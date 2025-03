Бившият британски военен министър: Трагично е, че САЩ застават на страната на диктатора Путин

Бившият британски министър на отбраната Грант Шапс определи като трагично решението на администрацията на Доналд Тръмп да прекрати доставките на военна помощ за Украйна, подчертавайки, че този ход може да доведе до сериозни глобални последици, предава Фокус.

В изявление в платформата X (Twitter) Шапс реагира остро на неофициалните съобщения на редица медии, според които Тръмп е наредил пълното спиране на военната помощ за Украйна.

"Трагично е да се види как Съединените щати, 'Домът на свободните', застават на страната на диктатора Путин. Това отслабва позициите на САЩ в света, подкопава суверенитета на Украйна и вдъхва увереност на агресорите по света," заяви той.

Tragic to witness the United States—the ‘Home of the Free’—siding with dictator Putin.



This weakens America’s global standing, undermines Ukraine’s sovereignty & emboldens aggressors everywhere.https://t.co/i2gLbh8gSo