - ЦИГАНИ, МОНГОЛИ и ЦЕЛДЖУЦИ. ПРИЕМАТ МЮЗЮЛМАНСКАТА РЕЛИГИЯ, УСТАНОВЯВАТ СЕ В МАЛА АЗИЯ. ПОКОРЯВАТ ВИЗАНТИЙСКАТА ИМПЕРИЯ... и това е съвременна ТУРЦИЯ.
    ЦИГАНИТЕ - КУМАНИТЕ (БЕЗ ПРИМЕС С МОНГОЛИ) настанени на север от България не приемат МЮЗЮЛМАНСТВОТО и ТЕ СТАВАТ ХРИСТИЯНИ.. в 19 век създадоха държавата РУМЪНИЯ - ВЪВЕДОХА ИЗКУСТВЕННО СЪЗДАДЕНИЯ РУМЪНСКИ ВЗЕК
    По този начин в момента има две ЦИГАНСКИ - КУМАНСКИ ДЪРЖАВИ
    Едната е РУМЪНИЯ - ХРИСТИЯНСКА - където е унищожен КУМАНСКИЯТ ЕЗИК = ТУРСКИЯ
    Другата е ТУРЦИЯ - МЮЗЮЛМАНСКА със запазен КУМАНСКИ ЕЗИК = ТУРСКИ
    А ние БЪЛГАРИТЕ се явяваме по СРЕДАТА, МЕЖДУ КУМАНИТЕ и КУМАНИТЕ (ТУРЦИ)
    В МОМЕНТА ТЕЧЕ ПЪЛЕН ПРОЦЕС НА УНИЩОЖАВАНЕТО НА БЪЛГАРИНА
    Ето ви местото със пълния тейст... НА АНГЛИЙСКИ Е.
    Интересното е, че на Български няма нищо от това което е написано на английски

    16:27 14.01.2026

  • 56 Знайко

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Варинати":

    Със Северна Македония, с Южна Македония, със Западен Шоплук ...

    16:28 14.01.2026

  • 57 Георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Обединява ли се?":

    Кой е кого се обединява? Това е важното. Ако Молдова се обединява с Румъния е едно, а ако Румъния се обединява с Молдова, това е съвсем друго нещо. Ако Молдова е глътната от Румъния, бесарабските българи ще изчезнат като такива. А те са българи. Ако Молдова глътне Румъния, по става - някога румънските земи са били български. Е кой кого сега?

    16:30 14.01.2026

  • 58 Олееееее, "демокрация" ...

    4 1 Отговор
    Румъния се обединява с Молдова ? С референдум или без ?

    16:30 14.01.2026

  • 59 Българин

    3 1 Отговор
    Скъпия ни Тодор Живков, всъщност бе циганин. Циганин по баща и влашки циганин по майка ( Мариуца )
    Той започна циганизацията на България, като пресели тук стотици хиляди румънски, югославски и гръцки цигани

    Именно затова ЯШАР ( истинското име на Т.Ж. ) изпрати убийците срещу Георги Марков

    Георги Марков бе убит от циганската мафия около Яшар, защото той единствен проговори за демографската смърт на българската нация и чудовищната свръх-раждаемост на циганите.

    Ето есето на Георги Марков ТУК :

    16:30 14.01.2026

  • 60 Аз съм веган

    1 0 Отговор
    Хаяско само гледа и мига на парцали.

    16:31 14.01.2026

  • 61 Берлин

    3 1 Отговор
    Гордостта на уСрула,мая,кая, тиквата,мерц,бандерозел и все нацюгите, продажници управляват.

    16:31 14.01.2026

  • 62 Без преднестровието

    2 1 Отговор
    там няма да барате с мръсните си алчни ръчички! Путин ще ви ошамари, като сополиви ,миризливи циганини!

    16:32 14.01.2026

  • 63 Македония кога

    2 2 Отговор
    Ще я обединим към България ? Когато осъдим тези предатели които я признаха за държава или как? Съд за атлантиците-предатели ! Съд и доживотен затвор

    Коментиран от #69

    16:33 14.01.2026

  • 64 Българин

    1 1 Отговор
    „Няма как да се развива България като няма хора. Трябва да отидем към многодетна норма и никакви оправдания за това, че като родите деца, няма да можете да им купите кецове! Ще минат и без кецове! Ще правите деца, това е! Работата е много сериозна, нищо смешно няма!"
    "многодетна норма" - така е , 100%.

    Но има и друго: българите изчезват, защото са проси и отричат себе си.

    1. Българите са проси и отричат себе си - погледнете форумците. Всеки отрича другите!

    2. Българите са проси и отричат себе си, защото навреме не се усетиха и не проумяха, че им измъкват Македония (наричахме ги макета или дори сърби).
    3. Българите са проси и отричат себе си, защото не могат да защитят българите в западните покрайнини (хитрите сърби измислиха по подобие на македонците дори шопска нация).

    16:39 14.01.2026

  • 65 Много

    0 0 Отговор
    евро народи просто не могат да "оцеляват " сами и си търсят по-богати господари.

    16:39 14.01.2026

  • 66 В Румъния пич

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Браво това трябваше":

    Е атлантическо нацистка хунта, но доста по брутална от тази в България. У нас е парламентарна атлантическо нацистка диктатура докато в Румъния вече е реална !

    16:40 14.01.2026

  • 67 Българин

    0 0 Отговор
    4. Българите са проси и отричат себе си защото, не се борят за хилядите българи които са в румънска добруджа дори не могат да говорят български , НО знаят, че са българи). "Българите" в БГ ги наричат власи, мамалигари и какво ли още ни, но не и българи. И не само това, "българите" в БГ наричат власи и мамалигари дори и българите в северните части на БГ.
    5. Българите са проси и отричат себе си защото, не признават българо-мохамеданите или помаците за българи. А те са по-чисти българи от т.н. националисти. Виждайки глупостта на т.н. българи, гърците веднага прилагат "македонслия модел" и говорят за помашка народност, поради простата причина, че в гръцката част на Родопите има много такива помаци които говорят ЧИСТ старовремски български език.
    6. Българите са проси и отричат себе си защото, не могат да привлечат милионите бгългари извън България, които знаят, че са българи. Тези "българи" в БГ наричат българите извън БГ изменници и какво ли още не.

    16:41 14.01.2026

  • 68 Весело

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Ха ха ха ха":

    Аз не съм крепостен на руски цар, царя не може да нещо, което не е руско, а е българско.

    16:41 14.01.2026

  • 69 Македония

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Македония кога":

    ще я вземат германите от ЕС. Ти къде се натискаш, като си тяхна собственост.

    16:41 14.01.2026

  • 70 Българин

    1 0 Отговор
    7. Българите са проси и отричат себе си защото, не могат да приобщят българските турци. За последните е известно от исорята, че не обичат малоазиатските турци.
    8. Българите са проси и отричат себе си защото, не могат да приобщят българските цигани. Българските цигани искат да са българи и да живеят по европейски, но ние не им даваме.
    9. Българите са проси и отричат себе си защото, видят ли друга народност в БГ, като евреи, арменци и т.н. започват с обидите и естествено рано или късно им се връща.

    16:42 14.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ПутиНацист

    0 0 Отговор
    Супер .
    Молдова ще се отърве от
    Руските Пияндурници
    Завинаги .

    Никой не иска да бъде окупиран
    От Разни Руски Терористи.

    17:08 14.01.2026

