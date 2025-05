Володимир Зеленски отговори на предложението на Кремъл: Първо прекратяване на огъня и после преговори

Украинският президент Володимир Зеленски определи като положителен знак това, че Русия е започнала да обмисля прекратяване на войната, но подчерта че първата стъпка към това е спиране на огъня от утре, 12 май, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Добър знак е, че руснаците най-сетне започнаха да обмислят прекратяване на войната. Всички по света отдавна чакат това. Първата стъпка към истинското прекратяване на всяка война обаче е спирането на огъня", заяви днес Зеленски в мрежата "Екс".

"Безсмислено е убийствата да продължават дори и за ден. Очакваме Русия да потвърди спирането на огъня - пълно, трайно и надеждно - от утре, 12 май", написа той на украински и английски език в "Екс".

It is a positive sign that the Russians have finally begun to consider ending the war. The entire world has been waiting for this for a very long time. And the very first step in truly ending any war is a ceasefire.



