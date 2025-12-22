Новини
Китай пуска на вода първия в света супертанкер за петрол, работещ с метанол

22 Декември, 2025 13:11

Той е оборудван с интелигентна платформа, която оптимизира управлението на течните товари

Китай пуска на вода първия в света супертанкер за петрол, работещ с метанол - 1
Милена Богданова

Китайски корабостроители пуснаха на вода първия в света супер голям петролен танкер, работещ с метанол, Kaito. 333-метровият кораб може да превозва приблизително 2,1 милиона барела суров петрол, съобщи Централната китайска телевизия.

Той работи с двугоривен двигател със система за впръскване на метанол, което намалява емисиите на въглероден диоксид с 92% и серните оксиди с 99% в сравнение с използването на конвенционално гориво.

Танкерът е оборудван с интелигентна платформа, която оптимизира управлението на течните товари, работата и поддръжката на машинното отделение, като значително подобрява икономията на гориво, ефективността и безопасността на кораба.


Китай
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Ъхъъъъъ

    14 2 Отговор
    А ЕС измисли капачката която не се разделят от бутилката.
    А в България ги събираме за детски линейки.
    Та ние в ЕС ли сме или не ?
    Моля не ми отговаряйте.

    13:15 22.12.2025

  Парниковия ефект

    2 7 Отговор
    на Метанола отменен ли е от китайските еколози?

    Коментиран от #4

    13:16 22.12.2025

  Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Китай изобрети ядрени реактори с Торий които не отделят радиация и са големи колкото къща.Могат да се монтират на кораби и ще ги движат десетки години.

    13:19 22.12.2025

  бай Бай

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Парниковия ефект":

    Метанолът се изгаря от двигателя, затова се впръсква вътре.
    Не се отделя свободно в атмосферата.
    Лукова главичке неразбрала.
    Хайде сега евроеколозите на опашка да купуват танкери наместо оръжия.
    С нашите пари

    Коментиран от #5, #7, #10

    13:20 22.12.2025

  Парниковия ефект

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "бай Бай":

    Но се стимулира производството на метан, като онова на оня фреон 12 , дето само си соти затворен в едни тръбички на хладилниците, пък отворил дупка в озоновия слой над Антрактида и самонадеяната комплексарска оценка е показателна.

    13:26 22.12.2025

  Механик

    3 3 Отговор
    Само н схаващам каква е файдата от ДВГ на метанол. Метанолът е ВЪГЛЕВОДОРОД, точно като бензина, нафтата и пропан-бутана. Тоест, той отделя "парникови газове".
    Освен това, добивът на метанол/етанол (спиртове) е много по-скъп о добивът и преработката на петрол.
    Може и да има някаква файда, ама аз не я улавям.

    13:28 22.12.2025

  Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "бай Бай":

    Бензинът, нафтата, пропана също се ИЗГАРЯТ в ДВГ-тата и в атмосферата се отделя точно същото каквото е и от метанола, главичке лукова! Чети, милото ми! Чети, да се не излагаш.

    Коментиран от #9

    13:31 22.12.2025

  Опорка

    1 0 Отговор
    Моя племенничка е част от екипажа на това техническо чудо. Гордост за родата.

    13:38 22.12.2025

  бай Бай

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    За все неразбралото, цитат: Той работи с двугоривен двигател със система за впръскване на метанол, което намалява емисиите на въглероден диоксид с 92% и серните оксиди с 99% в сравнение с използването на конвенционално гориво

Лукова глава, че и спори, ха!

    Лукова глава, че и спори, ха!

    13:40 22.12.2025

  Парниковия ефект

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "бай Бай":

    Метанолът гори във въздушна среда и както при въглеводородите се образува 💥въглероден диоксид💥 и вода и (лукови главички). Тази реакция се нарича горене или пълно окисление.

    Коментиран от #11

    13:44 22.12.2025

  бай Бай

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Парниковия ефект":

    Пак ще цитирам: намалява емисиите на въглероден диоксид с 92% и серните оксиди с 99% в сравнение с използването на конвенционално гориво.
Ясно ли е?????
    Ясно ли е?????

    13:47 22.12.2025