Новини
Свят »
Русия »
Рябков: Диалогът между Русия и САЩ продължава, но без пробив
  Тема: Украйна

Рябков: Диалогът между Русия и САЩ продължава, но без пробив

23 Декември, 2025 12:48 951 61

  • русия-
  • украйна-
  • сергей рябков-
  • сащ-
  • преговори-
  • диалог

Руски и американски дипломати обсъдиха проблеми в двустранните отношения, следващи разговори се очакват през пролетта

Рябков: Диалогът между Русия и САЩ продължава, но без пробив - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският заместник външен министър Сергей Рябков съобщи, че представители на Русия и Съединените щати са провели разговори, насочени към намаляване на напрежението в двустранните отношения, но подчерта, че основните разногласия между двете страни все още не са преодолени. Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите на Рябков следващият етап от тези контакти се очаква да се състои в началото на пролетта, информира руската агенция Интерфакс.

Още новини от Украйна

По време на срещите двете страни са обсъдили възможни решения на редица спорни въпроси, които са оказали влияние върху дейността на дипломатическите им мисии. Разговорите се провеждат отделно от преговорите между Москва и Вашингтон, свързани с войната в Украйна, уточнява Ройтерс.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    6 12 Отговор
    Русия е унижавана 4-та година

    Коментиран от #7

    12:49 23.12.2025

  • 2 Механик

    4 9 Отговор
    Бтратушките превзеха ли Купянск???

    Коментиран от #18, #23

    12:49 23.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Варна 3

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    На Русия й чака разпад

    12:52 23.12.2025

  • 8 Моряка

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Колега-стига спами-един бан ще ти се отрази много възпитателно....

    Коментиран от #13

    12:52 23.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Варна 3

    4 6 Отговор
    Покровск отново не е превзет от Русия. И Русия проваля мира.

    12:53 23.12.2025

  • 11 Време е

    4 2 Отговор
    За анихишация на наркомана със зл се тния кенеф и пробива ще до ни де.тъкмо ще се занули и урсулстан

    12:53 23.12.2025

  • 12 4-та година "Киев за 3 дня"

    4 9 Отговор
    Съвсем малък остава прозорецът, в който руснаците могат да предотвратят вековна изолация от останалия свят. Малко време им остава да хванат кремълските ypoди и да ги скъсят с по една педя на Червения площад.
    Не го ли направят, поколения наред в московия ще страдат

    12:54 23.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Разберете това

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Загубите на Русия са огромни - над милион

    Коментиран от #16, #24

    12:54 23.12.2025

  • 15 ГРУ гайтанжиева

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Това е московска пропаганда, разпространявана от полезни .. и д и о т и !

    12:55 23.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хасковски каунь

    8 4 Отговор
    Докато Киев и УСА се мислят как да излъжат Путин , фронтът приближава Полша.
    Флиза , и флиза все по-дълбоко

    Коментиран от #20, #29, #30, #37

    12:56 23.12.2025

  • 18 Кажи честно ... 🤣

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Ооооо, поне 17 пъти. 🤣🤣🤣

    12:57 23.12.2025

  • 19 Майкъл Сергеевич Горбачов

    4 8 Отговор
    Докато тази руска чума и този тумор наречен РФ не бъде унищожен с огън и меч, мир в Украйна, Европа и света няма да има.

    12:57 23.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 РФ е въздух под налягане !

    5 7 Отговор
    Добре е да се показват "успехите" на "вторая" по често.

    Коментиран от #51

    12:58 23.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Българин

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Още търсят генерала излъгал, че е превзел Купянск.Явно се е присъединил към вчерашният.Иначе в Купянск вчера бяха останали 100 руснака.Последните живи.

    12:58 23.12.2025

  • 24 Гледам

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Разберете това":

    Много си запознат,а загубите на укрите колко са

    12:58 23.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Четири години вече...

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Хасковски каунь":

    Наближавате Полша 🤣, тази Полша да не се намира до Нова Зеландия? 🤣🤣🤣, докато я доближите съвсем ти вероятно ще си гушнал китките🤣, и няма да можеш да отпразнуваш доближаването🤣.

