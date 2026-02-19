Възможно най-скоро! ЕС иска да започне преговори за членство с Украйна

ЕС иска да започне преговори за членството на Украйна "възможно най-скоро", заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Франс прес, пише БТА.
"Искаме да можем официално да започнем преговори възможно най-скоро и да постигнем напредък в процеса на разширяване", каза Коща на пресконференция в Осло, но без да се ангажира с конкретна дата.
Планът на САЩ за край на войната в Украйна предвижда присъединяването на Киев към Европейския съюз още през януари 2027 г., но този график е смятан за нереалистичен от повечето експерти.
"Не мога да кажа дали ще е през 2026 г., през 2027 г. или по-късно. Важното обаче е да не губим инерция," добави Коща.
Председателят на Европейския съвет отбеляза, че въпреки войната Украйна извършва необходимите реформи, за да стане пълноправен член на ЕС, което се оценява като "особено впечатляващо".
"Има правила за процеса на присъединяване," каза Антонио Коща в отговор на въпрос дали Украйна може да бъде "частично" приета в ЕС. "Страните кандидатки са задължени да изпълнят тези критерии", допълни той.
Едно от условията за разширавяване на ЕС е, че присъединяването на дадена държава изисква одобрението на всички страни членки на ЕС, а унгарският премиер Виктор Орбан е открито враждебен към украинската кандидатура. Въпреки това обстоятелство Коща припомни, че през 2022 г. Унгария даде съгласието си Украйна да получи статут на кандидат за присъединяване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
19:31 19.02.2026
2 мдаааа
19:32 19.02.2026
3 ДрайвингПлежър
Хубавото е, че ако украинската кочина влезе в ЕС това ще ускори края на Европейската кочина!
Е ще плащаме - ама за глупост се плаща!
Коментиран от #72
19:32 19.02.2026
4 И какво ще се постигне
Коментиран от #15
19:32 19.02.2026
5 бай Иван
Коментиран от #9
19:32 19.02.2026
6 Русия настоява даже
Коментиран от #10
19:33 19.02.2026
7 КАЖЕТЕ СБОГОМ НА ОДЕСА
19:34 19.02.2026
8 Този път
Какви смешни индивиди ни управляват попаднали под влиянието на един зелен клоун.
Коментиран от #34
19:35 19.02.2026
9 Възможно най-скоро!
До коментар #5 от "бай Иван":ЕС може да започне преговори за членство и за Гааза и на Сирия.....
19:35 19.02.2026
10 Това никак не е лошо
До коментар #6 от "Русия настоява даже":Украйна ще ни занулят и ние ще се спасим.
Наистина за Русия това е един добър вариант а както виждам и батко Тръмп работи в същата посока
19:36 19.02.2026
11 Олееееее.....
19:37 19.02.2026
12 Микеле
19:38 19.02.2026
13 Дас Хаген
19:38 19.02.2026
14 Орбан
Коментиран от #16
19:39 19.02.2026
15 А на Украйна
До коментар #4 от "И какво ще се постигне":За какво и е?
19:39 19.02.2026
16 Мадяр
До коментар #14 от "Орбан":На 12 април ще те питаме.
Коментиран от #33
19:40 19.02.2026
17 хаха
Коментиран от #55
19:40 19.02.2026
18 А КАТО НЯМАМЕ ТОК
Коментиран от #41
19:41 19.02.2026
19 аве мишоци кви
като Украйна е в война
Коментиран от #22, #27, #36
19:41 19.02.2026
20 Копейка
Коментиран от #32
19:41 19.02.2026
21 Вето вето
19:41 19.02.2026
22 хаха
До коментар #19 от "аве мишоци кви":Няма вас да хранят я! Някакви кухоглави ориенталски безполезни паразити.
19:42 19.02.2026
23 Дон Дони
19:42 19.02.2026
24 Омазана ватенка
19:42 19.02.2026
25 име
19:42 19.02.2026
26 ЕВРОПА ИСКА
19:43 19.02.2026
27 Стайков
До коментар #19 от "аве мишоци кви":Оплачи се на арменския поп.
19:43 19.02.2026
28 Да я вкарат директно
19:44 19.02.2026
29 НА СНИМКАТА
19:44 19.02.2026
30 КОЛЬО ПАРЪМА
19:45 19.02.2026
31 Веднага ама още от утре
19:46 19.02.2026
32 козяче
До коментар #20 от "Копейка":Как щеше да преживяваш ако Путин не беше почнал да денацифицира Украйна? Целувай ръка на императора, щото благонарение на него имаш хляб.
Коментиран от #39
19:47 19.02.2026
33 Ха-ха
До коментар #16 от "Мадяр":Орбан е пътник, този път изпусна властта.!
19:50 19.02.2026
34 Оги
До коментар #8 от "Този път":За съжаление, между краката няма нищо. Средния крак е отдавна окапал. А Украйна влезе ли в евросъюзчето, то просто приключва.
19:50 19.02.2026
35 коментар
19:50 19.02.2026
36 В началото е така
До коментар #19 от "аве мишоци кви":България като беше приета, също само получаваше. Спокойно, пари има.
Коментиран от #74
19:51 19.02.2026
37 А ГДЕ
19:51 19.02.2026
38 Ъъъъъ
журналистката на украинския Канал 5 Янина Соколова....🤣
Коментиран от #45
19:52 19.02.2026
39 Блатна подлога
До коментар #32 от "козяче":Получих призовка да ходя да събирам руска кайма в мазите на Купянск. Ще ходя... ама друг път.
Коментиран от #71
19:52 19.02.2026
40 Мефистофел
1.Украйна е във война с Русия.
2. Разрушенията в Украйна плюс загубата на население надминават 2трлн.$.
