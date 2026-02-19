Важните новини във ФАКТИ на 19.02.2026 г.

Румяна Бъчварова е назначена за началник на кабинета на Андрей Гюров

Румяна Бъчварова е назначена за началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров, съобщиха за БТА от пресслужбата на кабинета.

Васил Терзиев: Днес почитта към Левски не е просто историческа памет, а морален ориентир

Днес почитта към Левски не е просто историческа памет, а морален ориентир, каза кметът на София Васил Терзиев в слово на церемонията по честването на 153 години от гибелта на Апостола на свободата в столицата, предават от БТА. „Честваме 153 години от гибелта на Васил Левски - Апостолът на свободата, който превърна личната си саможертва в национален идеал. Има личности, които се раждат във време на страх, натиск и примирения. Те отказват да приемат такова време за норма – такъв е Левски“, допълни Терзиев.

Даниел Митов при предаването на поста: Доброто трябва да бъде надграждано, а институционалната приемственост съхранена

Днес предадох ръководството на МВР на служебния министър Емил Дечев.

Пожелавам му успех. Доброто трябва да бъде надграждано, а институционалната приемственост – съхранена.

Сигурността на гражданите остава най-важният приоритет.

След обрата по делото за смъртта на Евгения Владимирова: Голям протест пред Съдебната палата в София

Голям протест пред Съдебната палата в София тази вечер. Причината - решението на Софийския апелативен съд да намали присъдата на Орлин Владимиров, както и да оневини баща му Пламен Владимиров, за убийството на Евгения Владимирова., информират от Нова телевизия.

33-годишната жена беше обявена за издирване след изчезването ѝ през 2021 г. Месец по-късно тялото ѝ беше открито в куфар във водоем край Перник.

През 2023 г. СГС призна Орлин Владимиров за виновен в умишлено убийство. Той и неговият баща Пламен Владимиров, който му е помогнал, получиха доживотни присъди.

Бебе почина близо два часа след раждането си в столичната УМБАЛ „Света Анна“

Новородено почина близо два часа след раждането си в столичната УМБАЛ „Света Анна“, съобщиха пред БНТ негови близки от Ихтиман.

Бойко Борисов: Андрей Гюров официално поиска от ГЕРБ Атанас Запрянов да остане военен министър

На среща с досегашните министри на ГЕРБ лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че Андрей Гюров официално е поискал от ГЕРБ Атанас Запрянов да остане министър на отбраната и в служебното правителство. От ГЕРБ са дали съгласие и смятат, че това е държавническо решение, съобщават от БНТ.

Бойко Борисов благодари на Росен Желязков и министрите на ГЕРБ в управлението досега за работата, която свършиха през изминалата година. Специално открои еврозоната, Шенген и предоговорените средства по ПВУ.

В международен план смята, че са взети далновидни дългосрочни решения като участието в Съвета за мир на Тръмп и подкрепата за Украйна. Борисов изрази съжаление, че колегите им от център-дясното пространство, вместо да им благодарят, че са поели целия риск с приемането ни в еврозоната, непрекъснато ги критикуват. Призна, че са допускали и грешки, от които се учат.

Президентът Йотова: Примерът на Апостола на свободата е пример за дълг и за чест

Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ, вярвам и аз, защото с тази сила могат да се стигнат големи цели. Това заяви президентът Илияна Йотова на възпоменателната церемония в София по повод 153 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, предават от БТА.

Марин Райков и Ради Найденов са назначени за зам.-министри на външните работи

Със заповед на министър-председателя Андрей Гюров за заместник-министри на външните работи са назначени Марин Райков и Ради Найденов, предават от БТА.

Проф. Александър Маринов: Кабинетът "Гюров" ми прилича на опит за коалиция "всички срещу Пеевски"

В кабинета има няколко много впечатляващи фигури, като например министърът на образованието и министърът на културата, които са истинска находка за това правителство. Това каза в "Лице в лице" по bTV PR- експертът Диана Дамянова, цитирана от novini.bg.

Кабинетът си стои съвсем нормално. Това е политически кабинет, който по-скоро е на "Продължаваме промяната-Демократична България" и е прелюдия към това как ще се управлява България занапред, добави тя.

Габриел Вълков: Служебният кабинет ще има тежката задача да се пребори с машината, създадена от ГЕРБ и „Ново начало“

Симпатизантите на БСП са като цяло с негативно отношение към състава на служебния кабинет на Андрей Гюров. Смущава ги това, че излязоха стари фигури основно от демократичните десни: ПП, ДБ среди. Видяхме хора и от АПС. Може би хората очакваха някаква промяна, а се върнахме 10-15 години назад с някои от имената. Не искам да даваме оценка още сега, защото трябва да видим каква работа реално ще свършат. Това каза в "Лице в лице" по bTV Габриел Вълков - председател на младежкото обединение на БСП, цитиран от novini.bg.

