САЩ не дадоха лиценз на сръбската петролна компания НИС. Вучич обяви спиране на дейността на рафинерията

Рафинерията на националната петролна компания на Сърбия НИС, която се намира под американски санкции от 9 октомври заради мажоритарния руски дял, се намира в състояние на "тих режим" и все още не е спряла да работи, предава сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА.
Очаква се днес да бъде взето решение дали рафинерията ще бъде официално затворена, тъй като все още не е получила лиценз за експлоатация от Министерството на финансите на САЩ.
Преди малко в сградата на сръбското президентство започна среща по повод НИС между сръбския президент Александър Вучич и членовете на екипа за енергийна стабилност и сигурност на страната.
На срещата присъстват сръбският премиер Джуро Мацут, първият вицепремиер и министър на финансите Синиша Мали, министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Хандович, министърът на строителството Александра Софрониевич, министърът на отбраната Братислав Гашич, директорът на "Сърбиягаз" Душан Баятович, управителят на Народната банка Йоргованка Табакович, началникът на Генералния щаб на сръбските въоръжени сили Милан Мойсилович и други представители на държавни институции и фирми, се казва в съобщение на прессекретариата на сръбския президент.
В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но едва в края на ноември руската страна обяви, че е готова да продаде своя дял.
А сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще предостави срок от 50 дни на руската страна, за да продаде мажоритарния си дял в НИС.
Преди дни унгарският премиер Виктор Орбан потвърди, че унгарската компания МОЛ е кандидат да закупи руски активи в НИС, но не конкретизира дали има предвид целия дял на руската страна.
Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром“.
НИС бе поставена на 10 януари под санкции от САЩ, които влязоха в сила на 9 октомври, след като осем пъти бяха отлагани.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сръбско руски фашисти
14:46 02.12.2025
2 az СВО Победа 80
Французи честито!
Наиграхте се....
Коментиран от #4, #6, #21
14:47 02.12.2025
3 Български боклуци
14:48 02.12.2025
4 Улав
До коментар #2 от "az СВО Победа 80":И ти се,наигра...
14:48 02.12.2025
5 БРАВО
14:48 02.12.2025
6 Пръц ..русия китайски Васал
До коментар #2 от "az СВО Победа 80":Много на сериозно се вземат руските фашисти ....
14:50 02.12.2025
7 тако е
14:51 02.12.2025
8 Санкции
Докато се смени правителството, което налага тези санкции.
14:51 02.12.2025
9 Атина Палада
14:51 02.12.2025
10 Тръмп
Вучич за това направи пътека до Москва и Будапеща.
Орбан за това превъзнася унгарско сръбската дружба и зове за обединение на двата народа.
14:51 02.12.2025
11 Факт
14:52 02.12.2025
12 Kaлпазанин
Коментиран от #20
14:52 02.12.2025
13 Санкции
Много угодно да мачкаш слабите един по един.
14:53 02.12.2025
14 койдазнай
14:54 02.12.2025
15 Василеску
Коментиран от #26
14:55 02.12.2025
16 Бранислав Нушич
Аз си мислих , че " му утече прасе " на тоя.
А то - дреболия.
И кажете сега , че Сърбия е суверенна и независима държава,
на която американците не е дават лиценз на едно само предприятие,
кото ще доведе до катастрофа национална и държавна.
Кажете какви страшни воини сте и как ви взеха Косово.
И най- добре отидете в кафана и се напийте.
14:59 02.12.2025
17 Руските агенти това заслужават
Коментиран от #19
15:03 02.12.2025
18 УдоМача
15:03 02.12.2025
19 Гледай ти !
До коментар #17 от "Руските агенти това заслужават":Много се възбудихте турските агенти "евроатлантици" . 🤔
15:07 02.12.2025
20 Българин 🇧🇬
До коментар #12 от "Kaлпазанин":Теоретично не . НО с лиценза краварите обещават да не им правят мръсно с банковите транзакции . А това разбира се е важно , да не кажа решаващо за сделките (в случая - петролните ) в международната търговия .
Коментиран от #22
15:10 02.12.2025
21 Адрес 4000
До коментар #2 от "az СВО Победа 80":Аууу каква трагедия ,горката Франция
и какво последва от това
Или пак ще ще ще ще ще ще ще видим
Московия трябва да се прекръсти на
ЩеСтанИя
Много им приляга
15:16 02.12.2025
22 УдоМача
До коментар #20 от "Българин 🇧🇬":Сърбия спокойно може да си открие сметка в сръбска банка и да си търгува чрез нея в БРИКС и за внос и за износ.
Коментиран от #23
15:24 02.12.2025
23 УдоМача
До коментар #22 от "УдоМача":Исках да кажа в Руска банка......
Коментиран от #25
15:25 02.12.2025
24 БеГемот
15:25 02.12.2025
25 Българин 🇧🇬
До коментар #23 от "УдоМача":Това много би ограничило кръга на клиентите . Съществуват и географски фактори ... Абе , печатарят на долари си е хубав занаят .
15:32 02.12.2025
26 койдазнай
До коментар #15 от "Василеску":Супер класа бяха сръбските политици. 10 години водиха безсмислени войни, докато камък върху камък не остана. Накрая ги бомбардираха 3 месеца и за десерт и Черна Гора ги заряза.
15:32 02.12.2025
27 Зукеров
15:32 02.12.2025
28 Очаквано
15:39 02.12.2025
29 Томовар
15:40 02.12.2025
30 Турбилон
15:42 02.12.2025