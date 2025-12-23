Китай призова САЩ да поемат водеща роля в ядреното разоръжаване

Китай отправи призив към Съединените щати да изпълняват ангажиментите си в сферата на ядреното разоръжаване, след като в проектодоклад на Пентагона се твърди, че Пекин вероятно е разположил над 100 междуконтинентални балистични ракети в съоръжения близо до границата с Монголия и не проявява интерес към контрол върху въоръженията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян заяви на пресконференция в Пекин, че като ядрена суперсила с най-големия ядрен арсенал в света, САЩ носят основната отговорност за напредъка в ядреното разоръжаване. По думите му Вашингтон трябва значително да намали собствените си ядрени запаси и да създаде условия и други ядрени държави да се включат в този процес.

Според проектодоклада на Пентагона Китай вероятно е разположил над 100 междуконтинентални балистични ракети DF-31 с твърдо гориво в силози в близост до монголската граница. От неправителствената организация „Бюлетинът на атомните учени“, базирана в Чикаго, отбелязват, че Пекин разширява и модернизира ядрения си арсенал по-бързо от всяка друга ядрена сила, като същевременно липсва готовност за по-сериозни преговори за контрол на оръжията.

Лин Цзян заяви, че не е запознат с конкретния доклад на Пентагона, но добави, че подобни „сензационни твърдения“ от страна на САЩ не са нещо необичайно. Според него Вашингтон се опитва да оправдае ускорената модернизация на собствените си ядрени сили и други действия, които подкопават глобалния стратегически баланс. Говорителят подчерта, че Китай се придържа към политика на неизползване на ядрено оръжие пръв и следва ядрена стратегия, основана на самоотбрана, като не участва в надпревара в ядреното въоръжаване.

Американски анализатори посочват, че Китай постепенно увеличава ядрените си сили. Според данни в доклада на Пентагона арсеналът от китайски ядрени бойни глави е бил около 600 през миналата година, което отразява по-бавен темп на производство спрямо предходни периоди, но се очаква броят им да надхвърли 1000 до 2030 г. За сравнение се предполага, че САЩ разполагат с около 5177 ядрени бойни глави.

Миналия месец американският президент Доналд Тръмп заяви, че е възможно да започне работа по план за ядрено разоръжаване съвместно с Китай и Русия.