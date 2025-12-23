Русия съобщи за свалени 29 украински дрона през нощта

Руските системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили общо 29 украински безпилотни летателни апарата в различни региони на страната през изминалата нощ. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от агенция ТАСС, предава БТА.

Противовъздушната отбрана е действала над няколко руски региона, включително Ростовска област и Ставрополския край

По информация на военното ведомство операциите са се провеждали в интервала между 23:00 часа московско време на 22 декември и 07:00 часа на 23 декември. Най-голям брой дронове - 14, са били свалени над територията на Ростовска област. Още седем безпилотни апарата са били неутрализирани над Ставрополския край, а по три - над Белгородска област и Република Калмикия.

Руското министерство на отбраната допълни, че по един дрон е бил унищожен и над Курска област, както и над Кримския полуостров, който беше анексиран от Русия през 2014 година.