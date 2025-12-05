Новини
Берлин отговори на Вашингтон: Нямаме нужда от съвети отвън!

Берлин отговори на Вашингтон: Нямаме нужда от съвети отвън!

5 Декември, 2025 20:53 1 407 33

  • сащ-
  • германия-
  • нато-
  • фридрих мерц-
  • доналд тръмп-
  • мигранти-
  • йохан вадефул

В документ, озаглавен "Стратегия за националната сигурност на САЩ", американският президент отправя остри критики към европейците и подкрепя открито противниците на популяризираните от ЕС ценности, особено по въпроса за имиграцията

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германия няма нужда от "съвети, идващи отвън", заяви днес германският министър на външните работи Йохан Вадефул в отговор на Стратегията за национална сигурност на САЩ, изготвена от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, в която се предрича "цивилизационното заличаване" на Европа и се критикуват ценностите на континента, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Теми, като например свободата на изразяване или устройството на нашите свободни общества не могат да бъдат обсъждани от Вашингтон", подчерта Йохан Вадефул на пресконференция в Берлин с исландската си колежка Торгердур Катрин Гунарсдотир.

"Освен това не смятаме, че някой трябва да ни дава съвети по този въпрос, тъй като това се урежда от конституционния ред на държавата", добави министърът.

В документ, озаглавен "Стратегия за националната сигурност на САЩ", американският президент отправя остри критики към европейците и подкрепя открито противниците на популяризираните от ЕС ценности, особено по въпроса за имиграцията, отбелязва АФП.

"Ако сегашните тенденции се запазят, след 20 години, а и по-малко, континентът (европейският) ще е неузнаваем", се казва в публикуваната снощи стратегия.

"САЩ са и ще останат нашият най-важен съюзник в НАТО, но Алиансът се основава на въпросите за отбраната и сигурността", отбеляза Вадефул. Той подчерта, че за Германия много важно също медиите в страната да са свободни - тема, по която между Берлин и Вашингтон наскоро възникна спор.

През септември тази година германският външен министър се застъпи за свободата на медиите, включително и в САЩ, в момент, когато Белият дом обмисляше да намали срока на визите за чуждестранни журналисти, припомня АФП.


Германия
  • 1 Сатана Z

    34 2 Отговор
    „По-добре е да живееш под управлението на Путин, отколкото да воюваме.“

    Хиляди ученици в цяла Германия проведоха митинги срещу военната служба.

    Днес местните власти одобриха реформа на военната служба, която изисква учениците да преминат задължителен медицински преглед на 18-годишна възраст.

    Коментиран от #12

    20:54 05.12.2025

  • 2 Луганск

    39 4 Отговор
    ЗАПАДНИЯТ СВЯТ, САЩ, ЕВРОПА УМИРАТ!

    Когато великият Съветски съюз е най-голямото постижение на човечеството, той възпита велик народ от работници, творци и хуманисти! Руският народ еднолично победи фашисткия западен свят през 1945 година!

    След като се възстанови от най-разрушителната война на човечеството, Русия стана световен научен лидер и вече през 1957 г. се превърна в световна космическа сила, изстрелвайки сателит в космоса!

    И по това време вашата гнила, робовладелска, нацистка европа продължаваше да държи хората в клетки , в зоологически градини! това беше в много европейски столици! това беше буквално вчера по исторически стандарти!

    Представете си! Великият СССР през 1957 г. изстрелва сателит и завладява космоса, а гнилата европа едва през 1958 г. премахва хората от клетките в зоологическите градини!!

    сега вашият гнил свят умира! това е много добре!

    През 1958 г.в Европа е затворен последният "човешки зоопарк" — заграждения, в които се помещават хора, принадлежащи към "примитивни племена". Това се случи в Брюксел на международното изложение Експо-1958, където на публиката беше показано "конгоанското село заедно с жителите".

