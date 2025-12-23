Новини
Даниел Митов: Ще бъде създадена специализирана оперативна група за борба с прането на пари

23 Декември, 2025 12:38

Митов каза, че решението е резултат от дългомесечни усилия на редица институции и е част от мерките, насочени към изваждането на България от сивия списък на Международната организация за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (The Financial Action Task Force - FATF).

Министерският съвет прие решение за създаване на специализирана оперативна група за анализ и противодействие на прането на пари. Това съобщи министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов след днешното заседание на правителството в оставка, предават от БТА.

Митов каза, че решението е резултат от дългомесечни усилия на редица институции и е част от мерките, насочени към изваждането на България от сивия списък на Международната организация за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (The Financial Action Task Force - FATF).

Специализираната оперативна група ще бъде в Главна дирекция „Национална полиция“ под ръководството на Явор Сарафимов – бивш директор на Главна дирекция (ГД) "Борба с организираната престъпност" и настоящ заместник-директор на ГД "Национална полиция", допълни Митов. В групата ще участват представители на институции с отношение към противодействието на изпирането на пари, сред които Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Държавна агенция "Национална сигурност", прокуратурата и други структури, каза Митов.

„В тази група ще се фокусира целият анализ и всички сигнали, които се получават за изпиране на пари, като това ще даде възможност за много по-бързи и по-координирани действия и последващи разследвания“, заяви вътрешният министър в оставка.

Той каза, че създаването на оперативната група е резултат не само от вътрешноинституционални усилия, но и от консултации със съюзници и партньори на България, включително Европейския съюз, Съединените щати и Великобритания. По думите на министъра в оставка подобен модел на институционално взаимодействие е познат в англосаксонския свят под формата на т.нар. task force.

Митов каза още, че е имало намерение да бъде създадена аналогична специализирана оперативна група и за противодействие на хибридните заплахи, но времето на сегашното правителство в оставка не е позволило тя да бъде реализирана. Даниел Митов изрази увереност, че подобна структура е необходима и в тази сфера и заяви, че ще продължат да настояват за нейното създаване.

„Това е решителна стъпка и добра формула, с която българската държава поставя нова институционална рамка за борба с този тип престъпления“, заяви Даниел Митов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оставка бе.

    57 0 Отговор
    Перачите сте вие. Купувачите на гласове пак вие.

    Коментиран от #22

    12:40 23.12.2025

  • 2 Питане

    38 0 Отговор
    Това за прането - добре, а за центрофугирането ???

    12:40 23.12.2025

  • 3 Данкеееееее

    43 0 Отговор
    Първи трябва да бъдат задържани Дебелите. Незабавно и двете Мазни парчета трябва да се въдворят зад решетките.

    12:41 23.12.2025

  • 4 аааа хахаххахахах

    34 0 Отговор
    поредната хранилка за нищо правещи с гръмко име!

    12:41 23.12.2025

  • 5 Съдията Дред

    34 0 Отговор
    Цялото ръководство на ГРАБ трябва да е разследвано за кражбата на милиарди ,и присъди под 20 г.трябва да няма.

    12:42 23.12.2025

  • 6 побърканяк

    31 0 Отговор
    Кое беше това къдраво л..но.

    Коментиран от #15

    12:42 23.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Престъпници

    16 1 Отговор
    Искаме млади джейзита да контролират престъпноста.Стига задкулисие,долу статуквото.

    12:44 23.12.2025

  • 9 Пералня Перла 04

    30 0 Отговор
    Главната перачка, шефа на пералнята, по известен като Феномена с главно Д, ще бъде ли изпран.

    12:45 23.12.2025

  • 10 – Защо депутатите излизат във ваканция

    35 0 Отговор
    а не в отпуск?
    – Защото според „Трудовия кодекс“ в отпуск излизат само тези, които работят.

