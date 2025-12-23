Новини
Русия съобщи за свалени 29 украински дрона през нощта
  Тема: Украйна

Русия съобщи за свалени 29 украински дрона през нощта

23 Декември, 2025 09:40 494 10

Противовъздушната отбрана е действала над няколко руски региона, включително Ростовска област и Ставрополския край

Русия съобщи за свалени 29 украински дрона през нощта - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили общо 29 украински безпилотни летателни апарата в различни региони на страната през изминалата нощ. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от агенция ТАСС, предава БТА.

Противовъздушната отбрана е действала над няколко руски региона, включително Ростовска област и Ставрополския край

По информация на военното ведомство операциите са се провеждали в интервала между 23:00 часа московско време на 22 декември и 07:00 часа на 23 декември. Най-голям брой дронове - 14, са били свалени над територията на Ростовска област. Още седем безпилотни апарата са били неутрализирани над Ставрополския край, а по три - над Белгородска област и Република Калмикия.

Руското министерство на отбраната допълни, че по един дрон е бил унищожен и над Курска област, както и над Кримския полуостров, който беше анексиран от Русия през 2014 година.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зеленски съм

    1 3 Отговор
    Дайте на Зеленски още хиляди милиарди, че тези отидоха фира.

    09:48 23.12.2025

  • 3 гост

    5 0 Отговор
    Цената на руския петрол едва покрива разходите и разтърсва все по-тежко икономикатаРуски икономисти се опасяват и от банкова криза заради големите заеми на компании от отбранителната индустрия Цената на руския петрол в началото на новата седмица спадна под 34 долара за барел и се очаква приходите от търговията в бюджета да намалеят с почти 50% през декември, пише Bloomberg. По данни на Argus Media цената на сорта "Уралс" от терминалите в Черно море е 33 долара за барел, а в Балтийско море се движи около 34 долара за барел. Източници на Ройтерс казват, че това ниво едва покрива разходите по добива и транспортирането на "черното злато" от находищата към петролните терминали. Тези данни показват, че санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт" работят, макар че няма данни за намаляване на количествата руски петрол на пазара. Москва намери начин да доставя петрол, заобикаляйки санкциите, но го продава с огромни отстъпки, надхвърлящи вече 25 долара за барел спрямо цената на сорта "Брент". Руски петрол се "съхранява" и в танкери, които очакват своите купувачи в открити води, което увеличава разходите.

    Атаките с украински дронове по танкери от т.нар. "сенчест флот" също увеличават разходите на руските износители.

    Коментиран от #4

    09:54 23.12.2025

  • 4 гост

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Според публикация в The Washington Post перспективите за руската икономика само ще се влошават през следващите месеци и руски икономисти се опасяват от недостиг на финансови средства в бюджета и потенциална банкова криза.

    Централната банка беше принудена да държи дълго време висока основната лихва в Русия до рекордните 21% заради ускорената инфлация. В последните месеци обръна курса и започна да сваля плавно - до 16% преди дни, защото инфлацията изглежда овладяна, но месеците с висока лихва изядоха печалбите и паричните резерви на компаниите.

    Заради високите лихви заемите са ограничени, инвестициите спряха и в някои сектори работата намалява. Забавените плащания се увеличават, сочат още данните на анализаторите, а в руски медии зачестяват публикации за неизплатени заплати в редица предприятия, дори и в стратегически за икономиката сектори.

    Коментиран от #8

    09:55 23.12.2025

  • 5 Русия не е ли съобщила за

    4 0 Отговор
    Още някой генерал който са го събирали по паркинга🤣

    09:57 23.12.2025

  • 6 си дзън

    3 0 Отговор
    И химзавода в Ставролен свали доста дронове

    10:04 23.12.2025

  • 7 наблюдател

    2 0 Отговор
    наградения руски генерал от путин за победата в купянс намериха ли го

    10:05 23.12.2025

  • 8 Ако това влошаване в...

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Икономиката им е по план, значи има още малко време плановиците им да я докарат до съветският вариант.

    Коментиран от #9

    10:13 23.12.2025

  • 9 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ако това влошаване в...":

    На плановиците също отдавна им е ясно , че Раша утече в канала , но нямат друг ход , освен да обявяват бодри прогнози за победа "по план" и да се надяват , че ще успеят да изчезнат навреме на някое топло място когато нещата дойдат до логичния си край !

    10:19 23.12.2025

  • 10 Ситуацията в Купянск

    1 0 Отговор
    Същевременно Юрий Федоренко, командир на 429-и отделен полк за безпилотни летателни системи „Ахил“, също разкри каква е ситуацията около Купянск. Според него метеорологичните условия там намаляват ефективността на дроновете, което врагът се опитва да използва. Той добави, че врагът е започнал да използва бронирана техника за проникване и пробив през бойните линии. Въпреки това, благодарение на инженерната подготовка и действията на Силите за отбрана, пробиви няма, отбеляза военнослужещият.

    Погром: "Азов" спря с гръм, трясък и много взривове руска атака с танкове и БТР-и.

    Федоренко изрази увереност, че Купянск ще бъде напълно освободен от руските нашественици в обозримо бъдеще. Той обясни, че Силите за отбрана продължават да разчистват части от града, защото в момента руснаците са блокирани в северните покрайнини. Той добави, че „врагът не е в състояние да проникне в града и да осигури на подразделенията си необходимите логистични доставки“.

    10:28 23.12.2025

