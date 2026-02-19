Новини
Възможно най-скоро! ЕС иска да започне преговори за членство с Украйна
19 Февруари, 2026 19:29

Председателят на Европейския съвет отбеляза, че въпреки войната Украйна извършва необходимите реформи, за да стане пълноправен член на ЕС, което се оценява като особено впечатляващо

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

ЕС иска да започне преговори за членството на Украйна "възможно най-скоро", заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Франс прес, пише БТА.

"Искаме да можем официално да започнем преговори възможно най-скоро и да постигнем напредък в процеса на разширяване", каза Коща на пресконференция в Осло, но без да се ангажира с конкретна дата.

Планът на САЩ за край на войната в Украйна предвижда присъединяването на Киев към Европейския съюз още през януари 2027 г., но този график е смятан за нереалистичен от повечето експерти.

"Не мога да кажа дали ще е през 2026 г., през 2027 г. или по-късно. Важното обаче е да не губим инерция," добави Коща.

Председателят на Европейския съвет отбеляза, че въпреки войната Украйна извършва необходимите реформи, за да стане пълноправен член на ЕС, което се оценява като "особено впечатляващо".

"Има правила за процеса на присъединяване," каза Антонио Коща в отговор на въпрос дали Украйна може да бъде "частично" приета в ЕС. "Страните кандидатки са задължени да изпълнят тези критерии", допълни той.

Едно от условията за разширавяване на ЕС е, че присъединяването на дадена държава изисква одобрението на всички страни членки на ЕС, а унгарският премиер Виктор Орбан е открито враждебен към украинската кандидатура. Въпреки това обстоятелство Коща припомни, че през 2022 г. Унгария даде съгласието си Украйна да получи статут на кандидат за присъединяване.


  • 1 пешо

    69 7 Отговор
    напълно безсмислени преговори

    19:31 19.02.2026

  • 2 мдаааа

    61 7 Отговор
    Ама но скоро няма да има Х0х0лия, а и ЕССР е на път да го заняма!!!

    19:32 19.02.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    84 10 Отговор
    Побърканяци!
    Хубавото е, че ако украинската кочина влезе в ЕС това ще ускори края на Европейската кочина!
    Е ще плащаме - ама за глупост се плаща!

    Коментиран от #72

    19:32 19.02.2026

  • 4 И какво ще се постигне

    55 6 Отговор
    ако ЕС започне преговори за членство с Украйна ?

    Коментиран от #15

    19:32 19.02.2026

  • 5 бай Иван

    62 6 Отговор
    Боже, боже ,боже каква демагогия боже!

    Коментиран от #9

    19:32 19.02.2026

  • 6 Русия настоява даже

    48 7 Отговор
    ЕС да го поеме това членство на Украйна

    Коментиран от #10

    19:33 19.02.2026

  • 7 КАЖЕТЕ СБОГОМ НА ОДЕСА

    49 7 Отговор
    И приемайте зеленото където натискате.

    19:34 19.02.2026

  • 8 Този път

    58 7 Отговор
    Брюксел ще се застреля в средния крак след като вече го направи в левия и десния.
    Какви смешни индивиди ни управляват попаднали под влиянието на един зелен клоун.

    Коментиран от #34

    19:35 19.02.2026

  • 9 Възможно най-скоро!

    48 9 Отговор

    До коментар #5 от "бай Иван":

    ЕС може да започне преговори за членство и за Гааза и на Сирия.....

    19:35 19.02.2026

  • 10 Това никак не е лошо

    21 17 Отговор

    До коментар #6 от "Русия настоява даже":

    Украйна ще ни занулят и ние ще се спасим.
    Наистина за Русия това е един добър вариант а както виждам и батко Тръмп работи в същата посока

    19:36 19.02.2026

  • 11 Олееееее.....

    37 7 Отговор
    Украйна извършвала необходимите реформи.... а Русия даже и помагала

    19:37 19.02.2026

  • 12 Микеле

    56 7 Отговор
    Това е подигравка с гражданите от ЕС , за чии ни е Украйна - пълна развалина

    19:38 19.02.2026

  • 13 Дас Хаген

    49 7 Отговор
    Мачкате таралеж с задни части! Много време ще ви махат бодлички! Ако тези влезнат по добре ние да излизаме, ако ме искаме последни да гасим тока! Най, най, най корумпираната държава научена от 2014 година да я хрантутят влиза в ЕС!

    19:38 19.02.2026

  • 14 Орбан

    35 5 Отговор
    Мене питахте ли ма

    Коментиран от #16

    19:39 19.02.2026

  • 15 А на Украйна

    18 4 Отговор

    До коментар #4 от "И какво ще се постигне":

    За какво и е?

    19:39 19.02.2026

  • 16 Мадяр

    5 21 Отговор

    До коментар #14 от "Орбан":

    На 12 април ще те питаме.

    Коментиран от #33

    19:40 19.02.2026

  • 17 хаха

    7 32 Отговор
    Руски спортисти на Зимните олимпийски игри в Италия не получиха ексклузивни телефони от Samsung. Компанията, която е официален спонсор на Игрите, отказа да даде на руските спортисти смартфоните Galaxy Z Flip7. Вместо това те получиха шампоан, паста за зъби и други сувенири.

    Коментиран от #55

    19:40 19.02.2026

  • 18 А КАТО НЯМАМЕ ТОК

    29 5 Отговор
    Ще ни вземете ли?

    Коментиран от #41

    19:41 19.02.2026

  • 19 аве мишоци кви

    36 6 Отговор
    преговори за членство и изхранване на търтеи
    като Украйна е в война

    Коментиран от #22, #27, #36

    19:41 19.02.2026

  • 20 Копейка

    8 15 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #32

    19:41 19.02.2026

  • 21 Вето вето

    21 4 Отговор
    Ние ще и сложем вето. Така ще я вкараме директно на у Европата при първата скорост и да се оправят ...

    19:41 19.02.2026

  • 22 хаха

    4 14 Отговор

    До коментар #19 от "аве мишоци кви":

    Няма вас да хранят я! Някакви кухоглави ориенталски безполезни паразити.

    19:42 19.02.2026

  • 23 Дон Дони

    31 5 Отговор
    Тези от ЕС си мислят че този след като ака на златни цукала, след като го вземат в съюза ще почне да снася златни яйца!

    19:42 19.02.2026

  • 24 Омазана ватенка

    5 23 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева?

    19:42 19.02.2026

  • 25 име

    19 6 Отговор
    Как така ще преговаряте, вие да не би да имате някакви условия към тях, да не сте копейки, че да изисквате от тях? Трябва да ги вкарате през парадния вход и да ги приемете със всички дискриминационнни закони, кражбите на евросредства и фалшифицирането на избори.

    19:42 19.02.2026

  • 26 ЕВРОПА ИСКА

    18 5 Отговор
    Но няма желание.

    19:43 19.02.2026

  • 27 Стайков

    4 14 Отговор

    До коментар #19 от "аве мишоци кви":

    Оплачи се на арменския поп.

    19:43 19.02.2026

  • 28 Да я вкарат директно

    23 4 Отговор
    У Еврозоната ако обичат. Значително ще ускорят колапса

    19:44 19.02.2026

  • 29 НА СНИМКАТА

    21 4 Отговор
    Зеленко го пипат по дупето, а той се кефи и си спомня с умиление приключенията на острова на епстийн!

    19:44 19.02.2026

  • 30 КОЛЬО ПАРЪМА

    23 4 Отговор
    Никакво членство за тия укри и най вече за наркомана.

    19:45 19.02.2026

  • 31 Веднага ама още от утре

    20 3 Отговор
    Европейския съвет и Антонио Коща да я поемат ! И в Еврозоната също и ЕЦБ да хвърля кърпата ...

    19:46 19.02.2026

  • 32 козяче

    14 7 Отговор

    До коментар #20 от "Копейка":

    Как щеше да преживяваш ако Путин не беше почнал да денацифицира Украйна? Целувай ръка на императора, щото благонарение на него имаш хляб.

    Коментиран от #39

    19:47 19.02.2026

  • 33 Ха-ха

    7 18 Отговор

    До коментар #16 от "Мадяр":

    Орбан е пътник, този път изпусна властта.!

    19:50 19.02.2026

  • 34 Оги

    18 4 Отговор

    До коментар #8 от "Този път":

    За съжаление, между краката няма нищо. Средния крак е отдавна окапал. А Украйна влезе ли в евросъюзчето, то просто приключва.

