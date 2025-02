Зеленски проведе разговори с Макрон, Стармър и сенатор Греъм

Украинският президент Володимир Зеленски разговаря по телефона с френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър, съобщи Укринформ, позовавайки се на негова публикация в социалните мрежи, предава БТА.

„Имах чудесен разговор с френския президент Еманюел Макрон. Той сподели подробности от неотдавнашните си разговори със световни лидери. Европа се нуждае от надежден и траен мир – мир, който може да бъде осигурен единствено чрез силни гаранции за сигурност. Наистина ценим нашата единна позиция по този въпрос. Координирахме нашите следващи дипломатически ангажименти. Франция цени свободата също толкова, колкото и ние. Благодаря ви за вашата подкрепа“, написа Зеленски в „Телеграм“.

Той също така разговаря с британския премиер Киър Стармър. „Ролята на Великобритания в укрепването на отбраната и сигурността на Европа е важна за нас. Обсъдихме предстоящите планове и възможности. Подкрепата на Великобритания наистина е значима и ние никога няма да забравим уважението, което британският народ прояви към Украйна и нашите граждани. Благодаря ви за вашата подкрепа“, заяви Зеленски.

I spoke with UK Prime Minister @Keir_Starmer. The United Kingdom’s role in fortifying Europe’s defense and security is important for us.



We discussed upcoming plans and opportunities. UK’s support matters indeed, and we will never forget the respect the British people have shown…