Ким Чен-ун открива хотели в туристическа зона заедно с дъщеря си

Лидерът на Северна Корея, Ким Чен-ун, присъства на официалното откриване на пет хотела в туристическа зона заедно с дъщеря си Джу-е, като по този начин акцентира върху икономическите постижения на страната преди предстоящия партиен конгрес, предаде Ройтерс, предава БТА.

Хотелите бяха открити в събота и неделя в североизточния град Самджион, близо до границата с Китай, съобщава държавната информационна агенция KCNA. Снимки, публикувани от официалните медии, показват как Ким разглежда луксозните обекти заедно с дъщеря си.

Някои анализатори предполагат, че Джу-е може да се счита за потенциален наследник на лидера.

Ким Чен-ун заяви, че новите хотели са „категорично доказателство за нарастващия статус на нашия народ и за потенциала за развитие на нашата страна“, предава KCNA.

През последния месец севернокорейският лидер е участвал в откриването на редица обекти, включително три регионални фабрики само през изминалата седмица.

Очаква се Пхенян да проведе първия си партиен конгрес от пет години насам в началото на 2026 г., където вероятно ще бъде представен нов петгодишен план за развитие. Държавни медии, включително официалният вестник на Корейската работническа партия „Родон синмун“, призовават за пълна мобилизация на обществото за завършването на големите инфраструктурни проекти преди форума.