    19:50 19.02.2026

  • 35 коментар

    16 2 Отговор
    тия диваци никога нява да са в ЕС, и никой няма намерение да ги приема, защото икономически е невъзможно ..ноо, поради някаква причина ги разиграват тези циркове

    19:50 19.02.2026

  • 36 В началото е така

    5 11 Отговор

    До коментар #19 от "аве мишоци кви":

    България като беше приета, също само получаваше. Спокойно, пари има.

    Коментиран от #74

    19:51 19.02.2026

  • 37 А ГДЕ

    3 8 Отговор
    Ахмат?

    19:51 19.02.2026

  • 38 Ъъъъъ

    12 2 Отговор
    Ми то хубу ще ги приемете, ма преди малко стана ясно, че днес (19.02.2026 г.), бившият началник на украинските въоръжени сили и настоящ посланик на страната си във Великобритания Валерий Залужни е бил обект на опит за покушение от украинската СБУ, с мълчаливото съгласие на Ми6. И това не са руски фейкове....Информацията идва от
    журналистката на украинския Канал 5 Янина Соколова....🤣

    Коментиран от #45

    19:52 19.02.2026

  • 39 Блатна подлога

    5 9 Отговор

    До коментар #32 от "козяче":

    Получих призовка да ходя да събирам руска кайма в мазите на Купянск. Ще ходя... ама друг път.

    Коментиран от #71

    19:52 19.02.2026

  • 40 Мефистофел

    14 3 Отговор
    Този Кощаливия е л.уд за връзване!
    1.Украйна е във война с Русия.
    2. Разрушенията в Украйна плюс загубата на население надминават 2трлн.$.
    3.Възстановяването на Украйна не е по силите само на ЕС, защото е равно на 188% от бюджета на съюза.
    4.САЩ да не лапат природните изкопаеми, но да направят с ЕС план като "Маршал" след войната към Украйна(ако има такава държава, защото лудото дж.удже може да натисне бутона)!

    19:52 19.02.2026

  • 41 Дедо Ти

    17 2 Отговор

    До коментар #18 от "А КАТО НЯМАМЕ ТОК":

    Така е, България е шест милиона, един град .С атомна централа и плащаме най скъпият ток а остана и да го нямаме.

    19:53 19.02.2026

  • 42 Абе лицето Сидеров

    4 8 Отговор
    Защо не е ходил войник като всеки български гражданин през онези години?

    Коментиран от #49

    19:53 19.02.2026

  • 43 дясно алтернативен

    4 7 Отговор
    нямам търпение да започнем да плащаме за възстановяването на украйна

    Коментиран от #44

    19:53 19.02.2026

  • 44 ПП Рейнджър

    1 5 Отговор

    До коментар #43 от "дясно алтернативен":

    и аз

    Коментиран от #50

    19:53 19.02.2026

  • 45 Робокоп

    5 4 Отговор

    До коментар #38 от "Ъъъъъ":

    Странно как не са успели?(Фейк новина).

    Коментиран от #58

    19:54 19.02.2026

  • 46 Мдаа

    4 9 Отговор
    ЕС трябва да я прилапа и да я обнови като държава от ЕС след войната но първо да им помогнем да спечели, ЕС трябва да стане свръх държава конкурираща големите като Русия, Китай, Бразилия, Канада, Аржентина, Мексико, Индия, Япония, Индонезия, Саудитска АРабия, и други огромни държави

    Коментиран от #52, #53

    19:55 19.02.2026

  • 47 Сталин

    2 10 Отговор
    Царят на блатарите защо се крие като мишка под земята и ме смее да си покаже нослето навън?

    19:57 19.02.2026

  • 48 ТЕЯ УСУЛАЦИ СА ЗА ИЗРИТВАНЕ ПО ЗАТВОРИТЕ

    13 1 Отговор
    ПОРЕДНАТА ЗАБЛУДА , ПОРЕДНАТА СПЕКУЛАЦИЯ!! ЕС НЕ ИСКА , ИСКАТ ГО БРАКМТЕ УРСУЛАНТИ - ШЕПА ФАШИЗЧАДИЯ , КОИТО НЕПРЕКУЪСНАТО СПЕКУЛИРАТ С ЕС !!! ЕС НЕ СТЕ ВИЕ УРСУЛАНОВЦИ , ЕС СА ОКОЛО 350 МИЛИОНА ГРАЖДАНИ , КОИТО КАТЕГОРИЧНО НЕ ИСКАТ УКРАЙНА В ЕС .

