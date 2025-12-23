Новини
Свят »
Полша »
Полша повиши готовността си след удари близо до границата
  Тема: Украйна

Полша повиши готовността си след удари близо до границата

23 Декември, 2025 10:46 1 207 34

  • полша-
  • граница-
  • русия

Изтребители и ПВО системи са мобилизирани за защита на полското въздушно пространство

Полша повиши готовността си след удари близо до границата - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Рано тази сутрин полските и съюзнически военни бяха задействани, за да осигурят безопасността на въздушното пространство на Полша, след като Русия извърши въздушни удари в западната част на Украйна, близо до полската граница, съобщават полските въоръжени сили, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

„Бяха мобилизирани изтребители, а наземната противовъздушна отбрана и радарните системи за разузнаване бяха приведени в състояние на повишена готовност“, написа оперативното командване на въоръжените сили на Полша в социалната мрежа „Екс“.

Още новини от Украйна

От ведомството уточниха, че мерките са превантивни и имат за цел да гарантират сигурността на въздушното пространство, особено в райони, съседни на засегнатите региони.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Маскалия няма да прости на Европа,

    8 28 Отговор
    че Европа живее по добре от Маскалия!

    Коментиран от #17, #19

    10:53 23.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Рускините в България

    6 21 Отговор
    рязко повишиха руската пропаганда в каналите си!

    10:54 23.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кокаине слава

    21 5 Отговор
    И успяха ли евроатлантиците да предпазят детските градини в които спинкаха мъничките бременни войничета?


    Или … пак не?

    10:59 23.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Григор

    20 3 Отговор
    Смешници! Приличат на боксьор, който е излязъл на ринга и размахва юмруци, но в другия ъгъл няма противник. Циркови изпълнения!

    11:01 23.12.2025

  • 12 Това поражда голям смях

    18 3 Отговор
    Полша е цел и заплашена, само в глупавата пропаганда срещу Русия. И подобни реакции са повече от смешни.

    11:01 23.12.2025

  • 13 Слава Хероине

    17 3 Отговор
    Я кажете какво става с мирните преговори, Зеленски ще дава ли парчета от Украйна срещу спиране на обмена на трупове?

    Или ще обявява мобилизация на тийнейджърите?

    11:02 23.12.2025

  • 14 Това

    16 3 Отговор
    са поредните ракети изстреляни от осрайна, с цел провокация. Свикнали сме на тези театрални постановки, много са плитки.

    11:03 23.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Блатен рашист москален

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Маскалия няма да прости на Европа,":

    В Евросъюза ти е добре само ако си бил преди това жител на Афганистан. Европейските деца се раждат от емигрантките и са с ислямски имена. Ходи да видиш какъв цирк е.

    Но пък другото е интересно, дали в България е по-добре? В София не е по-добре. Честита ви коледа евроатлантици! Вече 36 години подред всяка следваща Коледа е по-зле за народа от миналогодишната. Властта е добрееееее. Много добреееее, даже протестира срещу народа, че иска да стои още на власт.

    Среща пред Народния съд след години.

    11:08 23.12.2025

  • 18 Кривоверен алкаш

    4 4 Отговор
    Как да реагират,както когато убиха двама човека ли...съсипахте се от подготовки...толкова провокации от руска страна и само се готвят...пенсионерска работа..

    11:09 23.12.2025

  • 19 Красимир

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Маскалия няма да прости на Европа,":

    От 30 години живея в Русия и лятото бях в България. По много направления БГ е назад от Русия на десетилетия.

    Коментиран от #21, #22, #33, #34

    11:10 23.12.2025

  • 20 От Европа

    6 2 Отговор
    Вчера небето беше цялото разсечено от бели линии. Необикновено голяма активност на ВВС. Дано Европа не е изтрещяла напълно и не започне световна война за хатъра на дребното крадливо хазарче от сатеричния театър.

    11:15 23.12.2025

  • 21 Красимира,

    8 4 Отговор

    До коментар #19 от "Красимир":

    По много направления Русия е напред от България на десетилетия, а по някои направления завинаги. Лошото е, че в България е пълно с агресивни маргинали, даже във властта, които не разбират тая проста истина.

    Коментиран от #23

    11:18 23.12.2025

  • 22 миролюб

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "Красимир":

    И не само от Русия , ние държим ,челното ,, място , но отзад - напред .

    11:18 23.12.2025

  • 23 Хахаха!🎺🥳😀

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Красимира,":

    Сори Красимире. Коректорът ме подведе.

    11:19 23.12.2025

  • 24 каунь

    6 2 Отговор
    не некви удари а руснаците са сринали ЖП станция на 30 км от границата с композиции с западно оружие и боеприпаси. Изгорели и изпуфтели милиарди долари и евро за секунди.

    11:20 23.12.2025

  • 25 Изтриха ме не знам защо

    2 2 Отговор
    Вчера имаше голяма активност в набето над Европа. Дано да не е подготовка за война. Не ми се мре.

    11:23 23.12.2025

  • 26 Като са глупави

    2 2 Отговор
    Нека да хабят ресурса на самолетите си. Той не е вечен. Да не стане, като лъжливото овчарче!?

    11:29 23.12.2025

  • 27 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP

    1 1 Отговор
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!! Ще и снимаме разлагашлщите и се телца и ще ги качваме по сайтовете за гaaвррата.!.

    11:37 23.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Язек

    1 0 Отговор
    Очаквам безмилостни удари по нацистка Украйна. Само така ще има мир. Ние всички ще живеем по-добре и по-богато ако Украйна я няма на картата!

    Коментиран от #32

    11:46 23.12.2025

  • 31 Копейки

    0 0 Отговор
    Свиквайте че руските варвари наричани от вас "братушки" и след сто години няма да дойдат да ви освобождават🤣, не могат, Зеленски не ги пуска, за това взимайте си погачите, вдигайте си гащите, и отивайте да подсмърчате някъде другаде, България е свободна, демократична, европейска страна и няма нужда от копейки и руснаци.... Весели празници! 🇧🇬🇪🇺....

    11:47 23.12.2025

  • 32 Украйна и да я има, и да я няма на

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Язек":

    Картата, ти никога няма да живееш по-добре и по-богато, защото си е(б@)н в главата.

    11:52 23.12.2025

  • 33 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Красимир":

    Бъди по конкретен,не общи приказки,кажи да видим как е в тази.....напредничава нация....

    12:13 23.12.2025

  • 34 Герги

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Красимир":

    Русия е умряла от гъдел,вземеш ли и нефта и газа...нали и виждаш БВП какъв е..

    12:17 23.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания