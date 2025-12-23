Новини
Китай призова САЩ да поемат водеща роля в ядреното разоръжаване

Пекин отхвърля твърденията на Пентагона за ракетно разполагане и заявява, че не участва в ядрена надпревара

Китай призова САЩ да поемат водеща роля в ядреното разоръжаване - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова

Китай отправи призив към Съединените щати да изпълняват ангажиментите си в сферата на ядреното разоръжаване, след като в проектодоклад на Пентагона се твърди, че Пекин вероятно е разположил над 100 междуконтинентални балистични ракети в съоръжения близо до границата с Монголия и не проявява интерес към контрол върху въоръженията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян заяви на пресконференция в Пекин, че като ядрена суперсила с най-големия ядрен арсенал в света, САЩ носят основната отговорност за напредъка в ядреното разоръжаване. По думите му Вашингтон трябва значително да намали собствените си ядрени запаси и да създаде условия и други ядрени държави да се включат в този процес.

Според проектодоклада на Пентагона Китай вероятно е разположил над 100 междуконтинентални балистични ракети DF-31 с твърдо гориво в силози в близост до монголската граница. От неправителствената организация „Бюлетинът на атомните учени“, базирана в Чикаго, отбелязват, че Пекин разширява и модернизира ядрения си арсенал по-бързо от всяка друга ядрена сила, като същевременно липсва готовност за по-сериозни преговори за контрол на оръжията.

Лин Цзян заяви, че не е запознат с конкретния доклад на Пентагона, но добави, че подобни „сензационни твърдения“ от страна на САЩ не са нещо необичайно. Според него Вашингтон се опитва да оправдае ускорената модернизация на собствените си ядрени сили и други действия, които подкопават глобалния стратегически баланс. Говорителят подчерта, че Китай се придържа към политика на неизползване на ядрено оръжие пръв и следва ядрена стратегия, основана на самоотбрана, като не участва в надпревара в ядреното въоръжаване.

Американски анализатори посочват, че Китай постепенно увеличава ядрените си сили. Според данни в доклада на Пентагона арсеналът от китайски ядрени бойни глави е бил около 600 през миналата година, което отразява по-бавен темп на производство спрямо предходни периоди, но се очаква броят им да надхвърли 1000 до 2030 г. За сравнение се предполага, че САЩ разполагат с около 5177 ядрени бойни глави.

Миналия месец американският президент Доналд Тръмп заяви, че е възможно да започне работа по план за ядрено разоръжаване съвместно с Китай и Русия.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Америка

    0 0 Отговор
    А дали поднебесната е готова да помогне поемайки четиридесет "dark eagles"?

    Коментиран от #20

    12:37 23.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Работят

    0 0 Отговор
    по въпроса. Започнаха с иран.

    12:38 23.12.2025

  • 7 Шизофреника от коментар 1

    1 0 Отговор
    пак има криза!

    Коментиран от #11

    12:38 23.12.2025

  • 8 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:40 23.12.2025

  • 9 Русопут

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Пиши ,че си добре защото се тревожа за теб бедни приятелю!

    Коментиран от #13

    12:40 23.12.2025

  • 10 Мирчо свирчев

    1 0 Отговор
    Чия е гренландия

    12:42 23.12.2025

  • 11 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шизофреника от коментар 1":

    Пари трябват, децата гладен. Искам ако можете много евра да ми пратите

    12:42 23.12.2025

  • 12 Този

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    танкер да не е моторница. Къде ще иде на мaйнaтa cu. При положение, че могат и от сателит да го наблюдават. Не са решили, не са му видели сметката. Ама е излишно да се замърсява океана.

    12:43 23.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мирчо свирчев

    0 0 Отговор
    Чия е гренландия

    12:48 23.12.2025

  • 18 КИТАЙ НАСТОЯВА

    2 1 Отговор
    Кравите да спазват човешките права на коренните жители.

    12:50 23.12.2025

  • 19 Мишел

    1 1 Отговор
    Преди 4 години Пентагонът моделира на суперкомпютър ядрени войни с всяка от останалите ядрени сили и публикува доклад с резултатите . Според тях, при война с Русия или Китай, САЩ губят над 99.5% от населението си (Русия 35%, Китай 40-45%). Пентагонът препоръча САЩ всячески да избягват ядрен конфликт.

    13:04 23.12.2025

  • 20 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Америка":

    Китай има стотина пъти повече такива хиперзвукови ракети от САЩ. Китай ги строи от 1917г.,САЩ от 2023.

    13:17 23.12.2025

  • 21 койдазнай

    0 0 Отговор
    От 50 години произвежда непрекъснато ядрено оръжие, без да са ограничавани договори или проверки. Какво е реалното количество боеприпаси, няма как да се знае. Но Китай е най-могъщата индустриална държава, с огромни индустриални възможности, по-големи от целият останал свят. Съвсем реално е те да имат над 200 хиляди ядрени заряда, разположени по цял свят.

    14:04 23.12.2025