Пентагонът: Китай разположил над 100 междуконтинентални ракети

Според доклад на Пентагона, цитиран от Ройтерс, Китай вероятно е разположил над 100 междуконтинентални балистични ракети в последните си три силоза и не проявява готовност за преговори по контрол на въоръженията, предава News.bg.

Документът посочва, че ракетите DF-31 с твърдо гориво са разположени близо до границата с Монголия - последните от серия силози. Преди това Пентагонът е информирал за наличието на силозите, но без подробности за броя на заредените ракети.

Миналия месец бившият президент на САЩ Доналд Тръмп заяви, че работи по план за денуклеаризация с Китай и Русия, но докладът на Пентагона показва липса на интерес от страна на Пекин. „Продължаваме да не виждаме какъвто и да е интерес от страна на Китай за предприемане на мерки или по-широки дискусии за контрол на въоръженията“, се посочва в документа.

Китайското посолство във Вашингтон обяви, че страната поддържа отбранителна ядрена стратегия, минимални ядрени сили за национална сигурност и спазва мораториума върху ядрените опити.

Докладът не уточнява конкретните цели на новоразположените ракети, но отбелязва, че запасът от ядрени бойни глави на Китай през 2024 г. е около 600, с бавен темп на производство спрямо предходни години. Очаква се до 2030 г. Китай да разполага с над 1000 бойни глави.

Освен това документът предупреждава, че Китай подготвя военни варианти за превземане на Тайван, включително удари на 1500–2000 морски мили, които биха могли да ограничат присъствието на САЩ в региона.

Докладът излиза по-малко от два месеца преди изтичането на договора New START от 2010 г., последното споразумение между САЩ и Русия за контрол на стратегическите ядрени оръжия. Много експерти предупреждават, че изтичането на договора може да ускори надпреварата в ядреното въоръжаване между САЩ, Русия и Китай.

Документът също обсъжда мерките на китайския президент Си Дзинпин срещу корупцията в Народноосвободителната армия (НОАК), като отбелязва, че чистките може да засегнат краткосрочната ядрена готовност, но създават основа за дългосрочни подобрения.

По-късно говорителят на Китайското външно министерство Лин Джиен призова САЩ да изпълнят задълженията си за ядреното разоръжаване и подчерта, че Китай не участва в надпревара в ядреното въоръжаване.