Румъния се обединява с Молдова? Букурещ е готов да седне на сериозни преговори с Кишинев

Съветникът на румънския президент по въпросите на връзките с румънците в диаспората Евгений Томак заявява, че Букурещ е готов да "седне на сериозни преговори" за обединение с Молдова. Той коментира обединението на двете страни в интервю за Calea Europeana, цитирано от Фокус.
"Всички добросъвестни румънци, независимо от коя страна на Прут живеят, разглеждат въпроса за обединението на двете държави като естествен процес", коментира той.
Той припомня, че Румъния официално е заявила готовността си да обсъжда този въпрос от 27 март 2018 г. с декларация, приета от парламента без нито един глас "против". "Това е официалната позиция на румънската държава. Тя не се е променила", подчертава той.
Томак заявява, че Румъния е готова по всяко време да седне на масата за преговори и сериозно да обсъди този сценарий, но само в случай, че Молдова "го разглежда като вариант".
"Това е тяхно право да решават своето бъдеще", посочва той.
На въпроса за готовността на Румъния за сценарий за обединение, включително от гледна точка на необходимата подкрепа от страна на партньорите от ЕС, съюзниците от НАТО и стратегическия партньор САЩ, Томак заявява, че "всички наши партньори знаят, че в Румъния и Република Молдова живее един и същ народ".
Президентът на Молдова Мая Санду заяви, че би гласувала за обединение с Румъния, ако този въпрос някога бъде подложен на референдум. Според нея на страната ѝ става все по-трудно да "оцелява" самостоятелно.
14 Януари, 2026 15:28 3 063 73
1 маке
Коментиран от #12, #13, #15, #21
15:29 14.01.2026
2 Също и ние
Коментиран от #29
15:30 14.01.2026
4 Трол
Коментиран от #9
15:32 14.01.2026
5 Обединява ли се?
Коментиран от #57
15:33 14.01.2026
6 Джуджеску
15:34 14.01.2026
7 Бялджип
Коментиран от #14, #40, #49
15:34 14.01.2026
9 По-скоро
До коментар #4 от "Трол":Русия с Индия!Сибир не може да стои безлюден!
15:35 14.01.2026
10 Молдован
15:36 14.01.2026
11 гочето
А тогава Приднестровието ще получи повече газ и нефт от Германия а румънската молдова няма да получи нищо!
Сещате ли се кой ще стигне до просешка тояга и ще ходи да търси работа и гориво в Приднестровието?
Въпрос на време е и то на малко време!
За това мамалигарката Санду бърза, щото после може и да е късно
15:36 14.01.2026
12 604
До коментар #1 от "маке":да бе изтребвали са ни още дертове.....
15:37 14.01.2026
13 Зурленски
До коментар #1 от "маке":Ще приемете ли динара?
15:37 14.01.2026
14 Така е
До коментар #7 от "Бялджип":в ЕССР !
15:37 14.01.2026
15 Ванче Нафтовски
До коментар #1 от "маке":За какво са ти предатели! Да оскверняват паметници и храмове! Македонец за дружина не става!
15:38 14.01.2026
16 Смех с ватенки
15:38 14.01.2026
17 Голия
15:40 14.01.2026
18 Залатя орда
15:40 14.01.2026
19 Индокитай
15:41 14.01.2026
20 Румънци
15:42 14.01.2026
21 Путин не дава
До коментар #1 от "маке":Комунистите и в Македония, и в България са против обединението на държавите. Измислят си всякакви езикови и исторически спорове. Като че ли езикът и историята могат да се откраднат и да се сложат в нечий джоб!
15:42 14.01.2026
22 Българин
Руският език е майчин за 9134 души, или 13.91 процента от българите в Молдова. За 25.08 процента от българите в градовете и 4.83 процента от българите в селата.
Румънският език е майчин за 2766 души, или 4.21 процента от българите в Молдова. За 4.91 процента от българите в градовете и 3.64 процента от българите в селата.
15:45 14.01.2026
24 Някой
15:45 14.01.2026
25 ЕСССР
15:45 14.01.2026
26 Референдум ,някога?
15:45 14.01.2026
27 Така се прави, със преговори и
15:45 14.01.2026
28 Болшинството
Коментиран от #37
15:46 14.01.2026
29 Ако макетата
До коментар #2 от "Също и ние":имаха граница с Русия, Брюксел без да ги пита, вече да ни е обединил с тях
Коментиран от #41
15:47 14.01.2026
30 Маша
15:47 14.01.2026
31 Долу ЕС
15:48 14.01.2026
32 Гутериш
15:50 14.01.2026
33 БПФ
15:51 14.01.2026
34 Смуглянка
15:51 14.01.2026
35 Справедлив
Коментиран от #47
15:52 14.01.2026
36 Молдованка
15:52 14.01.2026
37 ха, ха, ха...
