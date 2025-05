Автомобил се вряза в тълпа от фенове, празнуващи титлата на Ливърпул във Висшата лига. Съобщава се, че има ранени. Sky News съобщи, че 53-годишен мъж от Мърсисайд е арестуван.

Мърсисайдската полиция съобщи, че заподозреният е бял, британец и е от района на Ливърпул, отбелязва ДПА, предаде БТА. Според очевидци автомобил с висока проходимост се е врязал в тълпа от хора, които са празнували в центъра на града.

Събралите се са опитали да спрат шофьора, който бил задържан от полицията. Службите за спешна помощ бързо пристигнаха на мястото на инцидента и няколко пострадали бяха извозени с линейки.

48-годишният Хари Рашид от Солихъл бил на парада със съпругата си и двете си дъщери, когато станал свидетел на сблъсъка. "Този сив автомобил просто се зададе отдясно и се заби в хората от нашата страна", каза той. "Стана изключително бързо. Първоначално чухме само поп, поп, поп от хора, които просто бяха свалени от капака на колата."

"Сцените в Ливърпул са ужасяващи - мислите ми са с всички ранени и засегнати", заяви британският премиер Киър Стармър.

