Очаква се още области да обявят грипна епидемия до дни

Увеличават се случаите на заболели от грип в страната.
Най-сериозен ръст на заболеваемостта има в Бургас, Добрич, Силистра, Перник, София - област, Ямбол и Хасково.
Във Варна вече е обявена грипна епидемия от вчера. Преустановен е присъственият учебен процес, а в детските градини се забранява смесването на групи. Спрени са свижданията в болници, профилактичните прегледи и задължителните имунизации.
7 АМАH OT ИДИOTИ
ВЧЕРА САНИТАРЯТ НА РЕПУБЛИКАТА СЕ И3XOДИ ПО ВЪПРОСА И3КЛЮЧИТЕЛНО АДЕКВАТНО 🥺
КАЗА ЧЕ ГРИПА СЕ РАЗВИВАЛ ЗАРАДИ ПРОТЕСТИТЕ.
🤣😝😆
Коментиран от #9
08:07 15.01.2026
9 Хмхмхмхмх
До коментар #7 от "АМАH OT ИДИOTИ":Разбира се, че е така-какво е един протест., ако не голямо струпване на хора на разстояние, чрез което спокойно може да се предаде грипния вирус от здрав вирусоносител, м.. Не всичко е политика, за да е наясно човек със здравните проблеми, трябва да има доверие и на медицинската наука по медицинските въпроси. и да черпи знания от нея, а не от лидера х на политическа партия игрек, който реално може да има само завършен 8 клас...
Коментиран от #13
08:34 15.01.2026
10 Ниски температури
Коментиран от #12
08:39 15.01.2026
11 Кунчев
08:46 15.01.2026
12 Новичок
До коментар #10 от "Ниски температури":Секс, труд и розмарин.
08:55 15.01.2026
13 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #9 от "Хмхмхмхмх":ДА СЕ ДОВЕРЯВАШ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА В ТОВА И СЪСТОЯНИЕ Е РАВНОСИЛНО НА ИДИОTИ3ЪM
😆😝🤣
08:59 15.01.2026