Даниел Митов: Ще бъде създадена специализирана оперативна група за борба с прането на пари

Министерският съвет прие решение за създаване на специализирана оперативна група за анализ и противодействие на прането на пари. Това съобщи министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов след днешното заседание на правителството в оставка, предават от БТА.
Митов каза, че решението е резултат от дългомесечни усилия на редица институции и е част от мерките, насочени към изваждането на България от сивия списък на Международната организация за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (The Financial Action Task Force - FATF).
Специализираната оперативна група ще бъде в Главна дирекция „Национална полиция“ под ръководството на Явор Сарафимов – бивш директор на Главна дирекция (ГД) "Борба с организираната престъпност" и настоящ заместник-директор на ГД "Национална полиция", допълни Митов. В групата ще участват представители на институции с отношение към противодействието на изпирането на пари, сред които Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Държавна агенция "Национална сигурност", прокуратурата и други структури, каза Митов.
„В тази група ще се фокусира целият анализ и всички сигнали, които се получават за изпиране на пари, като това ще даде възможност за много по-бързи и по-координирани действия и последващи разследвания“, заяви вътрешният министър в оставка.
Той каза, че създаването на оперативната група е резултат не само от вътрешноинституционални усилия, но и от консултации със съюзници и партньори на България, включително Европейския съюз, Съединените щати и Великобритания. По думите на министъра в оставка подобен модел на институционално взаимодействие е познат в англосаксонския свят под формата на т.нар. task force.
Митов каза още, че е имало намерение да бъде създадена аналогична специализирана оперативна група и за противодействие на хибридните заплахи, но времето на сегашното правителство в оставка не е позволило тя да бъде реализирана. Даниел Митов изрази увереност, че подобна структура е необходима и в тази сфера и заяви, че ще продължат да настояват за нейното създаване.
„Това е решителна стъпка и добра формула, с която българската държава поставя нова институционална рамка за борба с този тип престъпления“, заяви Даниел Митов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оставка бе.
Коментиран от #22
12:40 23.12.2025
2 Питане
12:40 23.12.2025
3 Данкеееееее
12:41 23.12.2025
4 аааа хахаххахахах
12:41 23.12.2025
5 Съдията Дред
12:42 23.12.2025
6 побърканяк
Коментиран от #15
12:42 23.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Престъпници
12:44 23.12.2025
9 Пералня Перла 04
12:45 23.12.2025
10 – Защо депутатите излизат във ваканция
– Защото според „Трудовия кодекс“ в отпуск излизат само тези, които работят.
12:45 23.12.2025
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:45 23.12.2025
12 гост
Сега веднага клановете на българската мафия ГЕРБ, ПП/ДБ, ДПС, БСП започват да откриват обществени перални и Дани Митов ще получава само "чисти" пари!
12:46 23.12.2025
13 Оракула от Делфи
Моля за един откровен отговор ???
Тази група има "разрешително" да проверява личния самолет на Пеевски
и банката на Борисов???
12:47 23.12.2025
14 ДългоИме
12:47 23.12.2025
15 милиционер
До коментар #6 от "побърканяк":Къдравата Сю.
12:48 23.12.2025
16 комисии агенции групи
12:49 23.12.2025
17 хихи
12:50 23.12.2025
18 Тошев
12:50 23.12.2025
19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ОЩЕ ЛАПАЧИ НА ДЪРЖАВНАТА ХРАНИЛКА.
Коментиран от #34
12:51 23.12.2025
20 Митооов
12:51 23.12.2025
21 КЪДРАВАТА СЮ
12:52 23.12.2025
22 И сушилня че ако
До коментар #1 от "Оставка бе.":се намокрят да не тъгуват перачите
12:53 23.12.2025
23 Калъчев
Коментиран от #44
12:54 23.12.2025
24 Митов, какво и за кога ще Създаваш??
12:54 23.12.2025
25 Няма никой да чуе
12:55 23.12.2025
26 Дядо
Парата днес света владей и който не я пере зле живей! - Това е от стон от гроба на моя дядо Маньо, след 1944г.
Ей ковачо, добър ден, кончето си водя с мен. Ще го подковеш ли пак, айде конче, вдигай крак. - слова от гроба на дядо Маньо. Да ще го подкова! А днеска жените си повдигаме краката да ги подковават за пари, и който не пере пари, не може да ги подкове. Но и затова Българите изчезваме на хоризонта!