"Нека на първо място да видим дали, например, този служебен кабинет ще успее да спре купуването на гласове. Ще имат тежката задача да се преборят с машината, която ГЕРБ и „Ново начало“ са създали в България. Да видим дали ще успеят да се справят с купуването на гласове и корпоративния вот. Видяхме, че стигнаха и до социални патронажи, услуги, помощи за ток, които се спират или отпускат от кметове в зависимост от това за кого гласуват гражданите. Това е феодален режим, който трябва да си отиде", категоричен бе той.

"Години наред имаме хора в секциите, наблюдатели и застъпници. Ще следим отблизо изборния процес, за да бъде максимално честен и прозрачен", гарантира политикът.

Вълков заяви, че той лично ще подкрепи ветото на Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс. В същото време, обаче, това е лична негова позиция, а не на цялата парламентарна група. Според него, ще е интересно как ще гласуват министрите на БСП, които утре отново се завръщат в парламента като депутати. Това са Атанас Зафиров, Манол Генов, Иван Иванов и Борислав Гуцанов.

Безлов: Недоволните от кабинета "Гюров" няма да са малко. Трябва активна и ясна работа още от първите дни

Още с встъпването си в длъжност служебният кабинет „Гюров“ ще се сблъска със сериозни обществени и политически очаквания, а недоволните няма да са малко. Това заяви главният експерт по програма „Сигурност“ в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в ефира на „Пресечна точка“ по Нова телевизия.

Постъпилите жалби в КЕВР за високи сметки за ток, към момента, са около 1200

Към момента постъпилите жалби в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за завишени сметки за ток на битови потребители са около 1200, каза пред журналисти председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски, предават от БТА. Той уточни, че жалбите все още се проверяват и това са първоначални обобщени резултати.

Младеновски посочи, че към проверката са приобщени и всички жалби, които са получени до края на миналата седмица. Всяка седмица ще бъдат приобщавани и във всички електроразпределителни дружества, като броят им е общо около 2000-2200.

Проф. Антоанета Христова: Имаме категоричен кабинет на сглобката ПП-ДБ и ГЕРБ

Имаше два изхода на решение от гледна точка на състава на служебния кабинет, най-важният въпрос, по който виждам, че много хора се лутат, е „Чий е този кабинет?“. Министър-председателят на този кабинет има много ясна принадлежност. Той е на ПП-ДБ и ГЕРБ, като резултат от т.нар. „домова книга“. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ политическият психолог проф Антоанета Христова.

Централната избирателна комисия започна подготовката за изборите на 19 април

Централната избирателна комисия започна активната организация за произвеждането на предсрочни избори за народни представители, насрочени за 19 април 2026 г. с Указ № 58 на Президента на Република България.

Кирил Петков: Става ясно, че решенията, за които бяхме най-яростно атакувани, всъщност бяха полезни за България

Пожелавам успех на новото правителство с надеждата, че ще изпълни най-важната си задача - провеждането на честни избори.

Това публикува на страницата си във фейсбук бившият съпредседател на ПП Кирил Петков, след като служебното правителство на Андрей Гюров встъпи в длъжност. Ето и още от публикацията на Петков:

Румен Петков за служебния кабинет: Това е резултат от уродливи промени в Конституцията

Председателят на АБВ и представител на коалиция „БСП–Обединена левица" Румен Петков коментира състава на служебното правителство и го определи като резултат от „едни уродливи промени в Конституцията". За този състав президентът Илияна Йотова няма никаква отговорност, отбеляза той. Заедно с общинските съветници от местната коалиция „БСП за България" Валери Иванов и Деница Иванова Петков даде пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Русе и коментира актуални политически теми, свързани с Обединената левица и участието ѝ в изборите, както и служебното правителство и темата „Петрохан“.

Конституционният съд отклони искането на "Величие", МЕЧ и "Възраждане" за избора на КПК

Конституционният съд отклони искането на Величие", МЕЧ и "Възраждане" за обявяване на противоконституционност на Номинационната комисия по избора на членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и прекрати производство по делото. Определението е прието единодушно, уточни БТА.

Симеон Дянков: Вицепремиер по честните избори е популизъм

Шарен кабинет с наклон към ПП. Има и от АПС, има и от предишни кабинети на ГЕРБ. Те имат толкова кратко време за действие, че дори да съществуват политически пристрастия, няма да има възможност да бъдат ярко проявени.

