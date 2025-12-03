Новини
The Telegraph: Путин губи контрол над петролния бизнес в България
  Тема: Украйна

The Telegraph: Путин губи контрол над петролния бизнес в България

3 Декември, 2025 08:44 981 44

Картата на влиянието на Кремъл в Източна Европа започва да се преначертава, нанасяйки тежък удар на визията на Путин за възстановяване на руската имперска мощ

The Telegraph: Путин губи контрол над петролния бизнес в България - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дори докато Доналд Тръмп предлага на Владимир Путин сделка за прекратяване на войната, последният му пакет санкции нанася на руския лидер тежък удар, който може да продължи много по-дълго от всяко примирие. Това посочва в анализ британското издание The Telegraph, предаде bTV.

Американските санкции срещу руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл" са източили милиарди долари от военната машина на Кремъл, създавайки нов пробой в руските финанси и принуждавайки Путин да се опитва отчаяно да предотврати икономическа криза.

Още новини от Украйна

Но санкциите удариха Русия не само вътрешно. Картата на влиянието на Кремъл в Източна Европа започва да се преначертава, нанасяйки тежък удар на визията на Путин за възстановяване на руската имперска мощ.

Сърбия и България, две бивши страни от съветския блок с дълбоки исторически връзки с Москва, вече са принудени да извадят руските петролни гиганти от сърцето на икономиките си.

„Това, което виждаме, е преначертаване на сферите на интерес“, казва Игор Новакович, анализатор в Белградския център за въпросите на международната сигурност.

„Бизнес влиянието на руснаците в тези страни и политическите интереси, които го придружаваха, вече са приключили“, добави той.

Кризата започва на 22 октомври, когато Скот Бесент, министър на финансите на САЩ, обяви, че Америка се присъединява към ЕС и Великобритания в налагането на санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл", обвинявайки „нежеланието на Путин да сложи край на тази безсмислена война“.

В България ""Лукойл" притежава най-голямата рафинерия и над 200 бензиностанции, което означава, че санкциите биха имали широк ефект върху икономиката, ако руснаците продължат да управляват компанията. За да се избегне така нареченото „заразяване“, българското правителство пое контрола над компанията и назначи Румен Спецов, бивш шеф на данъчната администрация и шампион по бодибилдинг, за специален администратор.

САЩ дадоха на ""Лукойл"" и администратора шест месеца, за да намерят купувач.

„Лукойл"" беше бижуто на руското влияние в България“, казва Руслан Стефанов, главен икономист в Софийския център за изследване на демокрацията.

„Дори ако има мир в Украйна, дългосрочната политика на Русия е срещу Европа. Затова вече не можем да правим бизнес с тях. Разделянето е същността на играта“.

Въпреки членството си в ЕС и НАТО, това е радикален ход за България. Страната, която някога е била толкова близка до Москва, че е търсила включване в СССР, е разделена между проруски и антируски политически сили.

Проруското президентство на Румен Радев се опита да блокира държавното поемане на активите на "Лукойл", но депутатите гласуваха, за да отменят вето му. Политическият пейзаж може да се променя. В Сърбия, която е била във война с НАТО през 90-те, политиците дълго време се опитваха да балансират между Русия и ЕС. Но сега Белград може да се наложи да избере страна.

„Седене на ръба беше възможно само докато имаше стабилен международен ред“, казва Новакович. „Сега този ред се променя.“

Президентът Александър Вучич е готов да поеме контрола над Петролната индустрия на Сърбия (НИС), собственост на подкрепяната от Кремъл „Газпром Нефт“ и „Газпром“. Рафинерията работи „в бавен режим“, защото никой не може да продава нефт на санкционирания НИС. Вучич се надява, че Министерството на финансите на САЩ ще предостави изключение от санкциите, което да му позволи да възобнови работа на рафинерията, докато се намери нов купувач.

Въпреки това той все още се опитва да не създава врагове. Миналата седмица сръбският президент каза, че ако НИС бъде национализирана, „ще предложим най-високата възможна цена на нашите руски приятели“.

Но зад тази снизходителност реалността е, че Русия е загубила ключов източник на влияние, казва Новакович.

„По един или друг начин руснаците и Газпром изглежда са извън играта“, казва той. „Последствията за Сърбия ще са без съмнение сближаване със Запада.“ За Русия това ще е болезнен удар. Един от основните принципи на мисленето на Путин е, че Русия има легитимна историческа сфера на влияние, която се простира дълбоко в Източна и Централна Европа.

