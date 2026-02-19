Новини
Руски ски бегач получи необичайна мотивация от известна порноактриса преди олимпийския финал
  Тема: Зимни олимпийски игри

Руски ски бегач получи необичайна мотивация от известна порноактриса преди олимпийския финал

19 Февруари, 2026 23:09 3 216 8

Мери Рок обеща да го възнагради с 16-часов секс маратон

Руски ски бегач получи необичайна мотивация от известна порноактриса преди олимпийския финал - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща и нестандартна подкрепа получи младият руски ски бегач Савелий Коростельов преди решаващото си участие на Олимпийските игри в Милано-Кортина. Единственият представител на Русия в ски бягането, допуснат до надпреварата под неутрален флаг, се превърна в истинска сензация не само заради спортните си постижения, но и заради обещанието, което му отправи популярната руска порноактриса Мери Рок.

22-годишният Коростельов вече показа завидна форма, като в първия старт на 20-километровия скиатлон остана само на крачка от медалите, финиширайки четвърти. Предстои му участие и в престижната 50-километрова дистанция, която ще сложи точка на олимпийската програма при мъжете в ски бягането.

Междувременно, Мери Рок, която не крие страстта си към спорта и олимпийските емоции, реши да вдъхне допълнителна мотивация на младия атлет. В социалните мрежи тя публично заяви, че ако Савелий успее да се окичи с медал, ще го възнагради с 16-часов секс маратон.

„Следя изявите на Савелий и искрено му съчувствам за пропуснатия шанс в първото състезание. Вярвам, че в маратона ще покаже най-доброто от себе си и ще се качи на подиума. За да го стимулирам, обещавам му незабравимо преживяване, ако спечели отличие. Савелий, ти можеш!“, сподели актрисата.

Тази необичайна оферта предизвика бурни реакции сред феновете на зимните спортове и предизвика вълна от коментари в социалните мрежи.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Убавица

    11 8 Отговор
    Евала

    23:14 19.02.2026

  • 2 хаха

    12 12 Отговор
    Няма страшно! Получават още подкрепления те за параолимпиадата в Милано!
    Ура дрогаре!

    23:16 19.02.2026

  • 3 си дзън

    14 21 Отговор
    Най-голямата мотивация за руснака е да не го пратят на фронта, че сега тече скрита
    мобилизация. Затова им спряха Телеграма на руснаците - да не се предупреждават
    едни други.

    23:23 19.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ООрана държава

    16 4 Отговор
    Ще бяга като луд, ама от нея

    23:51 19.02.2026

  • 6 Анонимен

    6 2 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    23:55 19.02.2026

  • 7 Кварталният философ

    7 3 Отговор
    Момчето има съвсем детска физиономия. Потърсете в мрежата, за да се уверите. Интересно на колко години е порнозвездата? Да не се окаже, че тя има педофилски влечения. Това напоследък стана модерно.

    01:08 20.02.2026

  • 8 Каунь

    12 2 Отговор
    Тая е мачкана мачкана едва ли ша го навии

    01:20 20.02.2026