    19:57 19.02.2026

  • 49 Дедо Пене

    2 4 Отговор

    До коментар #42 от "Абе лицето Сидеров":

    Бил е свещенник...хитра форма за скътаване на Воленчо-лу.дия?

    19:57 19.02.2026

  • 50 Хи хи хи

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "ПП Рейнджър":

    Аз пък искам да дадем по една заплата.

    19:58 19.02.2026

  • 51 Механик

    25 1 Отговор
    Ние не бяхме във война. Ние нямахме търкания със съседите. Ние... Нас ни държаха като гладни кучета на каишка и да сме далеко от ЕС. бяха визи, бяха какви ли не изисквания. Затворихме реактори и си съсипахме армията, земеделието, индурстията... Само и само да ни допуснат в тоя ЕС, но не. Държаха ни години отвън, а в Шенген ни приеха след още много години.
    Е, укрите как отговарят на условията, че ЕС настоява да ги приеме?
    Мислете, българи! Мислете!

    Коментиран от #56

    19:58 19.02.2026

  • 52 АМА ЩО ЗАБРАЙ

    12 1 Отговор

    До коментар #46 от "Мдаа":

    И ИЗТОЧНО БУРУНДИ БЕ МИЛО
    МАЙ СИЧКИ ВЕЧЕ СЕ ГЪБАРКАТ С ЕС

    19:59 19.02.2026

  • 53 Истината е нужна

    2 6 Отговор

    До коментар #46 от "Мдаа":

    От тези, които си изброил само Китай е сравним с ЕС-другите са в пъти по-малки.(засега).

    19:59 19.02.2026

  • 54 Хахахахаха

    16 1 Отговор
    Ама те укрите защо искат да са в Нато, те маняците само говорят, а руснаците мачкат цялото Нато, то не бяха заплахи, санкции, 400 млрд в оръжия, то не бяха молби към чичо Тръмп, а резултата е Путин продължава да ги гъбарка 5 година.

    20:00 19.02.2026

  • 55 Мефистофел

    1 12 Отговор

    До коментар #17 от "хаха":

    Южнокорейците знаят кой подкрепя Ким Чен Ун, който ги заплашва с ядрено оръжие и това е бункерното руско жуже и как да им подаряваш телефони, като те знаят само -"за Путину, за Родину "

    20:04 19.02.2026

  • 56 Когато се извършат реформите

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "Механик":

    тогава ще ги приемат. Никой не е казал, че 2026 ще се приемат. Може да е 2027, може да е 2028.

    20:06 19.02.2026

  • 57 Урсуляците

    17 1 Отговор
    пак сапунусват зеления еврей, че уж ще го приемат в ЕС. Трябва им още окраинско пишечно месо удължаване на войната, че ако конфликта спре са чао.

    20:06 19.02.2026

  • 58 Ъъъъъ

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Робокоп":

    "Странно как не са успели?(Фейк новина)."

    Ето ти още една фалшива новина: Тъкър Карлсън е арестуван в Израел. 🤣

    20:22 19.02.2026

  • 59 Европейската империя

    9 1 Отговор
    Прекалено далеч си разпростяла мечтите. До Западните Балкани , Грузия , Молдова , у Крайна , ама цялата съветска социалистическа република у Края на Руската империя, и по нататък, и по нататък. Е когато посягат на нещо което не им принадлежи , конфликтът е неизбежен

    20:26 19.02.2026

  • 60 Урсулите са полудели

    8 2 Отговор
    А нашите братя македонци , чакат повече от двадесет години , до кога така ????? За един може за другия не може ???? Европейска ДЕМОКРАЦИЯ !!!!!! НАЙ ГОЛЕМИТЕ ФАШИСТИ ВЪВ ЕВРОПА !!!!!

    20:32 19.02.2026

  • 61 Ала Бала

    12 2 Отговор
    всичко е възможно в есто. Нас ни вкараха в групата на отличниците без да сме се явили на изпитите а сега и украйна на гол г...з чефте пищови.
    Рибата в морето но тигана вече на огъня.

    Коментиран от #70

    20:34 19.02.2026

  • 62 Компетентен

    12 1 Отговор
    Тоя мaнгaсaрин коща ли ще плаща издръжката на фалиралата укрoпонaцистка koчинa? - Не, всички НИЕ ще я плащаме !!! Какви точно критерии за членство - икономически, финансови, политически - покрива укропия? - НИКАКВИ !!! Какво място има в ЕС една нациcтка диктатyра?