До коментар #28 от "Болшинството":Като гледам и ти си "и сам войнърт е войн", а ми говориш за "болшинство"
15:54 14.01.2026
38 Пламен
Коментиран от #52
15:55 14.01.2026
39 Чукчи
15:55 14.01.2026
40 също като наш Тошо
До коментар #7 от "Бялджип":Също като наш бай Тошо, дето 3 пъти ни предлага на СССР за 17та република :)
15:58 14.01.2026
41 де го чукаш, де се пука...
До коментар #29 от "Ако макетата":Абе ние и с Молдова ако имахме обща граница можеше да предпочетат да се обединят с България, а не с Румъния, но това е друга тема и най вече предположения. Реално българите там са повече от останалите, също както в РСМ, но конспирациите за разединението на българите тече от векове, а не от вчера. Още по време на Византия и Османската окупация българите са най многобройното население не само на Балканите, а и далеч отвъд Дунав, но днес са ни свили в по малко от една трета от реалните територии населени в Средновековието с хора с българско самосъзнание.
Коментиран от #45
16:03 14.01.2026
42 Дон Турболенто
16:08 14.01.2026
43 Българин
Гърци - кои са тия - някой, да е чувал за тях преди 1826.....
Румъненци - кои са тия в тоя 20 век, някой да е чувал за тях преди 20 век?
Сложно е братя.... Гърци и Румънци, Българското да си признаете, след навличане на нази тез, банки онанази, дет търгуват с ТОРта на таз ОЗВЕРЕНА от БОГАТСТВО ЗЕМЯ, наречена ТОР на исТОРията, пъпа на Земята, то остави това ами и СЛЪНЦЕТО онемя от наще изобретателни величественни извънземни мисли! "Как да продължим РОДА?", та да има Мляко на Земята и ОРАта да е чиста ОКОЛО главата, когато мислите текат, за да движат ЧО+ВЕЧЕСТВОТО НАПРЕД..... не със двата крака, а с Разум напред. Ето как парите, за толкова години сътвориха изкуствени държави на Балканите! Румънски език - искуствен език. Спомням си в Америка си приказвам с една Румънка на английски и тя ме запита: "От къде сте?" Отговарям: Българин, а тя: на чист български език: Здравей Братко! Майка ми и татко ми са българи, но станахме с изкуствен език румънци!
Най Важното БРАТЯ.:bowdown: .... е да се СЪБЕРЕМ... да направиме общ ХАРЕМ.... СПАРТАК да разкъса ВЕРИГИТЕ ..... :ok: Олимп Първи :ok: да му позволи "СЧУПВАНЕ НА ВЕРИГИТЕ" .... и ... тогава " КЛЕОПАТРА" ще ни роди..... ново поколение .... ИМПЕРАТОРИ...... за да забавляват РОДАТА...... със ПРОСВЕТА към :ok: МЕЧТАТА :ok: ..... МЕЧТАТА ЗА РАВЕНСТВО... на ОВЕН и КОЗЕЛ със ЛЪВ И ОРЕЛ.....:
16:16 14.01.2026
44 Галина Колева
16:17 14.01.2026
45 Възраждане
До коментар #41 от "де го чукаш, де се пука...":Затова сега февруари, Да си върнем България! И лева!
16:19 14.01.2026
46 И на мaмaлигите
16:19 14.01.2026
47 Ха ха ха ха
До коментар #35 от "Справедлив":Делтата на Дунав им я е дал руския цар. Къв си ти да решаваш, какво заповядва Императора на Русия.
Коментиран от #68
16:19 14.01.2026
48 Знайко
С Румния, с Украйна, с Московия???
Румънците не само със заплати, но и с обединението си ще ни изпреварят. При нас дори няма изгледи за обединение.
Коментиран от #51
16:19 14.01.2026
49 Църен жип
До коментар #7 от "Бялджип":А ние сега можеше да си имаме и Източна Румелия. Ха ха ха ха ха
16:20 14.01.2026
50 Гоце
16:20 14.01.2026
51 Варинати
До коментар #48 от "Знайко":С кого ще се обединяваш? С Турция ли? Защото ние вървим на разцепване на 3 части най-малко.
