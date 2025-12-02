Новини
САЩ не дадоха лиценз на сръбската петролна компания НИС. Вучич обяви спиране на дейността на рафинерията
САЩ не дадоха лиценз на сръбската петролна компания НИС. Вучич обяви спиране на дейността на рафинерията

2 Декември, 2025 14:44

Очаква се днес да бъде взето решение дали рафинерията ще бъде официално затворена, тъй като все още не е получила лиценз за експлоатация от Министерството на финансите на САЩ

САЩ не дадоха лиценз на сръбската петролна компания НИС. Вучич обяви спиране на дейността на рафинерията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рафинерията на националната петролна компания на Сърбия НИС, която се намира под американски санкции от 9 октомври заради мажоритарния руски дял, се намира в състояние на "тих режим" и все още не е спряла да работи, предава сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА.

Очаква се днес да бъде взето решение дали рафинерията ще бъде официално затворена, тъй като все още не е получила лиценз за експлоатация от Министерството на финансите на САЩ.

Още новини от Украйна

Преди малко в сградата на сръбското президентство започна среща по повод НИС между сръбския президент Александър Вучич и членовете на екипа за енергийна стабилност и сигурност на страната.

На срещата присъстват сръбският премиер Джуро Мацут, първият вицепремиер и министър на финансите Синиша Мали, министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Хандович, министърът на строителството Александра Софрониевич, министърът на отбраната Братислав Гашич, директорът на "Сърбиягаз" Душан Баятович, управителят на Народната банка Йоргованка Табакович, началникът на Генералния щаб на сръбските въоръжени сили Милан Мойсилович и други представители на държавни институции и фирми, се казва в съобщение на прессекретариата на сръбския президент.

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но едва в края на ноември руската страна обяви, че е готова да продаде своя дял.

А сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще предостави срок от 50 дни на руската страна, за да продаде мажоритарния си дял в НИС.

Преди дни унгарският премиер Виктор Орбан потвърди, че унгарската компания МОЛ е кандидат да закупи руски активи в НИС, но не конкретизира дали има предвид целия дял на руската страна.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром“.

НИС бе поставена на 10 януари под санкции от САЩ, които влязоха в сила на 9 октомври, след като осем пъти бяха отлагани.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сръбско руски фашисти

    24 24 Отговор
    Всички са агенти на КГБ!!!

    14:46 02.12.2025

  • 2 az СВО Победа 80

    29 14 Отговор
    Москва официално обяви, че разглежда Франция, като непосредствено участваща в бойни действия срещу Русия!

    Французи честито!
    Наиграхте се....

    Коментиран от #4, #6, #21

    14:47 02.12.2025

  • 3 Български боклуци

    3 12 Отговор
    Яжте гвна

    14:48 02.12.2025

  • 4 Улав

    10 12 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 80":

    И ти се,наигра...

    14:48 02.12.2025

  • 5 БРАВО

    14 9 Отговор
    Да живее Сръбко - Руската дружба !

    14:48 02.12.2025

  • 6 Пръц ..русия китайски Васал

    17 19 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 80":

    Много на сериозно се вземат руските фашисти ....

    14:50 02.12.2025

  • 7 тако е

    15 10 Отговор
    Лисицата Вучич от многото столове упал на земята.

    14:51 02.12.2025

  • 8 Санкции

    8 2 Отговор
    Ще работи само за вътрешния си пазар. Тогава какви санкции.

    Докато се смени правителството, което налага тези санкции.

    14:51 02.12.2025

  • 9 Атина Палада

    9 9 Отговор
    Който продава на Украйна оръжие през трети страни,така става! Сега Орбан ще ги купи...

    14:51 02.12.2025

  • 10 Тръмп

    13 2 Отговор
    изнудва сърбите да продадат руския мажоритарен пакет на Орбан!
    Вучич за това направи пътека до Москва и Будапеща.

    Орбан за това превъзнася унгарско сръбската дружба и зове за обединение на двата народа.

    14:51 02.12.2025

  • 11 Факт

    18 5 Отговор
    И на нас ни дадоха Ф-16 с пробит резервоар,спират ни рафинерията,визите остават,но сме си партньори.Стратегически!

    14:52 02.12.2025

  • 12 Kaлпазанин

    24 7 Отговор
    Незнаех че нещо принадлежащо на държава и трябвало лиценз от говедата ,за да работи

    Коментиран от #20

    14:52 02.12.2025

  • 13 Санкции

    16 5 Отговор
    Що не наложат санкции на Русия да не произвежда Нефт ?

    Много угодно да мачкаш слабите един по един.

    14:53 02.12.2025

  • 14 койдазнай

    12 4 Отговор
    Тръмп не е по даването, а е по вземането!

