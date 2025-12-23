Даниел Митов: Ще бъде създадена специализирана оперативна група за борба с прането на пари

Министерският съвет прие решение за създаване на специализирана оперативна група за анализ и противодействие на прането на пари. Това съобщи министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов след днешното заседание на правителството в оставка, предават от БТА.

Митов каза, че решението е резултат от дългомесечни усилия на редица институции и е част от мерките, насочени към изваждането на България от сивия списък на Международната организация за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (The Financial Action Task Force - FATF).

Специализираната оперативна група ще бъде в Главна дирекция „Национална полиция“ под ръководството на Явор Сарафимов – бивш директор на Главна дирекция (ГД) "Борба с организираната престъпност" и настоящ заместник-директор на ГД "Национална полиция", допълни Митов. В групата ще участват представители на институции с отношение към противодействието на изпирането на пари, сред които Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Държавна агенция "Национална сигурност", прокуратурата и други структури, каза Митов.

„В тази група ще се фокусира целият анализ и всички сигнали, които се получават за изпиране на пари, като това ще даде възможност за много по-бързи и по-координирани действия и последващи разследвания“, заяви вътрешният министър в оставка.

Той каза, че създаването на оперативната група е резултат не само от вътрешноинституционални усилия, но и от консултации със съюзници и партньори на България, включително Европейския съюз, Съединените щати и Великобритания. По думите на министъра в оставка подобен модел на институционално взаимодействие е познат в англосаксонския свят под формата на т.нар. task force.

Митов каза още, че е имало намерение да бъде създадена аналогична специализирана оперативна група и за противодействие на хибридните заплахи, но времето на сегашното правителство в оставка не е позволило тя да бъде реализирана. Даниел Митов изрази увереност, че подобна структура е необходима и в тази сфера и заяви, че ще продължат да настояват за нейното създаване.

„Това е решителна стъпка и добра формула, с която българската държава поставя нова институционална рамка за борба с този тип престъпления“, заяви Даниел Митов.