Китай пуска на вода първия в света супертанкер за петрол, работещ с метанол

Китайски корабостроители пуснаха на вода първия в света супер голям петролен танкер, работещ с метанол, Kaito. 333-метровият кораб може да превозва приблизително 2,1 милиона барела суров петрол, съобщи Централната китайска телевизия.

Той работи с двугоривен двигател със система за впръскване на метанол, което намалява емисиите на въглероден диоксид с 92% и серните оксиди с 99% в сравнение с използването на конвенционално гориво.

Танкерът е оборудван с интелигентна платформа, която оптимизира управлението на течните товари, работата и поддръжката на машинното отделение, като значително подобрява икономията на гориво, ефективността и безопасността на кораба.