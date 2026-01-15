Новини
България »
Очаква се още области да обявят грипна епидемия до дни

15 Януари, 2026 08:00 850 13

Във Варна вече е обявена грипна епидемия от вчера

Очаква се още области да обявят грипна епидемия до дни - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Увеличават се случаите на заболели от грип в страната.

Най-сериозен ръст на заболеваемостта има в Бургас, Добрич, Силистра, Перник, София - област, Ямбол и Хасково.

Във Варна вече е обявена грипна епидемия от вчера. Преустановен е присъственият учебен процес, а в детските градини се забранява смесването на групи. Спрени са свижданията в болници, профилактичните прегледи и задължителните имунизации.


България
  • 7 АМАH OT ИДИOTИ

    6 3 Отговор
    АМА РАЗБИРА СЕ 😥
    ВЧЕРА САНИТАРЯТ НА РЕПУБЛИКАТА СЕ И3XOДИ ПО ВЪПРОСА И3КЛЮЧИТЕЛНО АДЕКВАТНО 🥺
    КАЗА ЧЕ ГРИПА СЕ РАЗВИВАЛ ЗАРАДИ ПРОТЕСТИТЕ.
    🤣😝😆

    Коментиран от #9

    08:07 15.01.2026

  • 9 Хмхмхмхмх

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Разбира се, че е така-какво е един протест., ако не голямо струпване на хора на разстояние, чрез което спокойно може да се предаде грипния вирус от здрав вирусоносител, м.. Не всичко е политика, за да е наясно човек със здравните проблеми, трябва да има доверие и на медицинската наука по медицинските въпроси. и да черпи знания от нея, а не от лидера х на политическа партия игрек, който реално може да има само завършен 8 клас...

    Коментиран от #13

    08:34 15.01.2026

  • 10 Ниски температури

    2 0 Отговор
    Дизинфекция, чист въздух, чистота и хигиена.

    Коментиран от #12

    08:39 15.01.2026

  • 11 Кунчев

    1 0 Отговор
    Затваряййййййй !

    08:46 15.01.2026

  • 12 Новичок

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ниски температури":

    Секс, труд и розмарин.

    08:55 15.01.2026

  • 13 АМАH OT ИДИOTИ

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хмхмхмхмх":

    ДА СЕ ДОВЕРЯВАШ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА В ТОВА И СЪСТОЯНИЕ Е РАВНОСИЛНО НА ИДИОTИ3ЪM
    😆😝🤣

    08:59 15.01.2026

