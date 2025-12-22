Новини
България »
Варна »
Във Варна: Шофьор помете хора на тротоар, две жени са загинали (ОБНОВЕНА)

Във Варна: Шофьор помете хора на тротоар, две жени са загинали (ОБНОВЕНА)

22 Декември, 2025 16:10 2 875 41

  • варна-
  • загинали-
  • шофьор-
  • тротоар-
  • две жени

Според свидетели след преминаването на светофар, водачът е загубил управлението на автомобила и е помел движещите се хора по тротоара, след което се е врязал в търговски обект

Във Варна: Шофьор помете хора на тротоар, две жени са загинали (ОБНОВЕНА) - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама пешеходци загинаха при тежка катастрофа в централната част на Варна, съобщиха от полицията, цитирани от БНТ. Инцидентът е станал на кръстовището между улиците "Дрин" и "Д-р Пискюлиев". Сигналът е подаден в 14:42 часа.

Според свидетели след преминаването на светофар, водачът е загубил управлението на автомобила и е помел движещите се хора по тротоара, след което се е врязал в търговски обект. Загинали са мъж и жена. По информация на полицията водачът на лекия автомобил, предизвикал инцидента, е откаран в болница и е без сериозни видими наранявания. Трафикът в района е силно затруднен.

МВР – Варна излезе с последна информация за тежкия инцидент край Колхозния пазар. До момента е ясно, че починалите са две жени - съответно на 52 и 79 години, на които се установява самоличността, съобщават от Varna24.bg.

Преди близо половин час бе съобщено, че загиналите са мъж и жена, тъй като такава бе информацията, изнесена от полицията в морския град.

Водачът на колата, предизвикал инцидента, е откаран в болница, без сериозни видими наранявания, информираха от полицията в морския град. Той е на 54 години. Пробата за алкохол е отрицателна. Направена е и за наркотици в болничното заведение.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    53 2 Отговор
    САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ИДИОТИ С БМВ-ТА..

    16:16 22.12.2025

  • 2 Трол

    64 2 Отговор
    Въпрос за 100 000 лева. Водачът е: а) прокурорски син б) полицейски син в) ром без книжка г) и трите отговора са верни.

    Коментиран от #4, #5, #9, #23, #41

    16:18 22.12.2025

  • 3 Абе

    28 2 Отговор
    то е ясно-прилича ми на "бенве"-та ясно каква е пречината !

    16:19 22.12.2025

  • 4 Отговор

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    В) ми звучи най-достоверно

    16:20 22.12.2025

  • 5 мне уе

    15 10 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    украинец

    Коментиран от #30

    16:22 22.12.2025

  • 6 Нищо не казва за загиналите хора

    32 1 Отговор
    Бог да ги прости. Но за сметка на убийството убиеца е закаран в болница въпреки че нищо му няма. Именно във Варна на рали тази есен беше убит човек и осакатена тежко млада жена и никой нищо няма виновни. Що за държава е това ?

    Коментиран от #24, #39

    16:22 22.12.2025

  • 7 Дириленко

    32 12 Отговор
    Колата е била с украински номера - защо не го съобщавате?

    Коментиран от #11, #28, #29

    16:23 22.12.2025

  • 8 дрифтаджий с прави генераций

    25 0 Отговор
    BMW имам чувството,че се управляват от САМОЗАБРАВИЛИ СЕ полуиди-оти.Дрифуе,мифтове и....

    16:24 22.12.2025

  • 9 Мутра е

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Това е сигурно.

    16:25 22.12.2025

  • 10 Руснаков

    27 0 Отговор
    Хора а кажете къде да се крием..никъде не е безопасно...докато има шофьори без мозък,така ще бъде,жалко за хората,Сирийският лекар се возеше в трамвая и там го настигна онази с косата...

    16:25 22.12.2025

  • 11 010101

    22 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дириленко":

    Какви укрономера? В дирбеге се видя - варненска е, даже мога да ти я посоча - В 1482 ТА.

    16:26 22.12.2025

  • 12 uzpoжденец

    8 8 Отговор
    путтин окбар !

    16:26 22.12.2025

  • 13 Ясно!

    10 10 Отговор
    Украински терорист!

    Коментиран от #18

    16:26 22.12.2025

  • 14 накратко

    14 0 Отговор
    Автомобила е БМВ.

    16:27 22.12.2025

  • 15 Питам:

    21 0 Отговор
    Що за келеш и идиот трябва да си за за вземаш завой на светофар с пълна газ? Поредния дрифтаджия, по скоро ДРИСНЯджия убил невинни хора! И сега ще има станало му лошо, загубил управление, вместо спирачка натиснал газта и т.н. и т.н. Съболезнования на близките, а ГЪЗАРА - доживотен без право на помилване!

    Коментиран от #17

    16:27 22.12.2025

  • 16 маке

    15 0 Отговор
    Тези автомобили не са за всеки..Карат ги разни ,,сарацини", незнайно как взели книжки и малоумни пишлягари..Пог да прости загиналите

    16:28 22.12.2025

  • 17 отговарям

    7 8 Отговор

    До коментар #15 от "Питам:":

    украински келеш

    16:29 22.12.2025

  • 18 Ясно!

    6 7 Отговор

    До коментар #13 от "Ясно!":

    русомилски пипиpаzg

    16:30 22.12.2025

  • 19 Един

    15 2 Отговор
    Няма такава кочина като България

    16:31 22.12.2025

  • 20 бай Бай

    6 6 Отговор
    Ама как набързо решиха, че водача бил предизвикал.
    Саюо ще напомня на пишман специалистите, че се случват и технически повреди, не винаги всичко е възможно да се избегне.
    Затова, нека следствието установи причината.
    Също припомням, че освен спонтанно възникване, технически проблем може да е умишлено провокиран от други лица.

