Русия и Украйна ще преговарят за мир! Делегациите на Москва и Киев ще се срещнат утре в двореца Долмабахче в Истанбул

Преговори между Русия и Украйна все пак ще има, но не и днес. Те ще започнат утре, 16 май, съобщава източник от руската делегация за ТАСС.

Източникът на руската държавна агенция заяви още, че делегацията от Москва ще изчака информация за участието на украинската страна на договореното място на преговорите, а именно в двореца Долмабахче.

Още новини от Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски не изключи по-рано на брифинг в Анкара, че преговорите могат да започнат сутринта на 16 май.

Украинската делегация на преговорите с Русия в Истанбул ще бъде оглавена от министъра на отбраната Рустем Умеров, съобщи по-рано украинският президент Володимир Зеленски след среща с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зеленски, който призова за 30-дневно безусловно спиране на огъня с Русия, заяви на пресконференция в Анкара, че няма да пътува до Истанбул за преговорите. Това решение беше взето, след като по-рано руският президент Владимир Путин каза, че няма да присъства и изпрати екип, който по думите на Зеленски "не включва никого, който реално взима решения".

Украинският лидер отбеляза, че е решил да изпрати делегация в Анкара, за да покаже на президента на САЩ Доналд Тръмп, че иска да сложи край на продължаващата повече от три години война, допълва Асошиейтед прес. Целта на украинските представители е "да се опитат да направят поне първите стъпки към деескалация, първите ходове към прекратяването на войната, а именно – (обявяването на) примирие", каза още Зеленски. Той добави, че ако Москва не покаже никакво желание да се ангажира с преговорите за спиране на огъня, тогава ще трябва да се окаже по-силен международен политически и икономически натиск върху Русия и да се наложат още санкции.

По думите на Зеленски "Русия не усеща нужда да сложи край (на войната), което означава, че върху нея не се оказва достатъчен политически икономически и друг".

As for the agenda, the mandate for our delegation is clear: ceasefire is priority number one. I remain convinced that Russia is not serious about these meetings and does not genuinely want to end the war. But we’ll see if they are willing to show at least something during the…