Берлин отговори на Вашингтон: Нямаме нужда от съвети отвън!

Германия няма нужда от "съвети, идващи отвън", заяви днес германският министър на външните работи Йохан Вадефул в отговор на Стратегията за национална сигурност на САЩ, изготвена от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, в която се предрича "цивилизационното заличаване" на Европа и се критикуват ценностите на континента, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Теми, като например свободата на изразяване или устройството на нашите свободни общества не могат да бъдат обсъждани от Вашингтон", подчерта Йохан Вадефул на пресконференция в Берлин с исландската си колежка Торгердур Катрин Гунарсдотир.

"Освен това не смятаме, че някой трябва да ни дава съвети по този въпрос, тъй като това се урежда от конституционния ред на държавата", добави министърът.

В документ, озаглавен "Стратегия за националната сигурност на САЩ", американският президент отправя остри критики към европейците и подкрепя открито противниците на популяризираните от ЕС ценности, особено по въпроса за имиграцията, отбелязва АФП.

"Ако сегашните тенденции се запазят, след 20 години, а и по-малко, континентът (европейският) ще е неузнаваем", се казва в публикуваната снощи стратегия.

"САЩ са и ще останат нашият най-важен съюзник в НАТО, но Алиансът се основава на въпросите за отбраната и сигурността", отбеляза Вадефул. Той подчерта, че за Германия много важно също медиите в страната да са свободни - тема, по която между Берлин и Вашингтон наскоро възникна спор.

През септември тази година германският външен министър се застъпи за свободата на медиите, включително и в САЩ, в момент, когато Белият дом обмисляше да намали срока на визите за чуждестранни журналисти, припомня АФП.