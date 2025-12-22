Новини
България »
Още един знаков журналист си отива от bTV

Още един знаков журналист си отива от bTV

22 Декември, 2025 14:53 2 242 67

  • стоян георгиев-
  • btv-
  • журналист

Изразявам подкрепа си към Мария Цънцарова, подчерта той

Още един знаков журналист си отива от bTV - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разследващият журналист Стоян Георгиев съобщи, че напуска bTV. Ето какво написа дългогодишният кадър на телевизията и брат на Ани Цолова:

Време е за истинска промяна. Тази сутрин написах молбата си за напускане на бТВ, а преди малко я входирах. След 18 години в бТВ и почти 25 в журналистиката поемам по нов път. Наскоро завърших курс за електрически инсталации и вече съм сертифициран електротехник. Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електротехник. Това, в което вярвам е почтеността, без значение каква професия имаш. Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст. Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам! Изразявам подкрепа си към Maria Tsantsarova, защото тя има цялото ми уважение като проферсионалист и човек.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 48 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за някой знаков стругар ще пишете ли?

    46 20 Отговор
    какво му е знаковото на тоя?

    кои е тоя и какво работи?

    Коментиран от #5, #22, #37, #53, #61

    14:55 22.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 6 Отговор
    Да бяхте оправили снимката ли 🤔🤔🤔

    Коментиран от #47

    14:56 22.12.2025

  • 3 Ако ти си почтен

    50 23 Отговор
    Защо разпространяваше западната пропаганда и лъжи срещу Русия и в полза на терористичният режим в Украйна? Почтен човек не прави така.

    Коментиран от #15, #17

    14:57 22.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    39 9 Отговор
    Всички мисирки са за затвора защото лъжат народа за пари.

    14:57 22.12.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "за някой знаков стругар ще пишете ли?":

    Може да е наш Стоянчо🤔🤔🤔

    Коментиран от #10

    14:57 22.12.2025

  • 6 логично

    24 13 Отговор
    Така или иначе голямото Д ще управлява държавта , колкото и протести или песнички да има .Във всеки случай професията електротехник е много по -достойна и ценна от професия журналист .

    14:57 22.12.2025

  • 7 Дупничанин

    26 9 Отговор
    "Светна му ламбата" на електротехника. Дано само го не утрепе тока.

    14:57 22.12.2025

  • 8 шуро бадж

    10 5 Отговор
    братя, сестри и в бъдеще - внуци на това хубаво място ...

    14:58 22.12.2025

  • 9 всичките да ги уволнят дано

    22 15 Отговор
    още единБОКЛУК по малко ще гледаме

    15:00 22.12.2025

  • 10 оня с коня

    8 8 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    като е ваш , ами вземете си го , що ни го завирате по медийте?

    Коментиран от #57

    15:01 22.12.2025

  • 11 урко

    20 12 Отговор
    никой досега не беше чувал за тоя бездарник наричащ себе си "разследващ журналист". Ясно е че е бил назначен с връзки покрай сестра си. Досега какво е разследвал, като е разследващ журналист, посочете ми 1 негов репортаж. Сега решил да става електротехник, ако и там е толкова кадърен, колкото в журналистиката е бил, то по-добре бъдещите му работодатели да бягат с 200 от него

    15:01 22.12.2025

  • 12 пипи

    11 6 Отговор
    Евала

    15:01 22.12.2025

  • 13 И нито

    14 8 Отговор
    дума за убития руски генерал в москва , що за сайт е това ?

    15:01 22.12.2025

  • 14 Цвете

    8 16 Отговор
    НАИСТИНА ЖАЛКО. ТИ СИ И ЩЕ СИ ОСТАНЕШ ДОБЪР ПРОФЕСИОНАЛИСТ.ЩЕ ЛИПСВАШ НА " 120 МИНУТИ " И ВИНАГИ ДОБРОНАМЕРЕНОТО ТИ РАЗСЛЕДВАНЕ.БЪДИ ЗДРАВ И НЕ СЕ СЪМНЯВАЙ, ЧЕ НЯМАШ СЪМИШЛЕНИЦИ.🇧🇬💯🌹🎄🇧🇬

    15:02 22.12.2025

  • 15 репортнах

    8 12 Отговор

    До коментар #3 от "Ако ти си почтен":

    нелепият ти терористичен руски коментар , след малко ще бъдеш изтрит !

    Коментиран от #18, #48

    15:03 22.12.2025

  • 16 123456

    16 1 Отговор
    Всичко което мисля за Бтв ,Устата го изпя в една песен Тръм така та .

    15:04 22.12.2025

  • 17 един72

    5 18 Отговор

    До коментар #3 от "Ако ти си почтен":

    А ти що разпространяваш руска пропаганда и кремълски лъжи.

    Коментиран от #21

    15:04 22.12.2025

  • 18 Истината винаги пречи на фашистите 😄

    10 6 Отговор

    До коментар #15 от "репортнах":

    А те са жалки същества.