Както бившият президент и говорител на Путин Дмитрий Медведев каза миналата година: „Колкото по-мощна е една държава, толкова по-далеч се простират стратегическите ѝ фронтове отвъд границите на държавата. Това е зоната на националните интереси.“

Емилия Занкина, български политолог и декан в Temple University в Рим, казва, че загубата на влияние върху енергетиката в Източна Европа „наистина притиска руснаците в ъгъла“.

„Това не означава, че тяхното влияние ще изчезне“, добави тя. „Но то със сигурност ще бъде ограничено и вероятно ще се прокрадне по-дълбоко в сенките и тайните им мрежи“.

Междувременно, ако санкциите срещу "Роснефт и "Лукойл" създадоха проблеми на Путин в европейския му заден двор, те могат да доведат до още по-големи проблеми вкъщи, тъй като военната му машина губи милиарди долари на месец.

Износът на руски петрол за Китай, най-големият клиент на Кремъл, е спаднал с 500 000 барела на ден до 800 000 барела на ден от октомври, показват данни на Kpler. Това е най-ниското ниво от началото на войната през февруари 2022 г. Износът за Индия и Турция също е намалял.

Всъщност износът на "Лукойл" почти е изчезнал. През септември компанията е продавала 569 000 барела на ден. През ноември това число е спаднало с 89% до едва 64 000. Морският износ на "Роснефт също е спаднал с 28% за последните два месеца.

Новите правила засегнаха както количеството нефт, който Русия може да продава, така и цената му. Отстъпката на руския петрол за Индия наскоро се увеличи от 2 до 6 долара спрямо Brent. Преди санкциите руският петрол се е продавал за два долара над Brent заради качеството и лесния транспорт от източното пристанище Козмино. Сега се продава с отстъпка от 4 долара.

Според оценка на Бенджамин Хилгенсток от Киевския институт по икономика (KSE) новите санкции струват на Путин между 2,5 и 5 милиарда долара на месец загубени приходи от петрол. Това е приблизително една трета от месечния износ на Русия, който е бил 15,4 милиарда долара през септември.

Но анализаторите смятат, че ефектът няма да е траен, тъй като Русия се опитва да промени стратегията си.

Причината е, че все още е законно да се купува руски петрол, като наказания има само за покупка от санкционирани компании. Затова Русия използва различни фирми за продажба на петрола си.

„Русия се опитва да продава барелите си, но да премахне марката "Роснефт и "Лукойл" колкото е възможно повече“, казва Хомайун Фалакшахи, ръководител на анализ на суров петрол в Kpler. Количеството руски петрол, продаван от „неизвестни“ компании, се е утроило между октомври и ноември, достигайки рекордно ниво от над един милион барела на ден, показват данните на Kpler. Това означава, че неизвестните продавачи скоро ще надминат "Роснефт като най-голям продавач на руски петрол.

Фалакшахи добавя, че данните са нови и включват някои неизвестни продавачи, които вероятно ще бъдат идентифицирани с новите данни, но тенденцията е очевидна.

„Става въпрос просто за преструктуриране на веригата на доставки и инфраструктурата, която имат в чужбина“, казва той. Русия променя документацията на пратките си, така че различни компании да стават продавачи преди товарът да достигне крайната дестинация.

Анализът на Kpler на последната активност на танкерите показва значителна промяна в руския търговски поток на суров петрол, който сега все по-често включва прехвърляния между кораби между Китай и Индия и трансфери на необичайни места, като крайбрежието на Мумбай, което не е типична зона за такива операции.

Освен новите „неизвестни“ продавачи, през последните месеци се появиха и няколко по-малки руски компании, които също се разраснаха като продавачи на петрол. Данните на Kpler показват, че компании като Татнефт, РусЕкспорт, МорЕкспорт и Alghaf Marine DMCC са станали нови, растящи продавачи на руски петрол през последните месеци.

Това е подобна стратегия на Иран, който отдавна е под санкции. Според Фалакшахи ще са нужни само два-три месеца, за да пренасочи Русия напълно продажбите на петрол чрез различни компании и да нормализира обема на износа.

Но докато Путин може да възстанови количеството продажби, малко вероятно е да възстанови цената. Въпросът е дали този икономически удар ще бъде достатъчен, за да принуди Путин да приеме мирна сделка, която вероятно няма да отговаря на неговите очаквания.