3.Възстановяването на Украйна не е по силите само на ЕС, защото е равно на 188% от бюджета на съюза.
4.САЩ да не лапат природните изкопаеми, но да направят с ЕС план като "Маршал" след войната към Украйна(ако има такава държава, защото лудото дж.удже може да натисне бутона)!
19:52 19.02.2026
41 Дедо Ти
До коментар #18 от "А КАТО НЯМАМЕ ТОК":Така е, България е шест милиона, един град .С атомна централа и плащаме най скъпият ток а остана и да го нямаме.
19:53 19.02.2026
42 Абе лицето Сидеров
Коментиран от #49
19:53 19.02.2026
43 дясно алтернативен
Коментиран от #44
19:53 19.02.2026
44 ПП Рейнджър
До коментар #43 от "дясно алтернативен":и аз
Коментиран от #50
19:53 19.02.2026
45 Робокоп
До коментар #38 от "Ъъъъъ":Странно как не са успели?(Фейк новина).
Коментиран от #58
19:54 19.02.2026
46 Мдаа
Коментиран от #52, #53
19:55 19.02.2026
47 Сталин
19:57 19.02.2026
48 ТЕЯ УСУЛАЦИ СА ЗА ИЗРИТВАНЕ ПО ЗАТВОРИТЕ
19:57 19.02.2026
49 Дедо Пене
До коментар #42 от "Абе лицето Сидеров":Бил е свещенник...хитра форма за скътаване на Воленчо-лу.дия?
19:57 19.02.2026
50 Хи хи хи
До коментар #44 от "ПП Рейнджър":Аз пък искам да дадем по една заплата.
19:58 19.02.2026
51 Механик
Е, укрите как отговарят на условията, че ЕС настоява да ги приеме?
Мислете, българи! Мислете!
Коментиран от #56
19:58 19.02.2026
52 АМА ЩО ЗАБРАЙ
До коментар #46 от "Мдаа":И ИЗТОЧНО БУРУНДИ БЕ МИЛО
МАЙ СИЧКИ ВЕЧЕ СЕ ГЪБАРКАТ С ЕС
19:59 19.02.2026
53 Истината е нужна
До коментар #46 от "Мдаа":От тези, които си изброил само Китай е сравним с ЕС-другите са в пъти по-малки.(засега).
19:59 19.02.2026
54 Хахахахаха
20:00 19.02.2026
55 Мефистофел
До коментар #17 от "хаха":Южнокорейците знаят кой подкрепя Ким Чен Ун, който ги заплашва с ядрено оръжие и това е бункерното руско жуже и как да им подаряваш телефони, като те знаят само -"за Путину, за Родину "
20:04 19.02.2026
56 Когато се извършат реформите
До коментар #51 от "Механик":тогава ще ги приемат. Никой не е казал, че 2026 ще се приемат. Може да е 2027, може да е 2028.
20:06 19.02.2026
57 Урсуляците
20:06 19.02.2026
58 Ъъъъъ
До коментар #45 от "Робокоп":"Странно как не са успели?(Фейк новина)."
Ето ти още една фалшива новина: Тъкър Карлсън е арестуван в Израел. 🤣
20:22 19.02.2026
59 Европейската империя
20:26 19.02.2026
60 Урсулите са полудели
20:32 19.02.2026
61 Ала Бала
Рибата в морето но тигана вече на огъня.
Коментиран от #70
20:34 19.02.2026
62 Компетентен
Впрочем нека да ги приемат. Това окончателно ще унищoжи тоя тумор, наричан еврoгeйски съюз.
20:36 19.02.2026
63 Хи хи хи
Коментиран от #65
20:37 19.02.2026
64 Тити
Коментиран от #67
20:40 19.02.2026
65 Неразбрал
До коментар #63 от "Хи хи хи":Абе някой да ми обясни .....тия на снимката имат ли законно оръжие и нашето МВР ли го дало ....със сигурност ше е самоубийство и ако някои не умре , ше има втори изстрел. от сектата за защита на .......
20:43 19.02.2026
66 Кубински ром
20:44 19.02.2026
67 Пламен
До коментар #64 от "Тити":Титко ,скоро и анн Уса ще ти гори !
20:45 19.02.2026
68 Ехааааааа
20:45 19.02.2026
69 Търновец
20:46 19.02.2026
70 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #61 от "Ала Бала":Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???
20:50 19.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Ердоган
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Всички ще плащаме на Украйна от благодарност, че ни защитават от РуZия.
Коментиран от #73, #76
20:50 19.02.2026
73 Тити
До коментар #72 от "Ердоган":Сусссс бре минн дилл лапуркай !
20:52 19.02.2026
74 Стенли
До коментар #36 от "В началото е така":А като ни накараха да си затворим ядрените реактори за които бяхме дали милиони долари за ремонт и щяхме да спечелим милиарди долари от продажбата на ток и сега на зорлем гледат да затрият каквото е останало от аец Козлодуй айде нема нужда аман от такива демократи
21:04 19.02.2026
75 ЕС се нуждае
21:04 19.02.2026
76 Стенли
До коментар #72 от "Ердоган":И какво точно специално нас ни е заплашила Русия 🤔😕
Коментиран от #78
21:05 19.02.2026
77 Гошо
21:16 19.02.2026
78 45 години стигат
До коментар #76 от "Стенли":1. Внос на корупция (Лукойл и др.
2. Внос на милитаристична Z пропаганда
3. Саботира складове за боеприпаси
4. Мрънка че сме в НАТО и ни броят за вражеска държава
21:28 19.02.2026
79 Баба
Харата са кандидати от 30 години....
21:30 19.02.2026
80 Чики-Рики
22:06 19.02.2026