    Коментиран от #29, #35

    15:04 22.12.2025

  • 19 БеГемот

    8 5 Отговор
    Български тъпaци ще се пръснете от вековната злоба на роба бе....и да сложите в баницата евро щото левчетата само ще ви счупят зъбките ...

    15:05 22.12.2025

  • 20 Някой

    15 4 Отговор
    По-рано трябваше да напуснеш.
    Няма с какно да си солидарен, не сте колеги, Цънцарова не е журналист.

    15:05 22.12.2025

  • 21 Коя е тази

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "един72":

    В момента лъжеш. А лъжата е приоритет на отпадъка в едно общество, а той е ползван от пропадналият запад, също като този почтеният.

    Коментиран от #66

    15:06 22.12.2025

  • 22 А ти

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "за някой знаков стругар ще пишете ли?":

    Кой си, и можеш ли като него!!!!!!!!!!

    15:07 22.12.2025

  • 23 Еееее...

    17 2 Отговор
    Стига е тази Цънцарова бе!
    И тя е среден статистически бачкатор като лелките в бакалията.
    Решили са да я махнат - махнали са я. Кой знае какво е станало.

    15:07 22.12.2025

  • 24 Независим

    4 6 Отговор
    Ето в България има много достойни хора които не са и никога няма да бъдат подвластни на злото.

    Коментиран от #54

    15:07 22.12.2025

  • 25 Помним лъжите за Бахмут

    14 4 Отговор
    Това не е почтеност!

    15:07 22.12.2025

  • 26 Като елтехник ще умреш от глад!

    16 2 Отговор
    Мисирките взимат в пъти повече!

    15:08 22.12.2025

  • 27 Да,бе

    12 3 Отговор
    Поне ще има кой да и свърже червеният фенер на новият офис на цънцаруцата...Пък може и да заработят заедно на новата "достойна"работа.

    15:08 22.12.2025

  • 28 Независим

    5 14 Отговор
    А тия жалки нещастници които със или без пари плюват против Цънцарова са просто жалки нещастници.

    Коментиран от #39

    15:10 22.12.2025

  • 29 немаш пльосове

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Истината винаги пречи на фашистите 😄":

    пунеже коментара ти може да се чете двуяко , зависи кой го чете копейка или демократ човек 🤣

    Коментиран от #36

    15:10 22.12.2025

  • 30 Аре циба и на двамата

    7 2 Отговор
    Никой няма да плаче за тоя "журналист", а още по-малко за църъцънкова. И без вас ще съмне, не сте ни притрябвали.

    15:10 22.12.2025

  • 31 Вземи

    7 0 Отговор
    И Светльо тъмното, Цеци Ризова и който още решиш инфуенсър, който взима и заплата, и подаръчета от политически централи и идват празници, нека любимите ви ви гледат както църцарова участник от пп

    15:11 22.12.2025

  • 32 Бивш военен

    9 0 Отговор
    Ела на село,търсят овчар/чобанин/...

    15:11 22.12.2025

  • 33 Тоя е решил

    7 0 Отговор
    да става депутат! Лъже, че ще става жичкаджия!

    15:12 22.12.2025

  • 34 Факт

    8 0 Отговор
    То така се става електротехник-с курс.Колкото Цънци беше журналист,толкова и ти си електричар.

    15:12 22.12.2025

  • 35 Демократ

    1 6 Отговор

    До коментар #18 от "Истината винаги пречи на фашистите 😄":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #38, #50

    15:12 22.12.2025

  • 36 Не може

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "немаш пльосове":

    Защото фашисткият режим в Украйна е видим за всички. Обратното са жалки напъни на някой глупак продаден като морков на фашизираният запад.

    15:13 22.12.2025

  • 37 не може да бъде

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "за някой знаков стругар ще пишете ли?":

    Според мен знаковото е че този журналист все пак се е осъзнал навреме и може да работи като електротехник !?Чета най-различни журналистически материали и считам че държавата и народът ни има много по-голяма нужда от стругари електротехници готвачи шофьори трактористи селскостопански работници строители архитекти инженери от всякакъв вид лекари и т.н. ...а от журналисти ...айде нЕма нужда както и от адвокати /юристи впрочем !?

    15:13 22.12.2025

  • 38 Благодаря

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Демократ":

    че показа фашизираният запад. 😄 Само фашизма анатемосва народи и държави.

    15:14 22.12.2025

  • 39 Мисля

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Независим":

    Като толкова ти харесва,вземи си я в къщи да ти истеризира с тънките си устнички.

    15:14 22.12.2025

  • 40 Весело

    7 0 Отговор
    И аз съм "солидарен", вече станаха 3-4 години откак не гледам БТВ. Една от причиниге да престана да гледам БТВ е Цънцарова. Има достатъчно други ТВ, има YouTube ...

    Хора много е просто, като не ви харесва БТВ, не я гледайте. Като не я гледате, рекламодатилиге няма да плащат за реклама и ще фалира.

    15:15 22.12.2025

  • 41 Малко статистика!

    3 0 Отговор
    Годишно загиват 97 елтехника от поражения с ток!

