Дронови атаки близо до румънската граница предизвикаха тревога

Снощи в близост до границата на Украйна с Румъния бяха регистрирани нови атаки с дронове, вследствие на което румънските граждани в Тулча и Галац получиха предупреждение чрез системата RO-ALERT, съобщава Румънското министерство на националната отбрана, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

Според прессъобщение, изпратено до агенцията, радарните системи на министерството са засекли днес сутринта в 01:10 две въздушни цели в украинското въздушно пространство, насочващи се към градовете Рени и Чилия. В 01:26 жителите на северната част на окръг Тулча и югоизточната част на окръг Галац бяха предупредени за заплахата чрез RO-ALERT.

Още новини от Украйна

„Радарите засекоха още една група дронове, насочени към пристанището на Рени, а малко след това на украинска територия се чуха експлозии“, се посочва в съобщението.

В документа се уточнява, че не са били установени неразрешени прониквания във въздушното пространство на Румъния и тревогата е била отменена в 02:15.