    13:01 23.12.2025

  • 30 Влиза,влиза

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Хасковски каунь":

    Както му влезе вчера на генерала.

    13:01 23.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Опаа

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Чуваш ли още гласове?Сам говориш ли си още?

    Коментиран от #36

    13:02 23.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 😂😂😂😂😂

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хасковски каунь":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Откъде ви копат бе?

    13:03 23.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Опаа

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Вземай мерки.Например да се гръммнеш.

    Коментиран от #46

    13:05 23.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Украинците са силни

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Поредната просъветска дезинформация

    Коментиран от #49

    13:07 23.12.2025

  • 48 Да се разбира!

    5 3 Отговор
    Янките са наритали руските преговарящи и са ги натоварили да се прибират в блатото.

    13:07 23.12.2025

  • 49 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Украинците са силни":

    Ха ха, личи си колко са силни освен терористични атентати да правят друго не могат

    13:10 23.12.2025

  • 50 Искам да знам

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Съобщението е от Москва и руски телевизии с дезинформация

    Коментиран от #52

    13:11 23.12.2025

  • 51 абе

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "РФ е въздух под налягане !":

    в общи линии... един напън и си взимат Одеса и приднестеровието .. предвид че тренират 1,3 милионна армия безплатно срещу натовско оръжие, мн добре дори се справят. Да не говорим че Пригожин или Вагнер громи в Африка. Сирия базата е удържана.. мн си тесногръд

    13:11 23.12.2025

  • 52 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Искам да знам":

    Да там го видях по руските телевизии на руския смарттелевизор СБЕР, ха ха

    Коментиран от #55

    13:14 23.12.2025

  • 53 Този таварищ Ряпов

    10 3 Отговор
    Трябва да знае че каквото лъжи и напъни да тиражират, Русия е извън играта на най-големите, те са за падаща политическа, икономическа и военна регионална сила, и по стечение на обстоятелствата в момента има два полюса на злото Китай и САЩ, (Америка временно, докато техният кретен падне от власт на следващите избори), и след време, когато бъде преценено, дракона ще схруска велика русия като солета.

    Коментиран от #57

    13:24 23.12.2025

  • 54 Вичо

    2 1 Отговор
    До пробив в преговорите не може и няма да се стигне по една причина,вече известна на всички заинтересувани страни.А имено,клаузите в предговорните глави,не удоволетворяват никоя от двете,воюващите страни,при което посредниците не могат да направят нищо повече,освен да ги оставят да си решат проблемите сами и с военни средства.При това развитие,Воен.Пром.Комплеси в САЩ и Европа,не губят нищо.Напротив.

    13:26 23.12.2025

  • 55 Край

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Руския смарт телевизор е крадено копие на немския смарттелевизор телефункен. И двата са ултратънки и за тива са невидими.

    13:26 23.12.2025

  • 56 Трол

    0 2 Отговор
    Диалогът ще продължи до пълна капитулация на заинтересованите страни.

    13:31 23.12.2025

  • 57 Това са безспорни

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Този таварищ Ряпов":

    Факти.

    13:34 23.12.2025

  • 58 !!!?

    8 0 Отговор
    Кръволоците от Кремъл ще посрещнат и тази Коледа като целуват Корана...!

    13:37 23.12.2025

  • 59 Българин

    0 5 Отговор
    Пробивът вече беше. Путин, Тръм и Си разделиха света на три зони. Америка за САЩ, Африка и Океания за Китай, и европа за Русия. Сега ще се раздадат малко шамари, докато всеки си научи мястото. А след 50-100 години, ще има ново пренареждане.

    13:57 23.12.2025

  • 60 Натовец

    5 1 Отговор
    Никакъв "пробив " не се и очаква .
    Рашистите за пореден път използват тактиката на отлагане и лъгане.
    Мир няма да има докато агресора не бъде прогонен от цялата територия на Украйна .

    14:05 23.12.2025

  • 61 Обективен

    0 0 Отговор
    Диалог с колониалисти като САЩ е направо невъзможен освен ако нямаш някой друг Сармат но дори тогава ще се опитат да те преметнат.

    14:08 23.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания