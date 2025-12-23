Зеленски: Трима загинали, включително дете, при нощна руска атака в Украйна

Трима души, сред които четиригодишно дете, загинаха при масирана руска атака срещу Украйна през нощта, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитира Ройтерс, предава БТА.

„Този руски удар ясно показва приоритетите на Москва. Атаката беше извършена по време на преговорите, целящи да сложат край на войната“, написа Зеленски в публикация в „Телеграм“.

Украинският президент призова западните партньори на страната да увеличат натиска върху Русия, за да се спре ескалацията на конфликта.