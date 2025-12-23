Русия съобщи за свалени 29 украински дрона през нощта

Руските системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили общо 29 украински безпилотни летателни апарата в различни региони на страната през изминалата нощ. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от агенция ТАСС, предава БТА.
Противовъздушната отбрана е действала над няколко руски региона, включително Ростовска област и Ставрополския край
По информация на военното ведомство операциите са се провеждали в интервала между 23:00 часа московско време на 22 декември и 07:00 часа на 23 декември. Най-голям брой дронове - 14, са били свалени над територията на Ростовска област. Още седем безпилотни апарата са били неутрализирани над Ставрополския край, а по три - над Белгородска област и Република Калмикия.
Руското министерство на отбраната допълни, че по един дрон е бил унищожен и над Курска област, както и над Кримския полуостров, който беше анексиран от Русия през 2014 година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Зеленски съм
09:48 23.12.2025
3 гост
Атаките с украински дронове по танкери от т.нар. "сенчест флот" също увеличават разходите на руските износители.
Коментиран от #4
09:54 23.12.2025
4 гост
До коментар #3 от "гост":Според публикация в The Washington Post перспективите за руската икономика само ще се влошават през следващите месеци и руски икономисти се опасяват от недостиг на финансови средства в бюджета и потенциална банкова криза.
Централната банка беше принудена да държи дълго време висока основната лихва в Русия до рекордните 21% заради ускорената инфлация. В последните месеци обръна курса и започна да сваля плавно - до 16% преди дни, защото инфлацията изглежда овладяна, но месеците с висока лихва изядоха печалбите и паричните резерви на компаниите.
Заради високите лихви заемите са ограничени, инвестициите спряха и в някои сектори работата намалява. Забавените плащания се увеличават, сочат още данните на анализаторите, а в руски медии зачестяват публикации за неизплатени заплати в редица предприятия, дори и в стратегически за икономиката сектори.
Коментиран от #8
09:55 23.12.2025
5 Русия не е ли съобщила за
09:57 23.12.2025
6 си дзън
10:04 23.12.2025
7 наблюдател
10:05 23.12.2025
8 Ако това влошаване в...
До коментар #4 от "гост":Икономиката им е по план, значи има още малко време плановиците им да я докарат до съветският вариант.
Коментиран от #9
10:13 23.12.2025
9 гост
До коментар #8 от "Ако това влошаване в...":На плановиците също отдавна им е ясно , че Раша утече в канала , но нямат друг ход , освен да обявяват бодри прогнози за победа "по план" и да се надяват , че ще успеят да изчезнат навреме на някое топло място когато нещата дойдат до логичния си край !
10:19 23.12.2025
10 Ситуацията в Купянск
Погром: "Азов" спря с гръм, трясък и много взривове руска атака с танкове и БТР-и.
Федоренко изрази увереност, че Купянск ще бъде напълно освободен от руските нашественици в обозримо бъдеще. Той обясни, че Силите за отбрана продължават да разчистват части от града, защото в момента руснаците са блокирани в северните покрайнини. Той добави, че „врагът не е в състояние да проникне в града и да осигури на подразделенията си необходимите логистични доставки“.
10:28 23.12.2025