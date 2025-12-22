Още един знаков журналист си отива от bTV

Разследващият журналист Стоян Георгиев съобщи, че напуска bTV. Ето какво написа дългогодишният кадър на телевизията и брат на Ани Цолова:
Време е за истинска промяна. Тази сутрин написах молбата си за напускане на бТВ, а преди малко я входирах. След 18 години в бТВ и почти 25 в журналистиката поемам по нов път. Наскоро завърших курс за електрически инсталации и вече съм сертифициран електротехник. Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електротехник. Това, в което вярвам е почтеността, без значение каква професия имаш. Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст. Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам! Изразявам подкрепа си към Maria Tsantsarova, защото тя има цялото ми уважение като проферсионалист и човек.
1 за някой знаков стругар ще пишете ли?
кои е тоя и какво работи?
14:55 22.12.2025
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:56 22.12.2025
3 Ако ти си почтен
14:57 22.12.2025
4 Последния Софиянец
14:57 22.12.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "за някой знаков стругар ще пишете ли?":Може да е наш Стоянчо🤔🤔🤔
14:57 22.12.2025
6 логично
14:57 22.12.2025
7 Дупничанин
14:57 22.12.2025
8 шуро бадж
14:58 22.12.2025
9 всичките да ги уволнят дано
15:00 22.12.2025
10 оня с коня
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":като е ваш , ами вземете си го , що ни го завирате по медийте?
15:01 22.12.2025
11 урко
15:01 22.12.2025
12 пипи
15:01 22.12.2025
13 И нито
15:01 22.12.2025
14 Цвете
15:02 22.12.2025
15 репортнах
До коментар #3 от "Ако ти си почтен":нелепият ти терористичен руски коментар , след малко ще бъдеш изтрит !
15:03 22.12.2025
16 123456
15:04 22.12.2025
17 един72
До коментар #3 от "Ако ти си почтен":А ти що разпространяваш руска пропаганда и кремълски лъжи.
15:04 22.12.2025
18 Истината винаги пречи на фашистите 😄
До коментар #15 от "репортнах":А те са жалки същества.
15:04 22.12.2025
19 БеГемот
15:05 22.12.2025
20 Някой
Няма с какно да си солидарен, не сте колеги, Цънцарова не е журналист.
15:05 22.12.2025
21 Коя е тази
До коментар #17 от "един72":В момента лъжеш. А лъжата е приоритет на отпадъка в едно общество, а той е ползван от пропадналият запад, също като този почтеният.
15:06 22.12.2025
22 А ти
До коментар #1 от "за някой знаков стругар ще пишете ли?":Кой си, и можеш ли като него!!!!!!!!!!
15:07 22.12.2025
23 Еееее...
И тя е среден статистически бачкатор като лелките в бакалията.
Решили са да я махнат - махнали са я. Кой знае какво е станало.
15:07 22.12.2025
24 Независим
15:07 22.12.2025
25 Помним лъжите за Бахмут
15:07 22.12.2025
26 Като елтехник ще умреш от глад!
15:08 22.12.2025
27 Да,бе
15:08 22.12.2025
28 Независим
15:10 22.12.2025
29 немаш пльосове
До коментар #18 от "Истината винаги пречи на фашистите 😄":пунеже коментара ти може да се чете двуяко , зависи кой го чете копейка или демократ човек 🤣
15:10 22.12.2025
30 Аре циба и на двамата
15:10 22.12.2025
31 Вземи
15:11 22.12.2025
32 Бивш военен
15:11 22.12.2025
33 Тоя е решил
15:12 22.12.2025
34 Факт
15:12 22.12.2025
35 Демократ
До коментар #18 от "Истината винаги пречи на фашистите 😄":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
15:12 22.12.2025
36 Не може
До коментар #29 от "немаш пльосове":Защото фашисткият режим в Украйна е видим за всички. Обратното са жалки напъни на някой глупак продаден като морков на фашизираният запад.
15:13 22.12.2025
37 не може да бъде
До коментар #1 от "за някой знаков стругар ще пишете ли?":Според мен знаковото е че този журналист все пак се е осъзнал навреме и може да работи като електротехник !?Чета най-различни журналистически материали и считам че държавата и народът ни има много по-голяма нужда от стругари електротехници готвачи шофьори трактористи селскостопански работници строители архитекти инженери от всякакъв вид лекари и т.н. ...а от журналисти ...айде нЕма нужда както и от адвокати /юристи впрочем !?
15:13 22.12.2025
38 Благодаря
До коментар #35 от "Демократ":че показа фашизираният запад. 😄 Само фашизма анатемосва народи и държави.
15:14 22.12.2025
39 Мисля
До коментар #28 от "Независим":Като толкова ти харесва,вземи си я в къщи да ти истеризира с тънките си устнички.
15:14 22.12.2025
40 Весело
Хора много е просто, като не ви харесва БТВ, не я гледайте. Като не я гледате, рекламодатилиге няма да плащат за реклама и ще фалира.
15:15 22.12.2025
41 Малко статистика!
15:15 22.12.2025
42 Цънцър Цънцъров от би ТиВи
15:16 22.12.2025
43 Обективни истини
15:17 22.12.2025
44 Бъзиктар
15:17 22.12.2025
45 Спорт
15:17 22.12.2025
46 сидероДРОМОС
15:17 22.12.2025
47 Имаме
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":желанието, обаче нямаме възможност, не знам как става. Това са ни възможностите.
15:17 22.12.2025
48 Кой си ти
До коментар #15 от "репортнах":Доносник
15:18 22.12.2025
49 Италианско
15:18 22.12.2025
50 Истината е тука
До коментар #35 от "Демократ":Когато един украинец поумнее то той става руснак.
И те ли трябва да се изтребват т.е. бившите украинци. ?
15:18 22.12.2025
51 Независим
15:19 22.12.2025
52 Ти да видиш
Завоят който трябва да вземат медиите е много остър и много техни кадри не могат да се справят с центробежните сили ....излитат от каруцата и падат по очи в калта!
15:19 22.12.2025
53 Иван
До коментар #1 от "за някой знаков стругар ще пишете ли?":Да живее телевизията на Пеевски.
15:19 22.12.2025
54 Някой
До коментар #24 от "Независим":Грешиш, да в България има достойни хора, но са много малко. Над 600 години отрицателна селекция, няма как да не се отрази.
15:20 22.12.2025
55 Физиотерапевт
15:20 22.12.2025
56 Напомнящ
15:21 22.12.2025
57 Иван
До коментар #10 от "оня с коня":А ти човек на Пеевски ли си ? Какво е наш ?
15:21 22.12.2025
58 Стоян Георгиев
15:22 22.12.2025
59 Лена Бориславова
15:22 22.12.2025
60 Данко Харсъзина
15:22 22.12.2025
61 Данъкоплатец
До коментар #1 от "за някой знаков стругар ще пишете ли?":След милионите протестиращи младежи по градове и села, да гласуваш пак за Борисов и Пеевски, значи че си против децата си и си пълен идиот!
15:23 22.12.2025
62 Бастун
15:23 22.12.2025
63 Коня Солтуклиева
... Цура Ризова е наред...
15:24 22.12.2025
64 Браво на Цънци
15:24 22.12.2025
66 Стефан
До коментар #21 от "Коя е тази":Пропадналия Запад това новата опарка ли е ?
15:24 22.12.2025
67 Добре е
До коментар #58 от "Стоян Георгиев":че си призна на изпроведяк. По-добре късно, отколкото никога.
15:25 22.12.2025