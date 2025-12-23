Рябков: Диалогът между Русия и САЩ продължава, но без пробив

Руският заместник външен министър Сергей Рябков съобщи, че представители на Русия и Съединените щати са провели разговори, насочени към намаляване на напрежението в двустранните отношения, но подчерта, че основните разногласия между двете страни все още не са преодолени. Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По думите на Рябков следващият етап от тези контакти се очаква да се състои в началото на пролетта, информира руската агенция Интерфакс.
По време на срещите двете страни са обсъдили възможни решения на редица спорни въпроси, които са оказали влияние върху дейността на дипломатическите им мисии. Разговорите се провеждат отделно от преговорите между Москва и Вашингтон, свързани с войната в Украйна, уточнява Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #7
12:49 23.12.2025
2 Механик
Коментиран от #18, #23
12:49 23.12.2025
7 Варна 3
До коментар #1 от "Атина Палада":На Русия й чака разпад
12:52 23.12.2025
8 Моряка
До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Колега-стига спами-един бан ще ти се отрази много възпитателно....
Коментиран от #13
12:52 23.12.2025
10 Варна 3
12:53 23.12.2025
11 Време е
12:53 23.12.2025
12 4-та година "Киев за 3 дня"
Не го ли направят, поколения наред в московия ще страдат
12:54 23.12.2025
14 Разберете това
До коментар #9 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Загубите на Русия са огромни - над милион
Коментиран от #16, #24
12:54 23.12.2025
15 ГРУ гайтанжиева
До коментар #9 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Това е московска пропаганда, разпространявана от полезни .. и д и о т и !
12:55 23.12.2025
17 Хасковски каунь
Флиза , и флиза все по-дълбоко
Коментиран от #20, #29, #30, #37
12:56 23.12.2025
18 Кажи честно ... 🤣
До коментар #2 от "Механик":Ооооо, поне 17 пъти. 🤣🤣🤣
12:57 23.12.2025
19 Майкъл Сергеевич Горбачов
12:57 23.12.2025
21 РФ е въздух под налягане !
Коментиран от #51
12:58 23.12.2025
23 Българин
До коментар #2 от "Механик":Още търсят генерала излъгал, че е превзел Купянск.Явно се е присъединил към вчерашният.Иначе в Купянск вчера бяха останали 100 руснака.Последните живи.
12:58 23.12.2025
24 Гледам
До коментар #14 от "Разберете това":Много си запознат,а загубите на укрите колко са
12:58 23.12.2025
29 Четири години вече...
До коментар #17 от "Хасковски каунь":Наближавате Полша 🤣, тази Полша да не се намира до Нова Зеландия? 🤣🤣🤣, докато я доближите съвсем ти вероятно ще си гушнал китките🤣, и няма да можеш да отпразнуваш доближаването🤣.
13:01 23.12.2025
30 Влиза,влиза
До коментар #17 от "Хасковски каунь":Както му влезе вчера на генерала.
13:01 23.12.2025
32 Опаа
До коментар #28 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Чуваш ли още гласове?Сам говориш ли си още?
Коментиран от #36
13:02 23.12.2025
37 😂😂😂😂😂
До коментар #17 от "Хасковски каунь":🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Откъде ви копат бе?
13:03 23.12.2025
44 Опаа
До коментар #36 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Вземай мерки.Например да се гръммнеш.
Коментиран от #46
13:05 23.12.2025
47 Украинците са силни
До коментар #33 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Поредната просъветска дезинформация
Коментиран от #49
13:07 23.12.2025
48 Да се разбира!
13:07 23.12.2025
49 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #47 от "Украинците са силни":Ха ха, личи си колко са силни освен терористични атентати да правят друго не могат
13:10 23.12.2025
50 Искам да знам
До коментар #42 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Съобщението е от Москва и руски телевизии с дезинформация
Коментиран от #52
13:11 23.12.2025
51 абе
До коментар #21 от "РФ е въздух под налягане !":в общи линии... един напън и си взимат Одеса и приднестеровието .. предвид че тренират 1,3 милионна армия безплатно срещу натовско оръжие, мн добре дори се справят. Да не говорим че Пригожин или Вагнер громи в Африка. Сирия базата е удържана.. мн си тесногръд
13:11 23.12.2025
52 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #50 от "Искам да знам":Да там го видях по руските телевизии на руския смарттелевизор СБЕР, ха ха
Коментиран от #55
13:14 23.12.2025
53 Този таварищ Ряпов
Коментиран от #57
13:24 23.12.2025
54 Вичо
13:26 23.12.2025
55 Край
До коментар #52 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Руския смарт телевизор е крадено копие на немския смарттелевизор телефункен. И двата са ултратънки и за тива са невидими.
13:26 23.12.2025
56 Трол
13:31 23.12.2025
57 Това са безспорни
До коментар #53 от "Този таварищ Ряпов":Факти.
13:34 23.12.2025
58 !!!?
13:37 23.12.2025
59 Българин
13:57 23.12.2025
60 Натовец
Рашистите за пореден път използват тактиката на отлагане и лъгане.
Мир няма да има докато агресора не бъде прогонен от цялата територия на Украйна .
14:05 23.12.2025
61 Обективен
14:08 23.12.2025