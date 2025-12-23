Новини
Дронови атаки близо до румънската граница предизвикаха тревога
  Тема: Украйна

Дронови атаки близо до румънската граница предизвикаха тревога

23 Декември, 2025 10:10

Радарите засекоха дронове над Украйна, насочени към Рени и Чилия, населението беше предупредено

Дронови атаки близо до румънската граница предизвикаха тревога - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Снощи в близост до границата на Украйна с Румъния бяха регистрирани нови атаки с дронове, вследствие на което румънските граждани в Тулча и Галац получиха предупреждение чрез системата RO-ALERT, съобщава Румънското министерство на националната отбрана, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

Според прессъобщение, изпратено до агенцията, радарните системи на министерството са засекли днес сутринта в 01:10 две въздушни цели в украинското въздушно пространство, насочващи се към градовете Рени и Чилия. В 01:26 жителите на северната част на окръг Тулча и югоизточната част на окръг Галац бяха предупредени за заплахата чрез RO-ALERT.

Още новини от Украйна

„Радарите засекоха още една група дронове, насочени към пристанището на Рени, а малко след това на украинска територия се чуха експлозии“, се посочва в съобщението.

В документа се уточнява, че не са били установени неразрешени прониквания във въздушното пространство на Румъния и тревогата е била отменена в 02:15.


Румъния
  • 1 гост

    1 10 Отговор
    Небългарите с путинофилска диагноза харесват това ! Дори са съгласни по тях да падат рашистки бомби само да направят кеф на идола си , ментален брат на Хитлер !

    Коментиран от #4

    10:14 23.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Няко.й

    3 0 Отговор
    E, щом е предизвикало само тревога, но е нямало кафяво положение, е добре.
    Иначе, с тази си политика, Румъния кани руските дронове у тях си. Но така е, като ти инсталират правилен прозападен президент - правят те фронтова държава.
    Надявам се нашите гань.овци да имат поне малко акъл в главата и да не допускат подобно нещо.

    10:21 23.12.2025

  • 4 селски ,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Не си добре дошъл !

    10:22 23.12.2025

  • 5 Ало,сайта?

    1 0 Отговор
    ..."радарите засЕкоха дроновете"...мисирки, скрийте си селските диалекти поне в писането.

    10:23 23.12.2025

  • 6 побърканяк

    0 0 Отговор
    Моста от Румъния към окрайнината даде фира.

    10:24 23.12.2025

  • 7 Проктър и Гембъл

    1 0 Отговор
    ...станахме милиардери с тези памперси

    10:25 23.12.2025

  • 8 А50

    0 0 Отговор
    Никаква тревога, румънците се наслаждават на фойерверките

    10:26 23.12.2025

  • 9 и какво

    0 0 Отговор
    като са ги предупредили в 1 часа през нощта? Имат ли убежища румънците или и те като българите просто ще си останат предупредени? Да те събудят през нощта, за да те уведомят, че може да те гръмнат, а няма къде се скриеш, е някакво безумие. А какво е война, ще разберем най-ясно, когато се налага да се крием по мазите докато над главите ни дронове пускат бомби. И повярвайте ми, цялата русофобия ще изчезне за миг като по чудо.

    10:27 23.12.2025

  • 10 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP

    1 0 Отговор
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!!

    10:31 23.12.2025

  • 11 безспорно

    0 0 Отговор
    на много хора плащат руските копейки , за да палят ГОРИТЕ НА БЪЛГАРИЯ и да докарат войната дотук,....прецедента е зловреден каскет

    10:32 23.12.2025

