Пентагонът: Китай разположил над 100 междуконтинентални ракети

Според доклад на Пентагона, цитиран от Ройтерс, Китай вероятно е разположил над 100 междуконтинентални балистични ракети в последните си три силоза и не проявява готовност за преговори по контрол на въоръженията, предава News.bg.
Документът посочва, че ракетите DF-31 с твърдо гориво са разположени близо до границата с Монголия - последните от серия силози. Преди това Пентагонът е информирал за наличието на силозите, но без подробности за броя на заредените ракети.
Миналия месец бившият президент на САЩ Доналд Тръмп заяви, че работи по план за денуклеаризация с Китай и Русия, но докладът на Пентагона показва липса на интерес от страна на Пекин. „Продължаваме да не виждаме какъвто и да е интерес от страна на Китай за предприемане на мерки или по-широки дискусии за контрол на въоръженията“, се посочва в документа.
Китайското посолство във Вашингтон обяви, че страната поддържа отбранителна ядрена стратегия, минимални ядрени сили за национална сигурност и спазва мораториума върху ядрените опити.
Докладът не уточнява конкретните цели на новоразположените ракети, но отбелязва, че запасът от ядрени бойни глави на Китай през 2024 г. е около 600, с бавен темп на производство спрямо предходни години. Очаква се до 2030 г. Китай да разполага с над 1000 бойни глави.
Освен това документът предупреждава, че Китай подготвя военни варианти за превземане на Тайван, включително удари на 1500–2000 морски мили, които биха могли да ограничат присъствието на САЩ в региона.
Докладът излиза по-малко от два месеца преди изтичането на договора New START от 2010 г., последното споразумение между САЩ и Русия за контрол на стратегическите ядрени оръжия. Много експерти предупреждават, че изтичането на договора може да ускори надпреварата в ядреното въоръжаване между САЩ, Русия и Китай.
Документът също обсъжда мерките на китайския президент Си Дзинпин срещу корупцията в Народноосвободителната армия (НОАК), като отбелязва, че чистките може да засегнат краткосрочната ядрена готовност, но създават основа за дългосрочни подобрения.
По-късно говорителят на Китайското външно министерство Лин Джиен призова САЩ да изпълнят задълженията си за ядреното разоръжаване и подчерта, че Китай не участва в надпревара в ядреното въоръжаване.
4 Руснаков
11:21 23.12.2025
5 Лудият от портиерната
11:22 23.12.2025
6 гост
До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":смени плочата.изтърка се..
11:22 23.12.2025
8 Китайците
Ще си върнат Тайван без война.!!!
11:26 23.12.2025
9 Дернев
11:29 23.12.2025
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" ..... ВЕРОЯТНО ...."
11:32 23.12.2025
11 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP
11:35 23.12.2025
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Руснаков":Когато възприемаш за ДОСТОВЕРНО всичко написано след ВЕРОЯТНО ... няма кой да ти помогне да разбереш ИСТИНАТА❗
11:36 23.12.2025
14 Оркистан🤮🤮
До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Обаче многократно повече 0рк0ве отиват на груZдвеста, то се вижда че буксуват и почти нищо не са асвабадили след подлата 2022г
11:43 23.12.2025
15 РЕАЛИСТ
Да не са направили импийчмент на Дони и да не съм разбрал, че вече не е президент или нарочно правите грешки, та лаф да става.
11:45 23.12.2025
16 Мишел
До коментар #4 от "Руснаков":Когато преди години САЩ опитаха с преговори да спрат програмата за ядрено въоръжаване на Китай, Китай им отговори, че ще спре производството на ядрени бойни глави, когато броят им в Китай стане равен на американските. Китайците предложиха САЩ да намалят бойните глави до броя на китайските, но явно това не е станало
Силата на армията е пропорционална на мощта на индустрията на държавата . Китай има най-мощната индустрия, а САЩ имат най мощния ръждив пояс в света.
11:59 23.12.2025
17 Стига сте се захласвали
До коментар #16 от "Мишел":по тоя Китай. Преди 30г. китайците бяха икономическа нула. Благодарение на Запада купиха десетки хиляди западни заводи и китайското чудо е компилация от западни технологии, многобройният, трудолюбив, ниско платен и жестоко експлоатиран от комунистическата диктатура китайски народ и не на последно място скъпия западен пазар. Китай сам нищо не е постигнал, на глава от населението БВП е по-малко от на бедна България, просто са много. БВП на България е $120млрд. и ако го умножим по 230(толкова са повече китайците от нас) се получава $27,6 трлн., а китайският е $18трлн.
12:08 23.12.2025