    12:45 23.12.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 0 Отговор
    Оперативни групи ще следят дали правилно се извършват отчисленията, ъъъ изцеждането при прането на пари‼️

    12:45 23.12.2025

  • 12 гост

    18 0 Отговор
    След идването на Ф.Д. Рузвелт на власт през 1932 г. и отново разрешаването употребата на алкохол мафията трябвало да легализира парите си натрупани по времето на "сухия" режим. За това открили първите обществени перални и декларирали, че парите са от там. И от там е лафа "ПРАНЕ НА ПАРИ"!
    Сега веднага клановете на българската мафия ГЕРБ, ПП/ДБ, ДПС, БСП започват да откриват обществени перални и Дани Митов ще получава само "чисти" пари!

    12:46 23.12.2025

  • 13 Оракула от Делфи

    24 0 Отговор
    Г- Министър !
    Моля за един откровен отговор ???
    Тази група има "разрешително" да проверява личния самолет на Пеевски
    и банката на Борисов???

    12:47 23.12.2025

  • 14 ДългоИме

    23 1 Отговор
    Добро ютру, Митюв! Те, парите отдавна са "изпрани" - "съхнат" по недосегаеми офшорни сметки, имоти сенчест "бизнес", а той завалията в оставка, комисия създава! Неадекватност та дрънка!

    12:47 23.12.2025

  • 15 милиционер

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "побърканяк":

    Къдравата Сю.

    12:48 23.12.2025

  • 16 комисии агенции групи

    22 0 Отговор
    и всякаква друга паппплач и резултати никакви?

    12:49 23.12.2025

  • 17 хихи

    16 0 Отговор
    Тиквата и Шиши ще я закъсат...

    12:50 23.12.2025

  • 18 Тошев

    16 0 Отговор
    Много си подхождат гербер и мъртвец. Ходи си с мир лигльо. Мазен мутрафон .

    12:50 23.12.2025

  • 19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    20 0 Отговор
    ТОЧНО ОТ ТАКАВА ГРУПА ИМАХМЕ НУЖДА.
    ОЩЕ ЛАПАЧИ НА ДЪРЖАВНАТА ХРАНИЛКА.

    Коментиран от #34

    12:51 23.12.2025

  • 20 Митооов

    15 1 Отговор
    Измитай се с 200. Като ще ми борите мушенгиите, ами що не почнете от оня доктор с 3 милиона и кусур в касата. Ами като него колко още такива има, и недоктори даже. Спестявал си човека. Откъде ги изкара, че и да ги спестява.

    12:51 23.12.2025

  • 21 КЪДРАВАТА СЮ

    15 0 Отговор
    Да внимава да не се вкара сама в затвора с тази комисия.

    12:52 23.12.2025

  • 22 И сушилня че ако

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оставка бе.":

    се намокрят да не тъгуват перачите

    12:53 23.12.2025

  • 23 Калъчев

    17 0 Отговор
    Абе Митоффф, че финансовото разузнаване в ДАНС какво работи?! Що не питаш шефа си дърнежелядков, на ония клатикрачоли в ДАНС защо им плащат заплати, щом ти сега си си наумил да им дублираш функциите с нови клатикрачоли, да запълвате щата на МВР. Не да ги създавате, а направете огромни съкращения на ненужни и безполезни служби, дублирани триплирани от млади и стари, от пенсии и ТЕЛКове... МВР службашите трябва да бъде съкратено с 25 %!

    Коментиран от #44

    12:54 23.12.2025

  • 24 Митов, какво и за кога ще Създаваш??

    20 0 Отговор
    Кой ще Хванеш??? Борисов или Томислав, Желязков?? Смях Я се Скрий! !

    12:54 23.12.2025

  • 25 Няма никой да чуе

    5 0 Отговор
    Всеки власт имащ, проверки.Ако иска живот в който да си краде,да напусне народната хранилка.Искам живота им на показ.