    16:31 22.12.2025

  • 21 Тик- Ток

    7 3 Отговор
    Файзер или модерна

    16:32 22.12.2025

  • 22 Беенве

    8 1 Отговор
    Пак развалиха годишната статистиката на КАТериците за яко размазани пешеходци. Тъкмо се похвалиха, че бройките са намалели от миналата година.

    16:33 22.12.2025

  • 23 Дада

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Верниято отговор в случая е В

    16:33 22.12.2025

  • 24 Ник.А

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нищо не казва за загиналите хора":

    Е, трябваше да вкарат организаторите на ралито, че понеже са допуснали хора в част, която е била забранена за публика.
    Не са осъществили контрол, но това е нещо нормално в България, та и затова няма виновни. На

    16:35 22.12.2025

  • 25 Миньоро

    11 0 Отговор
    На нас война не ни трябва. Внос на дърти бангии и издаване на СУМПС са достатъчни.

    16:35 22.12.2025

  • 26 Биско Чекмеджето

    11 2 Отговор
    Катастрофа без БМВ е като сватба без булка. Стара варненска поговорка.

    16:35 22.12.2025

  • 27 Име

    13 0 Отговор
    С каква скорост трябва да се движиш и колко трябва да си си повярвал за да направиш такава простотия? Съболезнования за загиналите невинни! Това безумие трябва да се прекрати!

    16:36 22.12.2025

  • 28 Абе дрисленко

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Дириленко":

    Не предизвиквай съдбата с копейкаджийските си лъжи, за да не отлитиш по празниците при Кобзон, нали знаеш че има карма?

    16:37 22.12.2025

  • 29 Да бе да

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дириленко":

    Не слушай майка си, на нея в главата са и все усраинци с гоуеми номера...

    Мечтала била за бляк да я накажел...

    16:37 22.12.2025

  • 30 Напротив

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "мне уе":

    Изрожденец

    16:38 22.12.2025

  • 31 Ний ша Ва упрайм

    5 1 Отговор
    некой неграмотен ром с купена книжка!

    16:39 22.12.2025

  • 32 Сим

    0 0 Отговор
    Поради липса на правосъди трябва свидетелите да линчуват убиецът преди да е дошла полицията да го пази и после прокуратурата пуснат.

    16:47 22.12.2025

  • 33 Горски

    4 0 Отговор
    Някой, може ли да ми обясни защо водач с по-малко от 5 години опит има право да кара, каквато и да е кола , а не кола до 75 конски сили? Това към другаря Мирчев, Танаси, трите големи момчета от ГЕРБ, БСП и ДПС, както и към Славун и Радко ментата. Жалко за затрите хора! Сега да се активизират, мама, тате, бате, да докажат колко добро мемче е убиецът, как спирачките са отказали, как Цънцарова му званнала в този момент...не сме народ, а сещате се!Ей това е местното население на варна маргинали. Има причина в 99% от случаите колата да е БМВ. БМВ има задно задвижване на колелата и е причина да е предпочитан избор сред младите шофоьри поради "спорните" усещания по време на каране. А на клипа се виждат някакви "роми" и кадъни, които са наобиколили колата и "пазят" да не се снима шофьора. Работата е ясна индо -турчин с БМВ е като шимпанзе управляващо военен изтребител. Мръсен боклук . за празниците този умствен инвалид съсипа семейства. Сега сигурно няма и да лежи. БМВ не е автомобил, а диагноза. Шофьорът от колко часа има книжка и говори ли български? Като няма видими наранявания защо е ангажирана линейка да бъде отведен в болница, а не на мегдана пред шадравана? Бог да ги прости хората , толкова нелепа смърт. И тези дето ще обвиняват автомобила , е не е виновен а това между седалката и кормилото е виновно.

    16:48 22.12.2025

  • 34 Азз

    0 1 Отговор
    Залагам си заплатата, че е бил с чипосано БМВ

    16:48 22.12.2025

  • 35 Изненада!

    3 0 Отговор
    Бях заложил на 19 годишен водач с книжка от 2 седмици.

    16:48 22.12.2025

  • 36 Гру

    1 0 Отговор
    Дават книжки на хора които не са наред с главите. Трябва сериозно психотестове да се въведат.

    16:50 22.12.2025

  • 37 Демократ

    3 0 Отговор
    Не знам кой първи го е въвел но си спомням че в БГ 90-те се появи правилото като се види жълто да се ускорява за да го "хванеш".

    16:50 22.12.2025

  • 38 Годините

    2 0 Отговор
    на жертвите се знаят , а самоличността им - не ? Мътна работа .

    16:51 22.12.2025

  • 39 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нищо не казва за загиналите хора":

    ТОКУ ЩО СЪОБЩИХА ПО РАДИОТО ЗА ЗАГИНАЛИТЕ: ДВЕ ЖЕНИ, НА 52 И 75 Г.

    16:52 22.12.2025

  • 40 Професор

    0 0 Отговор
    БМВ трябва да бъде забранен. В 90% от катастрофите участва БМВ. Силен мотор, задно предаване и шофьора е тъпaк. Само тъпaк кара БМВ.

    16:55 22.12.2025

  • 41 Отговор д)

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Украинец

    16:56 22.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове