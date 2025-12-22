Новини
Гаранциите за сигурност за Украйна са в ръцете на Путин
  Тема: Украйна

Гаранциите за сигурност за Украйна са в ръцете на Путин

22 Декември, 2025 12:13 450 12

Зеленски е готов да се откаже от стремежите на Украйна за членство в НАТО в замяна на надеждни гаранции за сигурност

Гаранциите за сигурност за Украйна са в ръцете на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гаранциите за сигурност за Украйна са в ръцете на президента Путин, пише "Политико", предаде БНР.

Според изданието е съмнително дали Съединените щати наистина биха предложили гаранции, които може да ги принудят да се намесят директно в конфликта в Украйна. На фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната, бойните действия не стихват.

Гаранциите за сигурност на САЩ са единственият жизнеспособен път към мир за Украйна, колкото и Европа да иска да мисли обратното, защото европейските съюзници на Киев дори не могат да разположат своите многонационални сили без логистична подкрепа от САЩ, пише "Политико".

Изданието посочва, че предвид провала на Будапещенския меморандум, украинският президент Володимир Зеленски трябва да обмисли няколко важни момента в настоящите преговори.

Посочва се, че Зеленски е готов да се откаже от стремежите на Украйна за членство в НАТО в замяна на надеждни гаранции за сигурност.

Освен това, тъй като двустранните контакти между САЩ и Русия продължават паралелно с европейските и украинските преговори, позицията на руския президент Путин ще бъде важна, независимо дали някой я харесва или не, подчертава изданието.

На този фон продължават боевете. При украинска атака с дронове в руския Краснодарски край са нанесени щети на два кораба и два кея.

Екипажите на корабите са евакуирани успешно. Повредите са предизвикали пожар, който е обхванал площ от 1500 квадратни метра.

Украйна заяви вчера, че се бори срещу руско нашествие в Сумска област, след появилите се съобщенията, че Москва е преместила насилствено 50 души от гранично село там. Украинските военни съобщиха, че в момента боеве се водят в село Грабовско, като силите на Киев полагат усилия да изтласкат окупаторите обратно на руска територия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    4 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:14 22.12.2025

  • 2 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    6 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:14 22.12.2025

  • 3 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    5 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #6

    12:14 22.12.2025

  • 4 Джуджето Миролюб ще е

    0 4 Отговор
    гарант по сделката.

    Коментиран от #7

    12:15 22.12.2025

  • 5 Най-добре

    6 0 Отговор
    Добра гаранция е да се върнат руските бази в Германия. Иначе каква гаранция има, че фашагите няма за нападнат Русия отново?

    12:15 22.12.2025

  • 6 Хапчетата

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    днес забрави!
    Мама ще те нашляпа!

    Коментиран от #12

    12:17 22.12.2025

  • 7 Гаранцията е

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Джуджето Миролюб ще е":

    404 в състава на РФ.

    12:18 22.12.2025

  • 8 Докато фашизираният запад

    2 0 Отговор
    дърпа конците в Украйна, мир няма да има!

    12:20 22.12.2025

  • 9 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Да бе некой малчоган или па некой резан чимшир да ги бе оправил и забравил ма не бе,мир е туй нящу! Трудно е,пиенци, алчни стерви,савецки православни рашисти.

    12:20 22.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Всичко е в ръцете на Путин.

    12:20 22.12.2025

  • 11 Атина Палада

    1 1 Отговор
    братушките са немощни -а царят им-нелеп

    12:20 22.12.2025

  • 12 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хапчетата":

    Парите свършиха, трябва да изкарам днес

    12:20 22.12.2025