„Руснаците няма да се предадат без бой“, предупреждава Стефанов. „Но тези санкции отдавна бяха нужни, ако наистина искаме да накараме Русия да седне на масата за преговори“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    8 4 Отговор
    Сорос ми заповяда да сме "многоходови".

    08:45 03.12.2025

  • 2 щееее

    23 3 Отговор
    ха ха ха - единствените загубени сте вие мисирки измислени

    08:46 03.12.2025

  • 3 Ицо

    6 12 Отговор
    Требе си ръъъъганье на копейките.

    Коментиран от #8, #40

    08:47 03.12.2025

  • 4 Вашето мнение

    25 3 Отговор
    Печалбата на лукойл от България, струва сутрешното кафе на кадировци.Не се превъзнасяйте, а си дайте сметка, че сме прошляците на европа.

    08:48 03.12.2025

  • 5 Нищо!

    17 2 Отговор
    Ще го наваксам многократно повече от други...,,по-умни" държави...!
    А пък вие си купувайте скъпите ресурси...

    08:48 03.12.2025

  • 6 Бау

    6 15 Отговор
    След 80 години най-накрая се отървахме от последните останки от руската окупация. Разбира се в коментарите пак ще има плиткоумни които забравиха как Вальо Златев и компания ги деряха, но те толкова и си могат.

    Коментиран от #43

    08:49 03.12.2025

  • 7 Мария

    19 3 Отговор
    Коригирайте си заглавието! България губи петролия си бизнес след санкциите е по правилното!

    08:50 03.12.2025

  • 8 И кво ши ,,ръгаш" ве...?!

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ицо":

    С гол за...ник,ши ръгаш-таралеж...🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂!

    08:50 03.12.2025

  • 9 си дзън

    7 11 Отговор
    След загубата на Ликойл трябва и всички руснаци трябва да бъдат изгонени от ЕС.

    08:51 03.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЗАЩО ЛИ.........

    8 3 Отговор
    ПОСТОЯННО БРОИТЕ "ЗАГУБИТЕ" НА ПУТИН , А НАЩЕ НИКОЙ НЕ ВИЖДА ....КАТО С ГРЕДАТА В ОКОТО......СМЕШНИ СТЕ.............!

    Коментиран от #18

    08:51 03.12.2025

  • 12 НЕКА почакаме и

    3 3 Отговор
    ЩЕ РАЗБЕРЕМ КАКВИ ЩЕ СА ЦЕНИТЕ БЕЗ РУСКИ ПЕТРОЛ . РАЗБРАХМЕ МНОГО ДОБРЕ КАКВИ СТАНАХА ЦЕНИТЕ НА ВСИЧКО В РОДИНАТА НИ < СЛЕД КАТО ВЛЕЗНАХМЕ В КАПИТАЛИЗМА . ЗАЩО НЕ МИСЛИМ ЗА ИНТЕРЕСА СИ КАКТО ГО ПРАВЯТ ТРЪМП И ОРБАН

    08:51 03.12.2025

  • 13 Дон Дони

    6 3 Отговор
    Няма страшно ние сме по малко от едно голямо село в Китай! Така че Путин нищо не губи, даже печели че няма да се разправя с келеваци!

    08:52 03.12.2025

  • 14 Старец

    5 2 Отговор
    Какво му пука на Путин за продажбите на петрол за България. Ние сме колкото един един малък квартал в Шан Хай.

    Коментиран от #36

    08:53 03.12.2025

  • 15 Петко Войвода

    6 4 Отговор
    Няма тояга, която може да избие любовта на българите към Русия - атлантистите по-добре да научат това

    Коментиран от #23, #24

    08:54 03.12.2025

  • 16 Кой разпореди

    2 1 Отговор
    ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    08:55 03.12.2025

  • 17 Няма страшно

    6 5 Отговор
    Руснаците винаги си връщат това което се опитват да им отнемат ! С тая военна мощ и пълната импотентност на НАТО ще "броим пилците наесен" !

    Коментиран от #21, #31

    08:57 03.12.2025

  • 18 Хм...

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "ЗАЩО ЛИ.........":

    За "наще" загуби потай руските слуги - питай кой ни зароби с Боташ, питай кой построи една тръба с нашите пари, за да угоди на руския му господар, питай кой закриляше бизнеса на лук и им осигури монополно положение, за да диктуват цените на пазара.

    09:01 03.12.2025

  • 19 Мутата

    6 1 Отговор
    Поредните глурости

    09:02 03.12.2025

  • 20 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    4 0 Отговор
    Върви с пълна сила.....

    09:02 03.12.2025

  • 21 Есента на коя година?