Коментиран от #29
12:55 23.12.2025
27 Митов
12:58 23.12.2025
28 АМА ВЕРНО ЛИ ?????????
12:58 23.12.2025
29 българска бръмчалка
До коментар #26 от "Дядо":много ясно бе безпарковците не са достойни или ще крадеш и ще убиваш за да имаш пари или ще седиш на сухо!!!
12:58 23.12.2025
30 Митов мижитурката на тиквата
13:01 23.12.2025
31 Венета дъщеря на бойко от народа
13:01 23.12.2025
32 Ехааааааа
13:03 23.12.2025
33 Айдееееее
Коментиран от #39
13:06 23.12.2025
34 Неподписан
До коментар #19 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Мда-да...вече ще ги хващат на входа,както старши комисар Даниела Николова ги хваща на входа на МВР-то...
13:07 23.12.2025
35 Кво става,бе
13:09 23.12.2025
36 Рашко
13:10 23.12.2025
37 Това вече го играхме ....
13:10 23.12.2025
38 Дон Дони
13:12 23.12.2025
39 Неподписан
До коментар #33 от "Айдееееее":Всичко си подреждат,както на Кирил Петков баща му с Бойко Тиквата и Алексей Дансаджията....
13:13 23.12.2025
40 Тома
Очертава се поредното празнословие, прикриващо поредно пилеене на ресурси, време и финанси.....да видим, да видим....
Основният въпрос в такава ситуация е: и в случая с новоизграждащата се структура ли ще чакаме 20 години, преди да я оценим / казусът КПКОНПИ/? Или ще действаме най-после по правилата на корпоративния свят, в който никой никого не назначава и финансира без да му постави ясни цели и срокове, в рамките на съвършено конкретен дедлайн за оценка, дедлайн за корекции след оценката и правила за действие след резултатите от оценка/корекция?
13:13 23.12.2025
41 Даааа
13:14 23.12.2025
42 Дас Хаген
13:14 23.12.2025
43 прането на пари обаче
13:15 23.12.2025
44 Неподписан
До коментар #23 от "Калъчев":Нали видя как работи,ЦРУ ни казаха къде са 55 милиарда $...
13:15 23.12.2025
45 Нагла
13:16 23.12.2025
46 Пловдив
13:16 23.12.2025
47 Редно е впрочем
13:17 23.12.2025
48 Време е финансирането на украинският
13:19 23.12.2025
49 Румен
13:20 23.12.2025
50 ха ха
13:20 23.12.2025
51 До сега нямало ли е да питам
13:21 23.12.2025
52 Кво ще създават бре
13:23 23.12.2025
53 аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ
Коментиран от #64
13:24 23.12.2025
54 Най-голямото ОПГ
13:25 23.12.2025
55 Борбата с прането на пари
13:28 23.12.2025
56 Кой уби Алексей Петров?
13:33 23.12.2025
57 Благой
13:35 23.12.2025
58 Ама какво приемат тия
Никой нищо не може приема, нито да отменя!
Митов, измитай се от министерството и не се мяркай повече там!
Толкова ли сте плиткоумни, че не разбирате, че народа не ви иска?
Всички сте от един тиквен бостан, начело с най- кухата тиква.
13:35 23.12.2025
59 англосаксонския свят
13:41 23.12.2025
60 министър в остафка
13:42 23.12.2025
61 Българин
13:42 23.12.2025
62 Къдравата Сю
13:42 23.12.2025
63 финансирането на украинският теторизъм
13:43 23.12.2025
64 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #53 от "аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ":много точен коментар
13:45 23.12.2025
65 Точно вие сте терористите
13:56 23.12.2025
66 Неможачи
Проблемът сега и следващите години ще е фалшифицирането на пари покрай еврото, защото смешната информационна кампания изобщо не обясни на никого кои са защитните характеристики на еврото и за какво да се внимава. Еврото като цяло не е особено добре защитено, да не говорим че още циркулира първото поколение банкноти, които са още по-зле. Кампанията беше само да лъже хората колко сме единни и как нямало да има спекула и инфлация.
Другият основен проблем е сивата икономика, която облагодетелства единствено бизнеса и ощетява държавата и работниците, увеличава инфлацията и най-вече вдига цените на имотите - ето тук имаш изпиране на пари, ама то е следствието, не причината.
13:56 23.12.2025
67 Основното пране на пари
13:58 23.12.2025
68 Две фирми
14:03 23.12.2025