Берлин отговори на Вашингтон: Нямаме нужда от съвети отвън!

Германия няма нужда от "съвети, идващи отвън", заяви днес германският министър на външните работи Йохан Вадефул в отговор на Стратегията за национална сигурност на САЩ, изготвена от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, в която се предрича "цивилизационното заличаване" на Европа и се критикуват ценностите на континента, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Теми, като например свободата на изразяване или устройството на нашите свободни общества не могат да бъдат обсъждани от Вашингтон", подчерта Йохан Вадефул на пресконференция в Берлин с исландската си колежка Торгердур Катрин Гунарсдотир.
"Освен това не смятаме, че някой трябва да ни дава съвети по този въпрос, тъй като това се урежда от конституционния ред на държавата", добави министърът.
В документ, озаглавен "Стратегия за националната сигурност на САЩ", американският президент отправя остри критики към европейците и подкрепя открито противниците на популяризираните от ЕС ценности, особено по въпроса за имиграцията, отбелязва АФП.
"Ако сегашните тенденции се запазят, след 20 години, а и по-малко, континентът (европейският) ще е неузнаваем", се казва в публикуваната снощи стратегия.
"САЩ са и ще останат нашият най-важен съюзник в НАТО, но Алиансът се основава на въпросите за отбраната и сигурността", отбеляза Вадефул. Той подчерта, че за Германия много важно също медиите в страната да са свободни - тема, по която между Берлин и Вашингтон наскоро възникна спор.
През септември тази година германският външен министър се застъпи за свободата на медиите, включително и в САЩ, в момент, когато Белият дом обмисляше да намали срока на визите за чуждестранни журналисти, припомня АФП.
1 Сатана Z
Хиляди ученици в цяла Германия проведоха митинги срещу военната служба.
Днес местните власти одобриха реформа на военната служба, която изисква учениците да преминат задължителен медицински преглед на 18-годишна възраст.
Коментиран от #12
20:54 05.12.2025
2 Луганск
Когато великият Съветски съюз е най-голямото постижение на човечеството, той възпита велик народ от работници, творци и хуманисти! Руският народ еднолично победи фашисткия западен свят през 1945 година!
След като се възстанови от най-разрушителната война на човечеството, Русия стана световен научен лидер и вече през 1957 г. се превърна в световна космическа сила, изстрелвайки сателит в космоса!
И по това време вашата гнила, робовладелска, нацистка европа продължаваше да държи хората в клетки , в зоологически градини! това беше в много европейски столици! това беше буквално вчера по исторически стандарти!
Представете си! Великият СССР през 1957 г. изстрелва сателит и завладява космоса, а гнилата европа едва през 1958 г. премахва хората от клетките в зоологическите градини!!
сега вашият гнил свят умира! това е много добре!
През 1958 г.в Европа е затворен последният "човешки зоопарк" — заграждения, в които се помещават хора, принадлежащи към "примитивни племена". Това се случи в Брюксел на международното изложение Експо-1958, където на публиката беше показано "конгоанското село заедно с жителите".
Към началото на века човешките зоологически градини функционират постоянно в 15 европейски града.
Смърт за САЩ и Европа! ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #13, #25, #26
20:54 05.12.2025
5 Пич
20:57 05.12.2025
6 Хеми значи бензин
20:58 05.12.2025
7 Руски колхозник
20:59 05.12.2025
8 ШЕФА
20:59 05.12.2025
9 Дас Хаген
21:00 05.12.2025
10 Тръмп получи наградата за мир на ФИФА
21:00 05.12.2025
11 Споко, Германеца се пъне докато
Пънете се Германци.😁
21:01 05.12.2025
12 Пич
До коментар #1 от "Сатана Z":Не че не казваш истината , но малко ме озадачаваш ! Германия вече живе под управлението на талибаните. Франция и Англия - също !!! Може само да си мечтаят да бъдат управлявани от Русия , и отново да станат "бели хора" !
21:01 05.12.2025
13 демократ
До коментар #2 от "Луганск":А бе да го кажем по просто.
