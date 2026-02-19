Руски ски бегач получи необичайна мотивация от известна порноактриса преди олимпийския финал

Вълнуваща и нестандартна подкрепа получи младият руски ски бегач Савелий Коростельов преди решаващото си участие на Олимпийските игри в Милано-Кортина. Единственият представител на Русия в ски бягането, допуснат до надпреварата под неутрален флаг, се превърна в истинска сензация не само заради спортните си постижения, но и заради обещанието, което му отправи популярната руска порноактриса Мери Рок.

22-годишният Коростельов вече показа завидна форма, като в първия старт на 20-километровия скиатлон остана само на крачка от медалите, финиширайки четвърти. Предстои му участие и в престижната 50-километрова дистанция, която ще сложи точка на олимпийската програма при мъжете в ски бягането.

Междувременно, Мери Рок, която не крие страстта си към спорта и олимпийските емоции, реши да вдъхне допълнителна мотивация на младия атлет. В социалните мрежи тя публично заяви, че ако Савелий успее да се окичи с медал, ще го възнагради с 16-часов секс маратон.

„Следя изявите на Савелий и искрено му съчувствам за пропуснатия шанс в първото състезание. Вярвам, че в маратона ще покаже най-доброто от себе си и ще се качи на подиума. За да го стимулирам, обещавам му незабравимо преживяване, ако спечели отличие. Савелий, ти можеш!“, сподели актрисата.

Тази необичайна оферта предизвика бурни реакции сред феновете на зимните спортове и предизвика вълна от коментари в социалните мрежи.