Полша повиши готовността си след удари близо до границата

Рано тази сутрин полските и съюзнически военни бяха задействани, за да осигурят безопасността на въздушното пространство на Полша, след като Русия извърши въздушни удари в западната част на Украйна, близо до полската граница, съобщават полските въоръжени сили, цитирани от Ройтерс, предава БТА.
„Бяха мобилизирани изтребители, а наземната противовъздушна отбрана и радарните системи за разузнаване бяха приведени в състояние на повишена готовност“, написа оперативното командване на въоръжените сили на Полша в социалната мрежа „Екс“.
От ведомството уточниха, че мерките са превантивни и имат за цел да гарантират сигурността на въздушното пространство, особено в райони, съседни на засегнатите региони.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Маскалия няма да прости на Европа,
Коментиран от #17, #19
10:53 23.12.2025
4 Рускините в България
10:54 23.12.2025
9 Кокаине слава
Или … пак не?
10:59 23.12.2025
11 Григор
11:01 23.12.2025
12 Това поражда голям смях
11:01 23.12.2025
13 Слава Хероине
Или ще обявява мобилизация на тийнейджърите?
11:02 23.12.2025
14 Това
11:03 23.12.2025
17 Блатен рашист москален
До коментар #2 от "Маскалия няма да прости на Европа,":В Евросъюза ти е добре само ако си бил преди това жител на Афганистан. Европейските деца се раждат от емигрантките и са с ислямски имена. Ходи да видиш какъв цирк е.
Но пък другото е интересно, дали в България е по-добре? В София не е по-добре. Честита ви коледа евроатлантици! Вече 36 години подред всяка следваща Коледа е по-зле за народа от миналогодишната. Властта е добрееееее. Много добреееее, даже протестира срещу народа, че иска да стои още на власт.
Среща пред Народния съд след години.
11:08 23.12.2025
18 Кривоверен алкаш
11:09 23.12.2025
19 Красимир
До коментар #2 от "Маскалия няма да прости на Европа,":От 30 години живея в Русия и лятото бях в България. По много направления БГ е назад от Русия на десетилетия.
Коментиран от #21, #22, #33, #34
11:10 23.12.2025
20 От Европа
11:15 23.12.2025
21 Красимира,
До коментар #19 от "Красимир":По много направления Русия е напред от България на десетилетия, а по някои направления завинаги. Лошото е, че в България е пълно с агресивни маргинали, даже във властта, които не разбират тая проста истина.
Коментиран от #23
11:18 23.12.2025
22 миролюб
До коментар #19 от "Красимир":И не само от Русия , ние държим ,челното ,, място , но отзад - напред .
11:18 23.12.2025
23 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #21 от "Красимира,":Сори Красимире. Коректорът ме подведе.
11:19 23.12.2025
24 каунь
11:20 23.12.2025
25 Изтриха ме не знам защо
11:23 23.12.2025
26 Като са глупави
11:29 23.12.2025
11:37 23.12.2025
30 Язек
Коментиран от #32
11:46 23.12.2025
31 Копейки
11:47 23.12.2025
32 Украйна и да я има, и да я няма на
До коментар #30 от "Язек":Картата, ти никога няма да живееш по-добре и по-богато, защото си е(б@)н в главата.
11:52 23.12.2025
33 Руснаков
До коментар #19 от "Красимир":Бъди по конкретен,не общи приказки,кажи да видим как е в тази.....напредничава нация....
12:13 23.12.2025
34 Герги
До коментар #19 от "Красимир":Русия е умряла от гъдел,вземеш ли и нефта и газа...нали и виждаш БВП какъв е..
12:17 23.12.2025