Рябков: Диалогът между Русия и САЩ продължава, но без пробив

Руският заместник външен министър Сергей Рябков съобщи, че представители на Русия и Съединените щати са провели разговори, насочени към намаляване на напрежението в двустранните отношения, но подчерта, че основните разногласия между двете страни все още не са преодолени. Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите на Рябков следващият етап от тези контакти се очаква да се състои в началото на пролетта, информира руската агенция Интерфакс.

Още новини от Украйна

По време на срещите двете страни са обсъдили възможни решения на редица спорни въпроси, които са оказали влияние върху дейността на дипломатическите им мисии. Разговорите се провеждат отделно от преговорите между Москва и Вашингтон, свързани с войната в Украйна, уточнява Ройтерс.