Намаляване на военните дейности по границата! Южна Корея обмисля възстановяване на пакт с Пхенян

15 Януари, 2026 07:50 725 9

  • северна корея-
  • южна корея-
  • си дзинпин-
  • ким чен-ун-
  • корейски полуостров

Пактът е подписан през 2018 г. между бившия президент Мун Дже-ин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун, но е напълно суспендиран през 2024 г. поради засиленото напрежение между Сеул и Пхенян

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Южна Корея обмисля възстановяване на суспендиран пакт със Северна Корея за намаляване на военните дейности по границата им и съответните дискусии са в ход.

Това заяви в сряда съветникът по националната сигурност Ви Сун-лак, цитиран от "Йонхап".

Пактът е подписан през 2018 г. между бившия президент Мун Дже-ин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун, но е напълно суспендиран през 2024 г. поради засиленото напрежение между Сеул и Пхенян.

На въпрос дали правителството предприема стъпки за възстановяване на пакта, Ви отговори, че правителството води вътрешни дискусии, наричайки усилията "основна насока" на правителството.

"Все още не е постигнато окончателно заключение и в момента се провеждат консултации", каза Ви пред репортери.

Относно обвинението на Пхенян, че Сеул е изпращал дронове в Севера два пъти през септември и по-рано този месец, Ви заяви, че правителството провежда вътрешно разследване, за да определи кой стои зад тях.

Ако се установи, че цивилни са изпратили дроновете, Ви заяви, че това "много вероятно би нарушило действащото законодателство и би представлявало нарушение на споразумението за примирие, което би изисквало подходящи мерки и наказания".


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ким не е интересен

    0 4 Отговор
    Иначе щяха някоя вечер да го изкарат за ушите като плъх от дебелата му дупка

    07:53 15.01.2026

  • 2 Единственото сигурно място за Путин е

    0 6 Отговор
    Северна кореа
    И той гонзнае добре

    07:54 15.01.2026

  • 3 Бункерна измет

    0 6 Отговор
    Скоро и дебелото джудже ще гние нейде
    Но преди това дъртият грозен бункер
    Време е !!!

    07:56 15.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трол

    0 3 Отговор
    В скоро време пак ще има само една Корея.

    08:01 15.01.2026

  • 6 Ха Ха

    1 0 Отговор
    Искат да приспят Кимчо за да го изведат като Мадуро

    08:07 15.01.2026

  • 7 хехе

    0 0 Отговор
    ако се обединят с армията на севера и икономиката на юга Корея ще стане велика.

    Коментиран от #9

    08:19 15.01.2026

  • 8 Факти

    0 0 Отговор
    Един народ в две държави. Контрастът между демокрацията и диктатурата е потресаващ. Замислям се имат ли народите изобщо "характер"? Корейците poби ли са или свободни по душа? Умни ли са или са глупави? Май всичко е до късмет. На едните Русия им даде диктатура, а на другите САЩ им даде демокрация. Май народите нямат "качества", градени с хилядолетия. Всичко е до късмет какъв режим ще се случи. По комунизма китайците буквално умираха от глад, докато в Хонг Конг и Макао същите хора бяха много богати. А Тайван? "Made in China" се появи 30 години след "Made in Taiwan". Няма добри и лоши народи. Всичко е до късмет.

    08:31 15.01.2026

  • 9 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "хехе":

    Остави армията. Всички ресурси са на север. Може да нямат нефт и газ, но са бъкани с редкоземни елементи. Ако се обединят икономиката ще избухне. Корея веднага ще влезе в топ 10 и ще изпревари Русия, а може би и Италия. След 20-30 години кой знае къде ще са.

    08:39 15.01.2026

