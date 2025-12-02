САЩ не дадоха лиценз на сръбската петролна компания НИС. Вучич обяви спиране на дейността на рафинерията

Рафинерията на националната петролна компания на Сърбия НИС, която се намира под американски санкции от 9 октомври заради мажоритарния руски дял, се намира в състояние на "тих режим" и все още не е спряла да работи, предава сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА.

Очаква се днес да бъде взето решение дали рафинерията ще бъде официално затворена, тъй като все още не е получила лиценз за експлоатация от Министерството на финансите на САЩ.

Още новини от Украйна

Преди малко в сградата на сръбското президентство започна среща по повод НИС между сръбския президент Александър Вучич и членовете на екипа за енергийна стабилност и сигурност на страната.

На срещата присъстват сръбският премиер Джуро Мацут, първият вицепремиер и министър на финансите Синиша Мали, министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Хандович, министърът на строителството Александра Софрониевич, министърът на отбраната Братислав Гашич, директорът на "Сърбиягаз" Душан Баятович, управителят на Народната банка Йоргованка Табакович, началникът на Генералния щаб на сръбските въоръжени сили Милан Мойсилович и други представители на държавни институции и фирми, се казва в съобщение на прессекретариата на сръбския президент.

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но едва в края на ноември руската страна обяви, че е готова да продаде своя дял.

А сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще предостави срок от 50 дни на руската страна, за да продаде мажоритарния си дял в НИС.

Преди дни унгарският премиер Виктор Орбан потвърди, че унгарската компания МОЛ е кандидат да закупи руски активи в НИС, но не конкретизира дали има предвид целия дял на руската страна.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром“.

НИС бе поставена на 10 януари под санкции от САЩ, които влязоха в сила на 9 октомври, след като осем пъти бяха отлагани.