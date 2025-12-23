Полша повиши готовността си след удари близо до границата

Рано тази сутрин полските и съюзнически военни бяха задействани, за да осигурят безопасността на въздушното пространство на Полша, след като Русия извърши въздушни удари в западната част на Украйна, близо до полската граница, съобщават полските въоръжени сили, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

„Бяха мобилизирани изтребители, а наземната противовъздушна отбрана и радарните системи за разузнаване бяха приведени в състояние на повишена готовност“, написа оперативното командване на въоръжените сили на Полша в социалната мрежа „Екс“.

От ведомството уточниха, че мерките са превантивни и имат за цел да гарантират сигурността на въздушното пространство, особено в райони, съседни на засегнатите региони.