Зеленски: Трима загинали, включително дете, при нощна руска атака в Украйна

Трима души, сред които четиригодишно дете, загинаха при масирана руска атака срещу Украйна през нощта, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитира Ройтерс, предава БТА.
„Този руски удар ясно показва приоритетите на Москва. Атаката беше извършена по време на преговорите, целящи да сложат край на войната“, написа Зеленски в публикация в „Телеграм“.
Украинският президент призова западните партньори на страната да увеличат натиска върху Русия, за да се спре ескалацията на конфликта.
1 Mими Кучева🐕🦺
11:51 23.12.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #6
11:51 23.12.2025
3 Българин
Коментиран от #14, #19, #35
11:52 23.12.2025
4 Терористи сър!
11:54 23.12.2025
5 Mими Кучева🐕🦺
11:54 23.12.2025
6 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #2 от "Атина Палада":Мне,германците, холандците и шведите са убави хора!Като видят българин се разплакват от умиление. 💋🥳🤣🤣🤣🤣🖕
11:54 23.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Трети сорт качество е
11:54 23.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Амии
11:55 23.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И аз това викам!
До коментар #3 от "Българин":Ама...от дивана-не става...😨🙄🫢?!
Коментиран от #27
11:57 23.12.2025
15 Ама как ли не
Коментиран от #28
11:57 23.12.2025
16 Аз съм
Коментиран от #23
11:57 23.12.2025
17 Тома
Преговори за мир може да води единствено с руснаците.
Когато се събира на приказки за войната с всеки друг, който е готов да си губи времето - това са просто консултативни разговори.
Приятно следобедно занимание за добро храносмилане и подготовка за полета към следващата туристическа дестинация, в която храброто зелено джудже ще разпуска нерви и физика докато украинските момчета загиват на фронта, за да му осигурят поредния милиард джобни пари.
Това разпределение на ролите е истинска манна небесна.
Познайте за кого!
11:58 23.12.2025
18 имееми
11:58 23.12.2025
19 Дааа
До коментар #3 от "Българин":Да, ама не, защото " джуджето", може да изтрие за нула време целият евроатлантически свят... Само с един бутон.... Както казват американски анализатори, Русия е единствената страна в света, която е в състояние да се самоиздържа.....
Коментиран от #33
11:59 23.12.2025
20 Направих си труда!
До коментар #9 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Да потърся с търсачката...!
Тази мисъл...уж на Фидел Кастро я няма никъде...!
11:59 23.12.2025
21 Я пък тоя
Сядай и подписвай капитулация, поне хората да запазиш. Които са останали, че и те са на привършване.
Коментиран от #31
12:00 23.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 А взривената Даря Дугина...
До коментар #16 от "Аз съм":...не се ли брои...?!
А ,Зели...?!?!
12:01 23.12.2025
24 Аха
12:01 23.12.2025
25 Фейк на часа
Коментиран от #51
12:02 23.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Или
До коментар #15 от "Ама как ли не":Обстрелвал бил старчески домове, детски градини и прочие.... БОЖЕ, колко се поддавате на пропагандата и медийна обработка....! Въпреки, че всяка поразена подобна сграда е от отсколки от украинската ПВО....! Що за заблудени и облъчени хора!!! Той Путин, ако искаше, досега щеше да ги изпечени всичките, както Израел прави.... Но нали са си един народ!!!
Коментиран от #38
12:05 23.12.2025
29 Освен Зеленски
Коментиран от #34
12:05 23.12.2025
30 Според мен
Коментиран от #37
12:05 23.12.2025
31 Тоя Зеленски...
До коментар #21 от "Я пък тоя":...,го докарва само от разтягане на локуми и словесни еквилибристики,по безкрайните му там евро-софри...и т.н...!
Но на хората взе да и м писва...- както на украинският народ,така у на световната общност...!
Ай вече подписвай мир,че ни източи яко кесиите...!
12:07 23.12.2025
32 Кириленко
Коментиран от #41
12:08 23.12.2025
33 Дон Корлеоне
До коментар #19 от "Дааа":Педофила Путин,може да изтрие некому у...я!
12:08 23.12.2025
34 Верно бе...!
До коментар #29 от "Освен Зеленски":Зеленски е ясен...скоро си отива...!
Но,последно...-кво стана с тая черна пантера ...?!
12:09 23.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 пиночет
12:10 23.12.2025
37 ТОДОР ЖИВКОВ!
До коментар #30 от "Според мен":,,Кой си ти,че да решаваш,ве...?!
Та ти нЕмаш пари ве...!
Решава тоя,който има пари ,ве...!"
12:12 23.12.2025
38 Самуил
До коментар #28 от "Или":Ще опекът следващият руски генерал.
Коментиран от #48
12:12 23.12.2025
39 пешо
12:12 23.12.2025
40 Руските
12:13 23.12.2025
41 А пък
До коментар #32 от "Кириленко":рускитеСвине си мрат.
12:13 23.12.2025
42 Георгиев
12:13 23.12.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 000
12:15 23.12.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Не е така!
До коментар #38 от "Самуил":Идва ред на Банкова в Киев. Там ще е як слънцепек! Много закъсняват.
12:16 23.12.2025
49 Каратиста😁
12:16 23.12.2025
50 Рублевка
12:16 23.12.2025
51 Аз пък да ви кажа...!
До коментар #25 от "Фейк на часа":Повече ме интересува не какво е казал...Зеленски...!
Той ни е пределно ясен...все едно и също...!
А какво е казала...Цънцарката...😟?!
12:17 23.12.2025
52 Механик
А като се сетя как Макарон и Стармър щяха да пращат непобедимото НАТО да гони руснаците и ме напушва на смях.
12:19 23.12.2025