    14:54 02.12.2025

  • 15 Василеску

    9 7 Отговор
    От два стола - та на земята. До преди 20-30 години сръбските политици бяха класа. Неведнъж са ни прецаквали, още даже преди да са истинска държава. И по македонския въпрос, и за т.н. Западни покрайнини. Явно вече са прихванали от нашата политическа некадърност.

    Коментиран от #26

    14:55 02.12.2025

  • 16 Бранислав Нушич

    8 6 Отговор
    Егати трагедията !
    Аз си мислих , че " му утече прасе " на тоя.
    А то - дреболия.
    И кажете сега , че Сърбия е суверенна и независима държава,
    на която американците не е дават лиценз на едно само предприятие,
    кото ще доведе до катастрофа национална и държавна.
    Кажете какви страшни воини сте и как ви взеха Косово.
    И най- добре отидете в кафана и се напийте.

    14:59 02.12.2025

  • 17 Руските агенти това заслужават

    6 7 Отговор
    Сори Вучка!!! Учи се от Виктор как да се мазниш на оранжевия!!!

    Коментиран от #19

    15:03 02.12.2025

  • 18 УдоМача

    7 7 Отговор
    Сръбския народ да го накара да тегли Х -а на партньорството с евроатлантизма. Сърбия може да добрува съвместно с изтока!!

    15:03 02.12.2025

  • 19 Гледай ти !

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "Руските агенти това заслужават":

    Много се възбудихте турските агенти "евроатлантици" . 🤔

    15:07 02.12.2025

  • 20 Българин 🇧🇬

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Kaлпазанин":

    Теоретично не . НО с лиценза краварите обещават да не им правят мръсно с банковите транзакции . А това разбира се е важно , да не кажа решаващо за сделките (в случая - петролните ) в международната търговия .

    Коментиран от #22

    15:10 02.12.2025

  • 21 Адрес 4000

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 80":

    Аууу каква трагедия ,горката Франция
    и какво последва от това
    Или пак ще ще ще ще ще ще ще видим
    Московия трябва да се прекръсти на
    ЩеСтанИя
    Много им приляга

    15:16 02.12.2025

  • 22 УдоМача

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Българин 🇧🇬":

    Сърбия спокойно може да си открие сметка в сръбска банка и да си търгува чрез нея в БРИКС и за внос и за износ.

    Коментиран от #23

    15:24 02.12.2025

  • 23 УдоМача

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "УдоМача":

    Исках да кажа в Руска банка......

    Коментиран от #25

    15:25 02.12.2025

  • 24 БеГемот

    7 1 Отговор
    Виж ти коя.била последната инстанция на пазарната икономика....

    15:25 02.12.2025

  • 25 Българин 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "УдоМача":

    Това много би ограничило кръга на клиентите . Съществуват и географски фактори ... Абе , печатарят на долари си е хубав занаят .

    15:32 02.12.2025

  • 26 койдазнай

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "Василеску":

    Супер класа бяха сръбските политици. 10 години водиха безсмислени войни, докато камък върху камък не остана. Накрая ги бомбардираха 3 месеца и за десерт и Черна Гора ги заряза.

    15:32 02.12.2025

  • 27 Зукеров

    3 5 Отговор
    Нали беше суверенен и независим бе вучич? Сега сложиха ли то го отзадзе?? Нямаш ум за да осъзнаеш факта че в днешния свят на свързаност винаги си зависим от някого. Кой ще те търпи да се галиш с пут.лер ??или си с путлер или си с запада. Това е света днес. Същия тъ.поглавец си като орбан. Вашето време свършва.

    15:32 02.12.2025

  • 28 Очаквано

    3 1 Отговор
    На два стола накрая падаш

    15:39 02.12.2025

  • 29 Томовар

    1 1 Отговор
    А бе, американците ти дадоха 10 месеца да не се стига до тук. Но ти явно си мислиш че може да разиграваш американците. Ходи сега да коленичиш пред господаря ти путлерян, щот си много независим.хахахсха. сърбите винаги сте били жалки слуги на роzия. А ти вучич винаги си бил евтин балкански тарикат който си мисли че е някой и може да разиграва другите.скоро европа ще си изтегли капиталите а България ще ви спре и газа и вие ставате пълна колония на пут.лер жалкари.

    15:40 02.12.2025

  • 30 Турбилон

    1 2 Отговор
    Радвам се за вас сръбски пут.лерасти, ще мачкате Българите в западните покрайнини а?американо ви спря петрола, сега е Време България да ви спре газа, сръбски утайки.заслужавате всичко лошо.

    15:42 02.12.2025

