19-годишна сръбкиня загина трагично при парасейлинг. Камера засне последните й секунди

19-годишна сръбкиня загина трагично при парасейлинг в Будва, Черна гора.

Тияна Радонич се е паникьосала във въздуха и по някаква причина е разкопчала предпазния си колан. Младата жена е паднала от 50 метра в Адриатическо море, а лекарите само са констатирали смъртта ѝ.

Собственикът на компанията по парасейлинг заяви, че жената е била весела преди полета и нищо не е подсказвало последвалите събития, заснети на камера. „Не знаем защо е разкопчала колана си. Вярвам, че не е било съзнателно - просто момент на неконтролируем страх“, заяви собственикът на компанията.

В социалните мрежи бе разпространено видео, показващо 19-годишната Тияна Радонич, родом от Сърбия, как разкопчава спасителната жилетка и предпазните механизми секунди преди да падне от 50 метра в Адриатическо море в Будва.

Въпреки че „паническа атака“ е била посочена като причина за скока ѝ, членовете на семейството поискаха разследване, пише ndtv. Тя не е показала никакъв страх от летене. Преминала е обучение, след което е последвала трагедията. В ход са технически проверки на цялото оборудване и се очакват резултатите от аутопсията.

Парасейлингът е развлекателна дейност, при която човек с парашут е теглен от моторна лодка, обикновено над море или езеро. Когато лодката ускорява, човекът се издига във въздуха и лети над водата, прикрепен към метално въже, свързано с лодката.

🇲🇪 Tragedy in Montenegro: 19-year-old dies after falling from parasail



A 19-year-old Serbian girl, Tijana Radonjic, tragically died while parasailing in Budva, Montenegro, after reportedly suffering a panic attack mid-air and unbuckling her seatbelt and harness.



She fell from… pic.twitter.com/Sut3NrsryQ