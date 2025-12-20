Купата на африканските нации ще се провежда на всеки 4 години, а не на 2

Африканската футболна конфедерация (КАФ) ще провежда континенталния турнир за национали отбори на всеки четири години, вместо сегашните две, съобщава Ройтерс след Изпълкома на организацията в Мароко.

Турнирът, който по непотвърдени информации носи близо 80% от приходите на КАФ, се провеждаше на всеки две години от първото си издание през 1957 г., пише БТА.

В неделя ще започне 35-ият турнир за Купата на африканските нации, а в първия мач домакинът Мароко ще се изправи срещу Коморските острови. От понеделник ще има по три двубоя.