    Към началото на века човешките зоологически градини функционират постоянно в 15 европейски града.
    Смърт за САЩ и Европа! ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #13, #25, #26

    20:54 05.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    19 0 Отговор
    Е да видите вие стара истина ! Всеки тъ па нар си е самодостатъчен !!! Ако досега някой не ме е разбрал когато кажа - "Може да помогнеш на всеки , само на тъ пия не може да помогнеш" , мисля че вече ще разбере !

    20:57 05.12.2025

  • 6 Хеми значи бензин

    15 1 Отговор
    Може може защото гейрманците имат безвизов достъп до Щатите ако не искат да им дават акъл да им връщат визите.

    20:58 05.12.2025

  • 7 Руски колхозник

    22 0 Отговор
    Добре,че САЩ ги подкрепят 80 години,иначе,бяха приключили

    20:59 05.12.2025

  • 8 ШЕФА

    23 1 Отговор
    Жалък фашист,първо ще ви оправят тарамбуките,а руснаците ще ви довършат.

    20:59 05.12.2025

  • 9 Дас Хаген

    22 1 Отговор
    Този с мъничката кратуна ще затрие Германия! Индивид возил се на гърба на други политици, изглеждащ като мишка излязла от трици, не морален, без подкрепа с ниско доверие, човек без сексуална ориентация, това е Мерц!!!

    21:00 05.12.2025

  • 10 Тръмп получи наградата за мир на ФИФА

    5 0 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп "Това е една от най-важните награди в живота ми," казва Тръмп. Наградата за мир на ФИФА беше връчена на Тръмп от президента на организацията, Джани Инфантино, преди жребия за Световното първенство през 2026 г. Световното първенство през 2026 г. ще се проведе в три държави – Съединените щати, Мексико и Канада. 48 национални отбора ще участват в турнира. Световното първенство започва на 11 юни, а финалният мач е насрочен за 19 юли 2027 г.

    21:00 05.12.2025

  • 11 Споко, Германеца се пъне докато

    11 0 Отговор
    Иван и Чичо Сам не забият Знамето на Райхстага.
    Пънете се Германци.😁

    21:01 05.12.2025

  • 12 Пич

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Не че не казваш истината , но малко ме озадачаваш ! Германия вече живе под управлението на талибаните. Франция и Англия - също !!! Може само да си мечтаят да бъдат управлявани от Русия , и отново да станат "бели хора" !

    21:01 05.12.2025

  • 13 демократ

    3 16 Отговор

    До коментар #2 от "Луганск":

    А бе да го кажем по просто.
    За Лада се чакаше 20 години
    Плочките един цвят
    Хладилник само с връзки

    Коментиран от #29, #31

    21:01 05.12.2025

  • 14 Спецназ

    14 0 Отговор
    Внука на Хитлер ще даде и последните пари на немците(и на българите),
    за да се воюва с врага унизил преди 80 години нацистките му предци и

    имаше един термин "Изпаднал Германец"

    от дядо ми съм го чувал дето ги е трепал 44- 45- та до Драва чак!

    21:03 05.12.2025

  • 15 Германеца, колкото пъти е опитвал

    11 0 Отговор
    "Дранг нах Остен" , толкова пъти е падал по гръб но този път няма кой да го изправи а България е съюзник с Райха.
    Фатална Комбинация в Карти Таро предвещаваща Трета Национална Катастрофа за Германия.
    За Българите, всички си знаем.😁

    Коментиран от #20

    21:05 05.12.2025

  • 16 Само забравиха

    7 0 Отговор
    Че не са съвети … Още не е изтекъл окопацийонният договор !?.

    21:07 05.12.2025

  • 17 Цензура

    9 0 Отговор
    Дали обикновените германци, тероризирани, клaни, насилвaни от озвepелите талибaнски и нигъpски троглoдити, нахлули със сила в държавата им и изяждащи като тepмити социалната им система, мислят като тоя министър?

    21:07 05.12.2025

  • 18 Спецназ

    11 0 Отговор
    ТОЯ нацистки потомък на И.ЗКЛЕСЯК да прочете историята, че

    руснаците са забивали знамето си над Райхстага в Берлин,
    а дЕдо му е останал леш на 200 километра от Москва И ДО ТАМ, Баце!

    ФАКТ!

