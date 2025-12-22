Във Варна: Шофьор помете хора на тротоар, две жени са загинали (ОБНОВЕНА)

Двама пешеходци загинаха при тежка катастрофа в централната част на Варна, съобщиха от полицията, цитирани от БНТ. Инцидентът е станал на кръстовището между улиците "Дрин" и "Д-р Пискюлиев". Сигналът е подаден в 14:42 часа.

Според свидетели след преминаването на светофар, водачът е загубил управлението на автомобила и е помел движещите се хора по тротоара, след което се е врязал в търговски обект. Загинали са мъж и жена. По информация на полицията водачът на лекия автомобил, предизвикал инцидента, е откаран в болница и е без сериозни видими наранявания. Трафикът в района е силно затруднен.

МВР – Варна излезе с последна информация за тежкия инцидент край Колхозния пазар. До момента е ясно, че починалите са две жени - съответно на 52 и 79 години, на които се установява самоличността, съобщават от Varna24.bg.

Преди близо половин час бе съобщено, че загиналите са мъж и жена, тъй като такава бе информацията, изнесена от полицията в морския град.

Водачът на колата, предизвикал инцидента, е откаран в болница, без сериозни видими наранявания, информираха от полицията в морския град. Той е на 54 години. Пробата за алкохол е отрицателна. Направена е и за наркотици в болничното заведение.