Коментиран от #56
16:21 14.01.2026
52 Весело
До коментар #38 от "Пламен":Еми тогава да напускат изконните бг земи и да се връщат откъдето са дошли-Апенитите
16:22 14.01.2026
53 Браво това трябваше
Коментиран от #66
16:24 14.01.2026
54 Бай Данчо
16:27 14.01.2026
55 Българин
ЦИГАНИТЕ - КУМАНИТЕ (БЕЗ ПРИМЕС С МОНГОЛИ) настанени на север от България не приемат МЮЗЮЛМАНСТВОТО и ТЕ СТАВАТ ХРИСТИЯНИ.. в 19 век създадоха държавата РУМЪНИЯ - ВЪВЕДОХА ИЗКУСТВЕННО СЪЗДАДЕНИЯ РУМЪНСКИ ВЗЕК
По този начин в момента има две ЦИГАНСКИ - КУМАНСКИ ДЪРЖАВИ
Едната е РУМЪНИЯ - ХРИСТИЯНСКА - където е унищожен КУМАНСКИЯТ ЕЗИК = ТУРСКИЯ
Другата е ТУРЦИЯ - МЮЗЮЛМАНСКА със запазен КУМАНСКИ ЕЗИК = ТУРСКИ
А ние БЪЛГАРИТЕ се явяваме по СРЕДАТА, МЕЖДУ КУМАНИТЕ и КУМАНИТЕ (ТУРЦИ)
В МОМЕНТА ТЕЧЕ ПЪЛЕН ПРОЦЕС НА УНИЩОЖАВАНЕТО НА БЪЛГАРИНА
Ето ви местото със пълния тейст... НА АНГЛИЙСКИ Е.
Интересното е, че на Български няма нищо от това което е написано на английски
16:27 14.01.2026
56 Знайко
До коментар #51 от "Варинати":Със Северна Македония, с Южна Македония, със Западен Шоплук ...
16:28 14.01.2026
57 Георгиев
До коментар #5 от "Обединява ли се?":Кой е кого се обединява? Това е важното. Ако Молдова се обединява с Румъния е едно, а ако Румъния се обединява с Молдова, това е съвсем друго нещо. Ако Молдова е глътната от Румъния, бесарабските българи ще изчезнат като такива. А те са българи. Ако Молдова глътне Румъния, по става - някога румънските земи са били български. Е кой кого сега?
16:30 14.01.2026
58 Олееееее, "демокрация" ...
16:30 14.01.2026
59 Българин
Той започна циганизацията на България, като пресели тук стотици хиляди румънски, югославски и гръцки цигани
Именно затова ЯШАР ( истинското име на Т.Ж. ) изпрати убийците срещу Георги Марков
Георги Марков бе убит от циганската мафия около Яшар, защото той единствен проговори за демографската смърт на българската нация и чудовищната свръх-раждаемост на циганите.
Ето есето на Георги Марков ТУК :
16:30 14.01.2026
60 Аз съм веган
16:31 14.01.2026
61 Берлин
16:31 14.01.2026
62 Без преднестровието
16:32 14.01.2026
63 Македония кога
Коментиран от #69
16:33 14.01.2026
64 Българин
"многодетна норма" - така е , 100%.
Но има и друго: българите изчезват, защото са проси и отричат себе си.
1. Българите са проси и отричат себе си - погледнете форумците. Всеки отрича другите!
2. Българите са проси и отричат себе си, защото навреме не се усетиха и не проумяха, че им измъкват Македония (наричахме ги макета или дори сърби).
3. Българите са проси и отричат себе си, защото не могат да защитят българите в западните покрайнини (хитрите сърби измислиха по подобие на македонците дори шопска нация).
16:39 14.01.2026
65 Много
16:39 14.01.2026
66 В Румъния пич
До коментар #53 от "Браво това трябваше":Е атлантическо нацистка хунта, но доста по брутална от тази в България. У нас е парламентарна атлантическо нацистка диктатура докато в Румъния вече е реална !
16:40 14.01.2026
67 Българин
5. Българите са проси и отричат себе си защото, не признават българо-мохамеданите или помаците за българи. А те са по-чисти българи от т.н. националисти. Виждайки глупостта на т.н. българи, гърците веднага прилагат "македонслия модел" и говорят за помашка народност, поради простата причина, че в гръцката част на Родопите има много такива помаци които говорят ЧИСТ старовремски български език.
6. Българите са проси и отричат себе си защото, не могат да привлечат милионите бгългари извън България, които знаят, че са българи. Тези "българи" в БГ наричат българите извън БГ изменници и какво ли още не.
16:41 14.01.2026
68 Весело
До коментар #47 от "Ха ха ха ха":Аз не съм крепостен на руски цар, царя не може да нещо, което не е руско, а е българско.
16:41 14.01.2026
69 Македония
До коментар #63 от "Македония кога":ще я вземат германите от ЕС. Ти къде се натискаш, като си тяхна собственост.
16:41 14.01.2026
70 Българин
8. Българите са проси и отричат себе си защото, не могат да приобщят българските цигани. Българските цигани искат да са българи и да живеят по европейски, но ние не им даваме.
9. Българите са проси и отричат себе си защото, видят ли друга народност в БГ, като евреи, арменци и т.н. започват с обидите и естествено рано или късно им се връща.
16:42 14.01.2026
73 ПутиНацист
Молдова ще се отърве от
Руските Пияндурници
Завинаги .
Никой не иска да бъде окупиран
От Разни Руски Терористи.
17:08 14.01.2026