    12:55 23.12.2025

  • 26 Дядо

    4 0 Отговор
    Парата днес света владей и който я нема зле живей! - Това е от моя дядо Маньо, от преди 1944г.
    Парата днес света владей и който не я пере зле живей! - Това е от стон от гроба на моя дядо Маньо, след 1944г.
    Ей ковачо, добър ден, кончето си водя с мен. Ще го подковеш ли пак, айде конче, вдигай крак. - слова от гроба на дядо Маньо. Да ще го подкова! А днеска жените си повдигаме краката да ги подковават за пари, и който не пере пари, не може да ги подкове. Но и затова Българите изчезваме на хоризонта!

    Коментиран от #29

    12:55 23.12.2025

  • 27 Митов

    14 0 Отговор
    най- големите перачи на пари са Пеевски, Борисов, Данчо ментата, Байрам Байрам, Хамид Хамид, Слави Трифонов, Костадинов, Кирил Добрев, Цончо Ганев, Радостин Василев , Тошко Йорданов, Теменужка Петкова, Ивелин Михайлов, Станислав Анастасов и ти влизаш в списъка.

    12:58 23.12.2025

  • 28 АМА ВЕРНО ЛИ ?????????

    11 0 Отговор
    Тая група дето ще създадете ще разследва ли боко , шиши и........ и със какъв прах за пране работи ???????????

    12:58 23.12.2025

  • 29 българска бръмчалка

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Дядо":

    много ясно бе безпарковците не са достойни или ще крадеш и ще убиваш за да имаш пари или ще седиш на сухо!!!

    12:58 23.12.2025

  • 30 Митов мижитурката на тиквата

    7 0 Отговор
    Шефе ( тикво) отново ще хвърлим пушилка , ще замаскираме всичко и.........печелим изборите !!!!!!

    13:01 23.12.2025

  • 31 Венета дъщеря на бойко от народа

    5 0 Отговор
    Митов дълбоката, кой го пита за нещо.

    13:01 23.12.2025

  • 32 Ехааааааа

    6 0 Отговор
    Ей тия лъжци , управляващи , нямат капка срам , стават нагли , по нагли , докато не ги изметем !

    13:03 23.12.2025

  • 33 Айдееееее

    6 0 Отговор
    Крадците отново ще точат бюджета за мой , свой , наш , ваш ........наредени прасета !!!!!!!

    Коментиран от #39

    13:06 23.12.2025

  • 34 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Мда-да...вече ще ги хващат на входа,както старши комисар Даниела Николова ги хваща на входа на МВР-то...

    13:07 23.12.2025

  • 35 Кво става,бе

    1 1 Отговор
    Фейк революцията на шарлатаните беше перформанс май същите дебили ще си управляват вечнопоради гениалния ремонт на конституцията какво мислят шарлатаните за дарението на милиарди за корумпета със златни кенефи

    13:09 23.12.2025

  • 36 Рашко

    3 0 Отговор
    Докато не намерите чекмеджето, няма да се оправим

    13:10 23.12.2025

  • 37 Това вече го играхме ....

    1 0 Отговор
    Преди 15 години...ама дерзайте фигуранти !

    13:10 23.12.2025

  • 38 Дон Дони

    1 0 Отговор
    Те са нови какво да перем!

    13:12 23.12.2025

  • 39 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Айдееееее":

    Всичко си подреждат,както на Кирил Петков баща му с Бойко Тиквата и Алексей Дансаджията....

    13:13 23.12.2025

  • 40 Тома

    1 0 Отговор
    Никакви срокове, никакви очаквани резултати в рамките на тези срокове, никакви оценки за възможен тайминг, нищо конкретно, освен съобщението за изграждане на поредната административна структура.
    Очертава се поредното празнословие, прикриващо поредно пилеене на ресурси, време и финанси.....да видим, да видим....
    Основният въпрос в такава ситуация е: и в случая с новоизграждащата се структура ли ще чакаме 20 години, преди да я оценим / казусът КПКОНПИ/? Или ще действаме най-после по правилата на корпоративния свят, в който никой никого не назначава и финансира без да му постави ясни цели и срокове, в рамките на съвършено конкретен дедлайн за оценка, дедлайн за корекции след оценката и правила за действие след резултатите от оценка/корекция?

