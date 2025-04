Двама са загинали, а петима ранени след стрелбата в щатския университет на Флорида

Двама души са убити, а петима ранени при стрелбата в щатския университет на Флорида, съобщи полицейският началник на учебното заведение Джейсън Тръмбауер.

"Пострадалите са откарани в болница с огнестрелни рани. Лицето, извършило стрелбата, също беше хоспитализирано", каза той, добавяйки, че убитите не са студенти в университета. Имената им все още не са оповестени.

Стрелбата, за която ФАКТИ по-рано съобщи, позовавайки се на БТА, стана по обяд местно време в сградата на Студентския съвет в университетския кампус в щатската столица Талахаси. Студентите и преподавателите бяха получили указания да се скрият, докато полицията се справи със случващото се. Повече от 42 000 студенти посещават занятията в основния кампус.

Американският президент Доналд Тръмп каза, че е бил информиран за стрелбата в университета във Флорида и че ще даде повече информация за случилото се по-късно. "Жалко, това е ужасно нещо, ужасно е, че се случват такива неща", каза Тръмп.

In the midst of the chaos at Florida State University, the guy in the white shirt says it’s just another Thursday where he’s from. pic.twitter.com/KDmjy42SJM