    Впрочем нека да ги приемат. Това окончателно ще унищoжи тоя тумор, наричан еврoгeйски съюз.

    20:36 19.02.2026

  • 63 Хи хи хи

    11 1 Отговор
    Вижте как си ги куткат и прегръщат надрусаняка ...тия да не са секта беееее ....а дали ще се поизастрекят като във ПЕТРОХАН ???? Ще изпратим спешно митов и главния прокурор да разследват !!!

    Коментиран от #65

    20:37 19.02.2026

  • 64 Тити

    2 7 Отговор
    Май на Орбан и Фицо им горят ушите

    Коментиран от #67

    20:40 19.02.2026

  • 65 Неразбрал

    10 1 Отговор

    До коментар #63 от "Хи хи хи":

    Абе някой да ми обясни .....тия на снимката имат ли законно оръжие и нашето МВР ли го дало ....със сигурност ше е самоубийство и ако някои не умре , ше има втори изстрел. от сектата за защита на .......

    20:43 19.02.2026

  • 66 Кубински ром

    6 1 Отговор
    Този Коща ми се вижда точен пич ,португалски ром.Абе наше лошо нема .

    20:44 19.02.2026

  • 67 Пламен

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Тити":

    Титко ,скоро и анн Уса ще ти гори !

    20:45 19.02.2026

  • 68 Ехааааааа

    6 1 Отговор
    Войнолюбците от фес си правят сапуко ...и много се радват на това !!!

    20:45 19.02.2026

  • 69 Търновец

    10 1 Отговор
    Приемането на Украйна е натрапен брак по сметка а Украинските политици да корумпирани военнопрестъпници които използуват войната и властта за лични изгоди и вече искат 800 милиарда долара. Зеленски е и анти Европеец и прилича на Отомански султан

    20:46 19.02.2026

  • 70 Крепостен на Хартиената мечка

    2 3 Отговор

    До коментар #61 от "Ала Бала":

    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    20:50 19.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ердоган

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Всички ще плащаме на Украйна от благодарност, че ни защитават от РуZия.

    Коментиран от #73, #76

    20:50 19.02.2026

  • 73 Тити

    4 1 Отговор

    До коментар #72 от "Ердоган":

    Сусссс бре минн дилл лапуркай !

    20:52 19.02.2026

  • 74 Стенли

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "В началото е така":

    А като ни накараха да си затворим ядрените реактори за които бяхме дали милиони долари за ремонт и щяхме да спечелим милиарди долари от продажбата на ток и сега на зорлем гледат да затрият каквото е останало от аец Козлодуй айде нема нужда аман от такива демократи

    21:04 19.02.2026

  • 75 ЕС се нуждае

    1 2 Отговор
    спешно от армия. По-добра от укр. е само рус. Бързат да официализират европейска армия с украинско и др. славянско пушечно. Затова беше и скоростното приемане на еврото и др. дейности. Радев също е в играта.

    21:04 19.02.2026

  • 76 Стенли

    7 2 Отговор

    До коментар #72 от "Ердоган":

    И какво точно специално нас ни е заплашила Русия 🤔😕

    Коментиран от #78

    21:05 19.02.2026

  • 77 Гошо

    7 0 Отговор
    За да им плащаме още повече ли? Не,мерси. Да станат готови, да си изплатят дълговете, пък да влизат, иначе не! Това ще смачка икономически малки държави като нас ,които ще плащат още повече всяка година,за да покрием гигантските заеми на Украйна.

    21:16 19.02.2026

  • 78 45 години стигат

    1 3 Отговор

    До коментар #76 от "Стенли":

    1. Внос на корупция (Лукойл и др.
    2. Внос на милитаристична Z пропаганда
    3. Саботира складове за боеприпаси
    4. Мрънка че сме в НАТО и ни броят за вражеска държава

    21:28 19.02.2026

  • 79 Баба

    3 0 Отговор
    А Турция ..кога?
    Харата са кандидати от 30 години....

    21:30 19.02.2026

  • 80 Чики-Рики

    2 1 Отговор
    Дали след 5,10 или повече години, ако Украйна или това, което ще остане от нея, влезе в ЕС,ще означава край и то много лош край на Европа,но да не ,,дава Господ,, да се случи, както се казва!

    22:06 19.02.2026