    15:15 22.12.2025

  • 42 Цънцър Цънцъров от би ТиВи

    4 0 Отговор
    Тая я уволнихме защото незаконно пропагандираше умрялото евро от нашата телевизия, затова я изритахме да си оди насело.

    15:16 22.12.2025

  • 43 Обективни истини

    5 0 Отговор
    Браво, най-накрая е време за промяна и за нови хора в изтърканата и с нисък рейтинг бТВ.

    15:17 22.12.2025

  • 44 Бъзиктар

    4 0 Отговор
    Поне вече познавам един,който в никакъв случай да не викам за електро-услуги.

    15:17 22.12.2025

  • 45 Спорт

    6 0 Отговор
    Какво точно разследване е направил и коя престъпна схема е разкрил, "знаковия журналист"?

    15:17 22.12.2025

  • 46 сидероДРОМОС

    2 0 Отговор
    Стояне , как протестира га махнаха сестра ти ? Без значение коя е телевизията. Гилдията се подкрепя , нали ?

    15:17 22.12.2025

  • 47 Имаме

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    желанието, обаче нямаме възможност, не знам как става. Това са ни възможностите.

    15:17 22.12.2025

  • 48 Кой си ти

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "репортнах":

    Доносник

    15:18 22.12.2025

  • 49 Италианско

    3 1 Отговор
    Всичко се спасява воглаве от телевизията на шишко виждайки накъде духа вятъра

    15:18 22.12.2025

  • 50 Истината е тука

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Демократ":

    Когато един украинец поумнее то той става руснак.
    И те ли трябва да се изтребват т.е. бившите украинци. ?

    15:18 22.12.2025

  • 51 Независим

    1 4 Отговор
    Браво на Цънцара толкова крехка жена, а колко силно смъртоносно грухтене причини нейното поведение.

    15:19 22.12.2025

  • 52 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Тоя ли бил знаков!?....че и журналист!??...а никой не е чувал за него....колкото е журналист онзи отпадък Цънцарова!
    Завоят който трябва да вземат медиите е много остър и много техни кадри не могат да се справят с центробежните сили ....излитат от каруцата и падат по очи в калта!

    15:19 22.12.2025

  • 53 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "за някой знаков стругар ще пишете ли?":

    Да живее телевизията на Пеевски.

    15:19 22.12.2025

  • 54 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Независим":

    Грешиш, да в България има достойни хора, но са много малко. Над 600 години отрицателна селекция, няма как да не се отрази.

    15:20 22.12.2025

  • 55 Физиотерапевт

    4 0 Отговор
    Брат,стой далеч от тока Това не е като да те уволнят от телевизията ама си жив.С години се учи,и с години се трупа опит.Не става с курс или он-лайн Ако можеш да прочетеш елементарна оперативна ел.схема-да.Ама иначе си на ченгела.

    15:20 22.12.2025

  • 56 Напомнящ

    5 0 Отговор
    От такива "журналисти" телевизиите стигнаха дъното! Никой не ги гледа! Зрителите са отвратени от цензурата,сервилността,липсата на обективност,арогантността на водещите и присъствието на едни и същи тотално провалени и дискредитирани муцуни по екраните!Изгонването на цънцарова е много закъсняло,да заминават със стоенчо в някое селце да пасат кравите!!!

    15:21 22.12.2025

  • 57 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    А ти човек на Пеевски ли си ? Какво е наш ?

    15:21 22.12.2025

  • 58 Стоян Георгиев

    4 0 Отговор
    Изгониха ме защото се напих и ударих на паркинга кола на BTV във друга кола😃😃😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

    Коментиран от #67

    15:22 22.12.2025

  • 59 Лена Бориславова

    2 0 Отговор
    Няма да представим мария цънцарита, или стоянчо в кандидат-дупедавските листи. Речено-сторено.

    15:22 22.12.2025

  • 60 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Този михлюзин понеже е изкарал някакви курсове си мисли, че е станал електротехник. Дано го убие тока бързо, че да не се мъчи. Такива "електротехници" бързо дават фира. Токът не прощава.

    15:22 22.12.2025

  • 61 Данъкоплатец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "за някой знаков стругар ще пишете ли?":

    След милионите протестиращи младежи по градове и села, да гласуваш пак за Борисов и Пеевски, значи че си против децата си и си пълен идиот!

    15:23 22.12.2025

  • 62 Бастун

    1 0 Отговор
    Още един,,знаков журналист" без Пулицър.Каква драма.

    15:23 22.12.2025

  • 63 Коня Солтуклиева

    1 0 Отговор
    "Един по един-до един!"
    ... Цура Ризова е наред...

    15:24 22.12.2025

  • 64 Браво на Цънци

    0 1 Отговор
    Направи всички копейки и орки, които идваха в студиото на 2 стотинки.

    15:24 22.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Стефан

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Коя е тази":

    Пропадналия Запад това новата опарка ли е ?

    15:24 22.12.2025

  • 67 Добре е

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Стоян Георгиев":

    че си призна на изпроведяк. По-добре късно, отколкото никога.

    15:25 22.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове