Зеленски: Трима загинали, включително дете, при нощна руска атака в Украйна
  Тема: Украйна

23 Декември, 2025 11:48 690 52

Зеленски призова западните партньори да засилят натиска върху Москва

Зеленски: Трима загинали, включително дете, при нощна руска атака в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Трима души, сред които четиригодишно дете, загинаха при масирана руска атака срещу Украйна през нощта, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитира Ройтерс, предава БТА.

„Този руски удар ясно показва приоритетите на Москва. Атаката беше извършена по време на преговорите, целящи да сложат край на войната“, написа Зеленски в публикация в „Телеграм“.

Украинският президент призова западните партньори на страната да увеличат натиска върху Русия, за да се спре ескалацията на конфликта.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    22 4 Отговор
    Се пак Зеленски ще превземе Масква!🥳🤣🤣🤣🖕

    11:51 23.12.2025

  • 2 Атина Палада

    9 8 Отговор
    братушките са хубави хора.....

    Коментиран от #6

    11:51 23.12.2025

  • 3 Българин

    7 24 Отговор
    Време е за превантивен ядрен удар по джуджето в Кремъл

    Коментиран от #14, #19, #35

    11:52 23.12.2025

  • 4 Терористи сър!

    29 13 Отговор
    Това са рашистите от блатната федерация на злото Русия

    11:54 23.12.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    30 16 Отговор
    Руснаците си останаха варвари

    11:54 23.12.2025

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Мне,германците, холандците и шведите са убави хора!Като видят българин се разплакват от умиление. 💋🥳🤣🤣🤣🤣🖕

    11:54 23.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трети сорт качество е

    3 1 Отговор
    бг боклука!

    11:54 23.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Амии

    14 3 Отговор
    Ами, до последния украинец..... Само, ако знае Зеления, какво му мисли неговият народ.......

    11:55 23.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И аз това викам!

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Ама...от дивана-не става...😨🙄🫢?!

    Коментиран от #27

    11:57 23.12.2025

  • 15 Ама как ли не

    14 5 Отговор
    Путин обстрелва преди всичко старчески домове, детски градини, болници и жилищни квартали. Жалка робота е това и едва ли вече някой ви връзва.

    Коментиран от #28

    11:57 23.12.2025

  • 16 Аз съм

    9 0 Отговор
    А оня дето го взривихте не се ли брои?

    Коментиран от #23

    11:57 23.12.2025

  • 17 Тома

    13 11 Отговор
    Зеленски за пореден път бърка разговори и преговори.
    Преговори за мир може да води единствено с руснаците.
    Когато се събира на приказки за войната с всеки друг, който е готов да си губи времето - това са просто консултативни разговори.
    Приятно следобедно занимание за добро храносмилане и подготовка за полета към следващата туристическа дестинация, в която храброто зелено джудже ще разпуска нерви и физика докато украинските момчета загиват на фронта, за да му осигурят поредния милиард джобни пари.
    Това разпределение на ролите е истинска манна небесна.
    Познайте за кого!

    11:58 23.12.2025

  • 18 имееми

    5 2 Отговор
    гнyceн чифyт ... трябваше да бъде превърнат в хигиенен препарат преди години

    11:58 23.12.2025

  • 19 Дааа

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Да, ама не, защото " джуджето", може да изтрие за нула време целият евроатлантически свят... Само с един бутон.... Както казват американски анализатори, Русия е единствената страна в света, която е в състояние да се самоиздържа.....

    Коментиран от #33

    11:59 23.12.2025

  • 20 Направих си труда!

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Да потърся с търсачката...!
    Тази мисъл...уж на Фидел Кастро я няма никъде...!

    11:59 23.12.2025

  • 21 Я пък тоя

    5 1 Отговор
    Зеленски, никакъв натиск няма да ти помогне стига ревал!
    Сядай и подписвай капитулация, поне хората да запазиш. Които са останали, че и те са на привършване.

    Коментиран от #31

    12:00 23.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 А взривената Даря Дугина...

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Аз съм":

    ...не се ли брои...?!
    А ,Зели...?!?!

    12:01 23.12.2025

  • 24 Аха

    4 0 Отговор
    Те ви го казаха, ама вие не разбирате от говорене. Не знам как е на измисления ви език, преведете си го, Каквото повикало, такова се обадило.

    12:01 23.12.2025

  • 25 Фейк на часа

    7 0 Отговор
    Toва е втората статия за днес, сложена в челото на сайта за онова, което бил казал Зеленски. Аз имам по-добри планове как да изкарам празничните дни. Желая приятен ден на всички нормални хора !

    Коментиран от #51

    12:02 23.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Или

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ама как ли не":

    Обстрелвал бил старчески домове, детски градини и прочие.... БОЖЕ, колко се поддавате на пропагандата и медийна обработка....! Въпреки, че всяка поразена подобна сграда е от отсколки от украинската ПВО....! Що за заблудени и облъчени хора!!! Той Путин, ако искаше, досега щеше да ги изпечени всичките, както Израел прави.... Но нали са си един народ!!!

    Коментиран от #38

    12:05 23.12.2025

  • 29 Освен Зеленски

    1 1 Отговор
    напишете какво става с Цънцарова. Допълнете нещо за кучето Мая и черната пантера от Шумен.

    Коментиран от #34

    12:05 23.12.2025

  • 30 Според мен

    5 7 Отговор
    Кремълският диктатор скоро ще съжалява...

    Коментиран от #37

    12:05 23.12.2025

  • 31 Тоя Зеленски...

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Я пък тоя":

    ...,го докарва само от разтягане на локуми и словесни еквилибристики,по безкрайните му там евро-софри...и т.н...!
    Но на хората взе да и м писва...- както на украинският народ,така у на световната общност...!
    Ай вече подписвай мир,че ни източи яко кесиите...!

    12:07 23.12.2025

  • 32 Кириленко

    0 0 Отговор
    И твоят ред ще дойде укроЕерейска гнидо!

    Коментиран от #41

    12:08 23.12.2025

  • 33 Дон Корлеоне

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Дааа":

    Педофила Путин,може да изтрие некому у...я!

    12:08 23.12.2025

  • 34 Верно бе...!

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Освен Зеленски":

    Зеленски е ясен...скоро си отива...!
    Но,последно...-кво стана с тая черна пантера ...?!

    12:09 23.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 пиночет

    3 1 Отговор
    Идва краят на Путин!

    12:10 23.12.2025

  • 37 ТОДОР ЖИВКОВ!

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Според мен":

    ,,Кой си ти,че да решаваш,ве...?!
    Та ти нЕмаш пари ве...!
    Решава тоя,който има пари ,ве...!"

    12:12 23.12.2025

  • 38 Самуил

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Или":

    Ще опекът следващият руски генерал.

    Коментиран от #48

    12:12 23.12.2025

  • 39 пешо

    5 3 Отговор
    пак ли тоя боклук , коледни празници са не показвайте тоя наркоман

    12:12 23.12.2025

  • 40 Руските

    2 2 Отговор
    братоубийци в пълния им блясък. Но ще дойде Видов Ден и ше си платят за убийствата на славяни християни

    12:13 23.12.2025

  • 41 А пък

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Кириленко":

    рускитеСвине си мрат.

    12:13 23.12.2025

  • 42 Георгиев

    4 0 Отговор
    Какви са пораженията от руската атака? Ели? Къде е ударът и с какво за смъртта на тия цивилни? Вярно ли е това, като го съобщавате? Едва ли Русия ще стреля стотици хиляди за убийството на 4 души. Той Зеленски обикновено лъже и вие му вярвате? Прочетох статията няколко пъти. Пълна безсмислица!

    12:13 23.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 000

    3 0 Отговор
    Превръща ли се лондон в ядрена заплаха за европа и сащ?

    12:15 23.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Не е така!

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Самуил":

    Идва ред на Банкова в Киев. Там ще е як слънцепек! Много закъсняват.

    12:16 23.12.2025

  • 49 Каратиста😁

    1 0 Отговор
    Ще има проблеми за диктатора в Кремъл. Не виждам реална среща за преговори между Зеленски и него.

    12:16 23.12.2025

  • 50 Рублевка

    1 0 Отговор
    Тоя сатанист защо го държат още жив? Краде от чужди и от свои. Краде от всички. Плъх.

    12:16 23.12.2025

  • 51 Аз пък да ви кажа...!

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Фейк на часа":

    Повече ме интересува не какво е казал...Зеленски...!
    Той ни е пределно ясен...все едно и също...!
    А какво е казала...Цънцарката...😟?!

    12:17 23.12.2025

  • 52 Механик

    0 1 Отговор
    Голям рев, голямо нещо. Пълно безсилие. А и Же-Лаещите нещо вече на лаят. Дръпна им се... онова.
    А като се сетя как Макарон и Стармър щяха да пращат непобедимото НАТО да гони руснаците и ме напушва на смях.

    12:19 23.12.2025

