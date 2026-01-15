Намаляване на военните дейности по границата! Южна Корея обмисля възстановяване на пакт с Пхенян

Южна Корея обмисля възстановяване на суспендиран пакт със Северна Корея за намаляване на военните дейности по границата им и съответните дискусии са в ход.

Това заяви в сряда съветникът по националната сигурност Ви Сун-лак, цитиран от "Йонхап".

Пактът е подписан през 2018 г. между бившия президент Мун Дже-ин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун, но е напълно суспендиран през 2024 г. поради засиленото напрежение между Сеул и Пхенян.

На въпрос дали правителството предприема стъпки за възстановяване на пакта, Ви отговори, че правителството води вътрешни дискусии, наричайки усилията "основна насока" на правителството.

"Все още не е постигнато окончателно заключение и в момента се провеждат консултации", каза Ви пред репортери.

Относно обвинението на Пхенян, че Сеул е изпращал дронове в Севера два пъти през септември и по-рано този месец, Ви заяви, че правителството провежда вътрешно разследване, за да определи кой стои зад тях.

Ако се установи, че цивилни са изпратили дроновете, Ви заяви, че това "много вероятно би нарушило действащото законодателство и би представлявало нарушение на споразумението за примирие, което би изисквало подходящи мерки и наказания".