    13:13 23.12.2025

  • 41 Даааа

    1 0 Отговор
    Мда.... при толкова много строителство... всеки стана строител и инвеститор ето ти един жокер без цяла група да имам

    13:14 23.12.2025

  • 42 Дас Хаген

    3 0 Отговор
    А група за неправомерно взети пари няма ли да създадете, например вашите заплати взети без основание! Един закон нямате приет този парламент, не ходите на работа а получавате заплати!

    13:14 23.12.2025

  • 43 прането на пари обаче

    1 0 Отговор
    Е дело основно на ГЕРБ, ДПС ....

    13:15 23.12.2025

  • 44 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Калъчев":

    Нали видя как работи,ЦРУ ни казаха къде са 55 милиарда $...

    13:15 23.12.2025

  • 45 Нагла

    3 0 Отговор
    и подла Данка ? Хиените , заграбили милиарди от българските граждани , лъжци и мошеници , ще ми създавали пак тотални безполезни щуротии , "оперативна група" от свои , които са глухи и слепи за свои и пълнят гуши ! В шайката ви всички са не за групи , а за арест и присъди !

    13:16 23.12.2025

  • 46 Пловдив

    1 0 Отговор
    Много закъсняха,може би умишлено, парите вече ги изпраха

    13:16 23.12.2025

  • 47 Редно е впрочем

    4 0 Отговор
    Да спрем с финансирането на украинският тероризъм. Но тези хора категорично няма да го направят. А ние обаче пак питаме: някой няма ли най после да каже на каква стойност са напечатаните "български евра" като номинал ? На колко е оценена България? За колко я продадоха? Колко ? Говорим глупости а на основният въпрос никой не е отговорил до сега...Еврозона..Събираме всички левове във общият казан преди да ги пратим за унищожаване и се пита във задачата когато се напълни на около половина после същият казан със евро дали ще е на половина ? Ако е така то всички хора теоритично трябва да могат да си изтеглят парите в брой нали? Примерно във злато или във каквото искат да ги вложат. Колко ще са напечатаните "български евра" питаме. Някой отговор ще ни даде ли най на края ?

    13:17 23.12.2025

  • 48 Време е финансирането на украинският

    5 0 Отговор
    Тероризъм да спрем ! Вярно е . И колко пъти трябва да питаме? А? Желаем да получим отговор от Правителството, Парламента и Президента ! И от службите в лицето на недоразумението Митов ако е възможно също.... можем ли да си избиваме атлантенца примерно в България на воля вече ? Да взривяваме примерно асансьори, автомобили, жилища на атлантенца, тротонетки на децата им, телефони, пейджери, електроника, израелският посланик Йоси Леви-Сфари примерно, гости и делегации от израелски учени и т.н .... Каква е официалната позиция на Правителството, Парламента и Президента относно толерираният израелски и не само израелски тероризъм ? В зависимост от позицията им, хората трябва да знаят какво може и не може да правят и кое е поддържано и толерирано като действия от ЕС, ЕК и Фон дер Лайен

    13:19 23.12.2025

  • 49 Румен

    2 0 Отговор
    Първо се заемете с битовата престъпност, а перачите на пари народа ги знае. И ти също

    13:20 23.12.2025

  • 50 ха ха

    3 0 Отговор
    за да назначат роднини на сочни заплати какви ли не "борби" ще измислят , проклетници с власт

    13:20 23.12.2025

  • 51 До сега нямало ли е да питам

    3 0 Отговор
    специализирана оперативна група за анализ и противодействие на прането на пари ? Смешници ....

    13:21 23.12.2025

  • 52 Кво ще създават бре

    5 0 Отговор
    Ще създават...Те са в оставка ! Те са престъпниците

    13:23 23.12.2025

  • 53 аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ

    4 0 Отговор
    Пране на пари а? ..Ясно трябва да се каже и да се осъзнае, че за последните 6 години Мафията в България напечата над 17,5 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те бяха 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже но е факт .... Извърши се престъплението на века. Мафията ще влезе в еврозината със заграбените имоти и дялове вписани в централният депозитар и имотният регистър а записите в банките ще изчезнат безследно след 1 януари ...