Новият министър на земеделието Иван Христанов: Българската земя не е актив, не е схема – тя е памет, хляб и корен

Иван Христанов пое ръководството на Министерството на земеделието и храните с ясно заявени приоритети – адекватна грижа за сектора, осигуряване на адекватни условия за честни избори, борба с корупцията и кражбите, затваряне на всички канали за източване на обществени ресурси и изграждане на устойчиви политики, които да гарантират сигурност и предвидимост за българските земеделски производители и за обществото. При предаването на властта се подчерта важността на приемствеността в работата с браншовите организации и административната готовност за предстоящите плащания към земеделските производители и старта на кампанията по директни плащания. На церемонията г-н Георги Тахов пожела успех на министър Христанов, съобщават от пресцентъра на ведомството.

При встъпването си в длъжност Иван Христанов заяви: „България няма време за губене. Министерството ще работи така, както никога досега.

Министерството ще бъде реален инструмент, който ще пренапише значението на една работеща държава – инструмент за ред, инструмент за справедливост, инструмент за защита на българската земя и инструмент за спиране на кражбите. Българската земя не е актив. Тя не е парцел. Тя не е схема – тя е памет, хляб и корен. Без земята си България няма народ. Без грижа за земята си България не е държава. Дълги години безстопанственост и корупционни практики подкопаваха доверието в институциите и превръщаха държавата от гарант в наблюдател. Това приключва днес.

Министерството няма да бъде повече наблюдател. Под мое ръководство ще пренапишем дефиницията за работещо министерство в действие. Ще осветим всяка схема, която е изземвала от труда на честните хора. Ще има истински държавен контрол, истинска прозрачност и нулев толеранс към злоупотребите.

Ще работим рамо до рамо със земеделците, с производителите и с всички, които искат да развиват, а не да усвояват. Всеки, който работи честно, ще има подкрепата на институцията. Държавният ресурс ще се управлява отговорно, прозрачно и в интерес на гражданите. Контролът ще бъде ясен и последователен, а институциите ще действат уверено и с грижа към обществото. Ще има резултати, които се виждат и усещат.

Истински работещо министерство означава присъствие на терен, превенция вместо реакция и решения в обществен интерес, а не в политически комфорт. Ще бъда сред хората всеки ден.

България няма повече време за губене. Започваме!

Министерството ще служи на сектора и българския народ, за да осигури достойнството на производителите и гордостта на хората и българската земя."

С поемането на поста Иван Христанов заяви готовност за последователни действия, насочени към стабилизиране на системата, възстановяване на доверието и утвърждаване на държавността в един от стратегическите за страната сектори.

Бойко Борисов събра бившите министри на ГЕРБ от кабинета „Желязков“ ВИДЕО

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе среща с министрите от партията, участвали в кабинета „Желязков“, в деня, в който управлението бе предадено на служебно правителство. В продължително изказване той направи политически отчет за свършеното, отправи персонални благодарности, защити ключови стратегически решения и очерта приоритетите на ГЕРБ преди предстоящите избори.

Ирена Младенова прие поста министър на иновациите и растежа от Томислав Дончев

Новоизбраният служебен министър на иновациите и растежа Ирена Младенова прие поста от Томислав Дончев по време на церемония в министерството.

Лена Бориславова: Балабановци и Тошковци не могат да преглътнат факта, че си отиват

Балабановци и Тошковци не могат да преглътнат факта, че си отиват. А те си отиват по най-грозния и омерзителен начин.

Ангелина Бонева пое управлението на МРРБ от Иван Иванов

Новият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева официално пое управлението на ведомството от своя предшественик Иван Иванов. На церемонията по предаване на властта Бонева заяви, че основната ѝ мисия през следващите три месеца ще бъде работата за честни избори, осигуряването на стабилност в сектора и недопускане на спиране по ключови инфраструктурни обекти.

Отхвърлен от групата на Калушев е починал в Мексико

Малко преди Нова година 2016 в района на плажа Лириос на мексиканския остров Козумел е намерен трупът на българина Борислав Пеев. Роденият през 1984 г. млад мъж е посещавал “сектата” на Иво Калушев, но е отхвърлен от нея, съобщи BIRD. Самият Калушев е бил силно изнервен от новината за смъртта на “Боби”, както са го познавали в групата.

Пожар пламна в голям столичен хотел

Пожар пламна в голям столичен хотел в четвъртък. Сигналът, че гори игрална зала на хотела, е подаден малко след 11:00 часа, предаде NOVA.