    21:08 05.12.2025

  • 19 Хаха

    5 0 Отговор
    Бай Дончо почва да рита европейските розови понита😅 Бай Дончо президент на ЕС! Долу Урсулите!

    21:10 05.12.2025

  • 20 Топчията

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Германеца, колкото пъти е опитвал":

    Германец и на снимка да го видиш,от перри му един як ,поводи винаги е имало и ще има !

    21:10 05.12.2025

  • 21 койдазнай

    6 0 Отговор
    Германия е колония и ще изплнява всичко, каквото и нареди Тръмп!

    21:11 05.12.2025

  • 22 Да,да

    3 0 Отговор
    Голям смях!

    21:12 05.12.2025

  • 23 От Вашингтон

    4 0 Отговор
    И6@ли сме ва

    21:14 05.12.2025

  • 24 ФЕЙК - либераст

    2 0 Отговор
    Германците имат отново за кой ли път ГОЛЯМА НУЖДА от Т-34, от Шърман, от ИЛ-2, от Б-24 и Б17, от "Шпагин", Томпсън и М-1, От "Катюши" , от Рузвелт и Сталин и т.н..........

    21:15 05.12.2025

  • 25 Днешната ирония

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Луганск":

    Е да де, ама виждаш ли как се обръщат нещата? На днешно време почти целият свят се разхожда свободно където си поиска, само ватенките гният затворени в блатото, което ги използва за пушечно месце.

    Коментиран от #33

    21:15 05.12.2025

  • 26 Соваж бейби

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Луганск":

    Не разбрах майтап ли си правиш с зоопорка и човеците, в началото си помислих че пишеш за Хитлер .После разбрах че съм се объркала ама ми стана смешно и се замислих ?Виждал ли си френско гето едни големи апартаменти цяло село и повече живее в един блок като ферма за мравки ,и им се дава помощи за храна сами си я купуват не им я дават по апартаменти както при животните ,само това е разликата може да звучи грозно ами си е чист зоопарк 🤣не съм се сещала за такава асоциация.

    21:16 05.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Шопо

    5 0 Отговор
    Берлин няма да се дели на две, той е цял.
    Целия е за Русия

    21:18 05.12.2025

  • 29 Любимец 13

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "демократ":

    А сега банани на корем.Ябълки от Полша, картофи от Египет, домати от Турция.месо с неизвестен произход, мляко също Обираме таралясниците на Европа. Е голям келепир, няма що.

    21:21 05.12.2025

  • 30 Хасан Хамбург

    2 0 Отговор
    Не ни давай съвети !

    21:21 05.12.2025

  • 31 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "демократ":

    "За Лада се чакаше 20 години"

    Ама вземаше чисто нова Лада от магазина а сега не чакаш ама караш Гоуф "нов внос" на 20+ години с превъртян километраж "дето една баба е ходила до църквата с него" а за нова кола даже и не си мечтаеш. Пък ако не ти се чакаше за Лада можеше да си вземеш Шкодичка или Москвич пак нови.

    21:24 05.12.2025

  • 32 Спецназ

    2 0 Отговор
    Хитлер не е успял не само да завземе ГОЛЯМ руски град-
    даже в покрайнините на Москва и Ленинград не са се водили боеве!

    НЕ СА СТЪПВАЛИ ТАМ!!

    ФАКТ!

    В Киев дядовците и бабите на сегашните са посрещнали немците с цветя,

    което можете да си го обясните и сега искат да срещат Макарон като
    ударят по една линия и да се плющят един друг .

    Може и Мерц да викнат да гледа сеир, може и в тройка да се включи, Баце!

    21:27 05.12.2025

  • 33 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Днешната ирония":

    "само ватенките гният затворени в блатото"

    Ти гниеш затворен в твоята кочина защото не можеш да си позволиш да пътуваш никъде а "ватенките" пътуват по целия свят - в Египет или Турция най-многобройните туристи са руснаци. Българите пътуват в чужбина единствено да берат ягоди, да мият чинии и да бършат задниците на дърти германки.

    21:29 05.12.2025

