Илон Мъск: „Джей Ди Ванс – бъдещият президент на САЩ“

Милиардерът Илон Мъск, който се утвърди като близък съветник на американския президент Доналд Тръмп, нарече вицепрезидента Джей Ди Ванс „бъдещия президент“ в кратко изявление в социалната си мрежа X, съобщава Франс прес, предава БТА.

„Най-добрият вицепрезидент в историята и бъдещ президент“, написа Мъск за Ванс.

Best VP ever and our future President