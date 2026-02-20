Лудогорец с минимална, но ценна победа над Ференцварош преди реванша в Будапеща

Лудогорец се наложи с 2:1 над унгарския Ференцварош в първия плейофен двубой от Лига Европа, изигран на „Хювефарма Арена“ в Разград. Така „зелените“ си осигуриха крехка, но важна преднина преди реванша в Будапеща, който ще определи кой ще продължи напред в престижния турнир.

Срещата започна с високо темпо и още в 23-ата минута Квадво Дуа разпечата вратата на гостите, след като се възползва от отлична комбинация в наказателното поле.

Радостта на домакините обаче не трая дълго – само четири минути по-късно Юсуф от Ференцварош възстанови равенството с хладнокръвен удар, който остави безпомощен стража на Лудогорец.

Снимка: БГНЕС/EПA

Втората част предложи още по-голяма доза емоции. В 67-ата минута Сон се превърна в герой за разградчани, след като с изящен шут върна предимството на българския шампион.

До последния съдийски сигнал двата тима не спряха да търсят нови попадения, но резултатът остана непроменен – 2:1 в полза на Лудогорец.

Снимка: БГНЕС/EПA

Състави:

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Хендрик Бонман - 17. Сон (83' - 2. Йоел Андерсон), 4. Диниш Алмейда, 24. Оливие Вердон (46' - 55. Идан Нахмиас), 3. Антон Недялков (К) - 11. Кайо Видал, 30. Педро Нареси, 23. Дерой Дуарте, 27. Винисиус Ногейра (66' - 77. Ерик Маркус) - 14. Петър Станич (76' - 18. Ивайло Чочев), 9. Квадво Дуа (76' - 12. Руан Круз)

Резерви: 1. Серджио Падт, 67. Дамян Христов - 26. Филип Калоч, 37. Бърнард Текпетей, 81. Георги Пенев, 82. Иван Йорданов, 99. Станислав Иванов

Треньор: Пер-Матиас Хьогмо

ФЕРЕНЦВАРОШ: 99. Давид Гроф - 4. Мариано Гомес, 27. Ибрахим Сисе (К), 28. Туун Раемаекерс - 25. Чебрайло Макрецкис, 36. Габи Каниховски, 15. Мохамад Абу Фани (75' - 16. Кристофер Захариасен), 23. Бенсе Отвош (60' - 66. Жулио Ромао), 20. Каду (75' - 47. Калъм О‘Дауда) - 19. Франко Ковачевич (75' - 75. Лени Джоузеф), 11. Бамиделе Юсуф (86' - 30. Зомбор Грубер)

Резерви: 1. Адам Варга, 82. Залан Тот - 6. Наби Кейта, 10. Джонатан Леви, 22. Габор Салай, 72. Адам Мадрас, 77. Барбабаш Наги

Треньор: Роби Кийн