Още един знаков журналист си отива от bTV

Разследващият журналист Стоян Георгиев съобщи, че напуска bTV. Ето какво написа дългогодишният кадър на телевизията и брат на Ани Цолова:

Време е за истинска промяна. Тази сутрин написах молбата си за напускане на бТВ, а преди малко я входирах. След 18 години в бТВ и почти 25 в журналистиката поемам по нов път. Наскоро завърших курс за електрически инсталации и вече съм сертифициран електротехник. Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електротехник. Това, в което вярвам е почтеността, без значение каква професия имаш. Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст. Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам! Изразявам подкрепа си към Maria Tsantsarova, защото тя има цялото ми уважение като проферсионалист и човек.