Снощи в близост до границата на Украйна с Румъния бяха регистрирани нови атаки с дронове, вследствие на което румънските граждани в Тулча и Галац получиха предупреждение чрез системата RO-ALERT, съобщава Румънското министерство на националната отбрана, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.
Според прессъобщение, изпратено до агенцията, радарните системи на министерството са засекли днес сутринта в 01:10 две въздушни цели в украинското въздушно пространство, насочващи се към градовете Рени и Чилия. В 01:26 жителите на северната част на окръг Тулча и югоизточната част на окръг Галац бяха предупредени за заплахата чрез RO-ALERT.
„Радарите засекоха още една група дронове, насочени към пристанището на Рени, а малко след това на украинска територия се чуха експлозии“, се посочва в съобщението.
В документа се уточнява, че не са били установени неразрешени прониквания във въздушното пространство на Румъния и тревогата е била отменена в 02:15.
Иначе, с тази си политика, Румъния кани руските дронове у тях си. Но така е, като ти инсталират правилен прозападен президент - правят те фронтова държава.
Надявам се нашите гань.овци да имат поне малко акъл в главата и да не допускат подобно нещо.