За Лада се чакаше 20 години
Плочките един цвят
Хладилник само с връзки
Коментиран от #29, #31
21:01 05.12.2025
14 Спецназ
за да се воюва с врага унизил преди 80 години нацистките му предци и
имаше един термин "Изпаднал Германец"
от дядо ми съм го чувал дето ги е трепал 44- 45- та до Драва чак!
21:03 05.12.2025
15 Германеца, колкото пъти е опитвал
Фатална Комбинация в Карти Таро предвещаваща Трета Национална Катастрофа за Германия.
За Българите, всички си знаем.😁
Коментиран от #20
21:05 05.12.2025
16 Само забравиха
21:07 05.12.2025
17 Цензура
21:07 05.12.2025
18 Спецназ
руснаците са забивали знамето си над Райхстага в Берлин,
а дЕдо му е останал леш на 200 километра от Москва И ДО ТАМ, Баце!
ФАКТ!
21:08 05.12.2025
19 Хаха
21:10 05.12.2025
20 Топчията
До коментар #15 от "Германеца, колкото пъти е опитвал":Германец и на снимка да го видиш,от перри му един як ,поводи винаги е имало и ще има !
21:10 05.12.2025
21 койдазнай
21:11 05.12.2025
22 Да,да
21:12 05.12.2025
23 От Вашингтон
21:14 05.12.2025
24 ФЕЙК - либераст
21:15 05.12.2025
25 Днешната ирония
До коментар #2 от "Луганск":Е да де, ама виждаш ли как се обръщат нещата? На днешно време почти целият свят се разхожда свободно където си поиска, само ватенките гният затворени в блатото, което ги използва за пушечно месце.
Коментиран от #33
21:15 05.12.2025
26 Соваж бейби
До коментар #2 от "Луганск":Не разбрах майтап ли си правиш с зоопорка и човеците, в началото си помислих че пишеш за Хитлер .После разбрах че съм се объркала ама ми стана смешно и се замислих ?Виждал ли си френско гето едни големи апартаменти цяло село и повече живее в един блок като ферма за мравки ,и им се дава помощи за храна сами си я купуват не им я дават по апартаменти както при животните ,само това е разликата може да звучи грозно ами си е чист зоопарк 🤣не съм се сещала за такава асоциация.
21:16 05.12.2025
28 Шопо
Целия е за Русия
21:18 05.12.2025
29 Любимец 13
До коментар #13 от "демократ":А сега банани на корем.Ябълки от Полша, картофи от Египет, домати от Турция.месо с неизвестен произход, мляко също Обираме таралясниците на Европа. Е голям келепир, няма що.
21:21 05.12.2025
30 Хасан Хамбург
21:21 05.12.2025
31 Помнещ
До коментар #13 от "демократ":"За Лада се чакаше 20 години"
Ама вземаше чисто нова Лада от магазина а сега не чакаш ама караш Гоуф "нов внос" на 20+ години с превъртян километраж "дето една баба е ходила до църквата с него" а за нова кола даже и не си мечтаеш. Пък ако не ти се чакаше за Лада можеше да си вземеш Шкодичка или Москвич пак нови.
21:24 05.12.2025
32 Спецназ
даже в покрайнините на Москва и Ленинград не са се водили боеве!
НЕ СА СТЪПВАЛИ ТАМ!!
ФАКТ!
В Киев дядовците и бабите на сегашните са посрещнали немците с цветя,
което можете да си го обясните и сега искат да срещат Макарон като
ударят по една линия и да се плющят един друг .
Може и Мерц да викнат да гледа сеир, може и в тройка да се включи, Баце!
21:27 05.12.2025
33 Запознат
До коментар #25 от "Днешната ирония":"само ватенките гният затворени в блатото"
Ти гниеш затворен в твоята кочина защото не можеш да си позволиш да пътуваш никъде а "ватенките" пътуват по целия свят - в Египет или Турция най-многобройните туристи са руснаци. Българите пътуват в чужбина единствено да берат ягоди, да мият чинии и да бършат задниците на дърти германки.
21:29 05.12.2025