    Коментиран от #64

    13:24 23.12.2025

  • 54 Най-голямото ОПГ

    4 0 Отговор
    е ГРОБ и тулупа банкята!

    13:25 23.12.2025

  • 55 Борбата с прането на пари

    4 0 Отговор
    Трябва с БНБ и КРИБ да започне!

    13:28 23.12.2025

  • 56 Кой уби Алексей Петров?

    4 0 Отговор
    Кой финансира тероризма ? Някой от ГЕРБ ли беше или от ДПС ? А?

    13:33 23.12.2025

  • 57 Благой

    5 0 Отговор
    ТИ СИ ТРЕТИЯТ ПЕРАЧ НА ПАРИ СЛЕД ШИШКОТО И МЕЧО

    13:35 23.12.2025

  • 58 Ама какво приемат тия

    4 0 Отговор
    С приета оставка?
    Никой нищо не може приема, нито да отменя!
    Митов, измитай се от министерството и не се мяркай повече там!
    Толкова ли сте плиткоумни, че не разбирате, че народа не ви иска?
    Всички сте от един тиквен бостан, начело с най- кухата тиква.

    13:35 23.12.2025

  • 59 англосаксонския свят

    2 0 Отговор
    Ама въобще за България не важи. Митов нещо отново се е объркал кой е, и къде е

    13:41 23.12.2025

  • 60 министър в остафка

    1 0 Отговор
    те го уволняват, той група създава!?!

    13:42 23.12.2025

  • 61 Българин

    0 0 Отговор
    Ако трябваше да се ходи на война с този Даниел ,щеха да ме убият още първата минута,колко е мазен .

    13:42 23.12.2025

  • 62 Къдравата Сю

    0 0 Отговор
    е незадоволени!

    13:42 23.12.2025

  • 63 финансирането на украинският теторизъм

    1 0 Отговор
    Ще го разследваме ли Митов? Или той е хубав тероризъм? А Израелският?

    13:43 23.12.2025

  • 64 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ":

    много точен коментар

    13:45 23.12.2025

  • 65 Точно вие сте терористите

    1 0 Отговор
    И вие сте перачите на пари! Вие сте тези които винаги тези две неща сте толерирали

    13:56 23.12.2025

  • 66 Неможачи

    0 0 Отговор
    Митов, ти нищо не разбираш и това е нормално, но защо безбройните ти съветници, които също нищо не разбират, не ти подсказаха, че прането на пари далеч не ти е належащ проблем?
    Проблемът сега и следващите години ще е фалшифицирането на пари покрай еврото, защото смешната информационна кампания изобщо не обясни на никого кои са защитните характеристики на еврото и за какво да се внимава. Еврото като цяло не е особено добре защитено, да не говорим че още циркулира първото поколение банкноти, които са още по-зле. Кампанията беше само да лъже хората колко сме единни и как нямало да има спекула и инфлация.
    Другият основен проблем е сивата икономика, която облагодетелства единствено бизнеса и ощетява държавата и работниците, увеличава инфлацията и най-вече вдига цените на имотите - ето тук имаш изпиране на пари, ама то е следствието, не причината.

    13:56 23.12.2025

  • 67 Основното пране на пари

    1 0 Отговор
    Точно през еврозоната е извършва. Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. ..

    13:58 23.12.2025

  • 68 Две фирми

    0 0 Отговор
    Само през вейповете над 4 милиарда изпраха за 3 години! И двете фирми са свързани с ГЕРБ и ДПС. Над 2 милиарда през паркингите на Свиленград и Русе. Пак на ГЕРБ и ДПС. От точене на ДДС на торове и фуражи над 1,5 милиарда. Пак фирми на ГЕРБ и ДДС ..и пак и пак...

    14:03 23.12.2025