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Няма страшно":

    До Лисабон ли ще стигнат? Останаха ли мужици за умиране?

    09:02 03.12.2025

  • 22 Елементарно

    2 2 Отговор
    Сред акционерите на Ллукойл НЯМА даже ЕДИН , който да е регистриран в Русия! Основните акционери са регистрирани в Швейцария !!! Тогава? Финансовите потоци са към Швейцария - т.е. към Европа ! Е, значи санкциите към Лукойл са санкции към Европа! Защо намесват Путин? Ами да се оправдават ...

    Коментиран от #27

    09:02 03.12.2025

  • 23 Я пъ тоа

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Петко Войвода":

    Ти си обичай руснаците, кой ти пречи....важно е че Путин губи Нефтохима.

    Коментиран от #37

    09:04 03.12.2025

  • 24 Хм...

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Петко Войвода":

    Питай Левски, Ботев, Раковски, Стамболов, за любовта към расия.

    09:04 03.12.2025

  • 25 Присъда

    5 2 Отговор
    Още много други неща ще загуби бункерния пcиxoпат, включително и жалкия си животец.

    09:04 03.12.2025

  • 26 Дернев

    0 4 Отговор
    Не може да има мирен договор между Русия и Украйна, даже и при заложени там руските условия, без Щатите да не премахнат санкциите от тях. Останат ли значи политиката към отслабването на Русия продължава. Руснаците бяха излъгани веднъж със събарянето на Стената, разпадането на Варшавския договор, но НАТО остана. Дори се разшири. Не махнат ли санкциите означава, че САЩ си остават основния противник и отношенията с тях трябва да бъдат изяснени. Няма сигурност за Русия и Европа без съвместни, взаимоизгодни, делови отношения за близко и далечно бъдеще.

    Коментиран от #29, #30

    09:05 03.12.2025

  • 27 Елементарно

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Елементарно":

    И ти се пишеш българин (европеец), но си руснак?

    09:06 03.12.2025

  • 28 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    3 1 Отговор
    След неговата ДЕГАЗАЦИЯ в БГ. Скоро ша има дерусиянизация...

    09:07 03.12.2025

  • 29 БайБоцимир

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Дернев":

    Расия остава зад голяма стена, изолирана за десетилетия. Няма да им бъде простено, дори да решат да се покаят днес.

    09:07 03.12.2025

  • 30 Ако има мир в настоящия момент

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Дернев":

    това дефакто е признание за провала на "СВО" и поражението на Русия. Загубите на фашистите в жива сила и техника са няколко пъти повече от тези на Украйна.

    09:08 03.12.2025

  • 31 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Няма страшно":

    Дали ша си върнат...СССР...как мислиш.

    09:09 03.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 пешо

    1 2 Отговор
    маро той тоя бизнес не е на ПУТИН

    Коментиран от #41

    09:10 03.12.2025

  • 34 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    кво ше кушат русораабите саа, да идват да им давам на задния вход каквото остане по чиниите преди да ги измия!

    09:10 03.12.2025

  • 35 И какъв е този възторг

    2 1 Отговор
    че България си го самозачука за да угоди на Урсула, бе Марче?

    09:10 03.12.2025

  • 36 А кой точно квартал?

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Старец":

    Избери и посочи един в Шан или в Хай.

    09:10 03.12.2025

  • 37 ПО ВАЖНО е

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Я пъ тоа":

    ДА ЛЮБИМ ТЕЗИ КОИТО СА НИ ОРЯЗВАЛИ ТЕРИТОРИЯТА И СА БОМБАНДИРАЛИ СОФИЯ ДО ПОЛОЖЕНИЕ ДА СТАНЕ нива ЗА картофи . За това сме издигнали и паметник на лицата ПУСНАЛИ бомбите над мирни софиянци - деца жени . Това сме НИЕ

    Коментиран от #42

    09:11 03.12.2025

  • 38 пешо

    1 0 Отговор
    Но не знам копейките защо ходеха в бункера при алкохолнай дима да се тазбират за лукойл!

    09:11 03.12.2025

  • 39 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА РУСИЯ

    2 1 Отговор
    Е някакво решение за Москва.....иначе руския мужик ша гине в Украйна до безкрай...

    09:11 03.12.2025

  • 40 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ицо":

    да,ние зад теб после ти пред нас

    09:11 03.12.2025

  • 41 Ахъм

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "пешо":

    На марсианците е.

    09:11 03.12.2025

  • 42 То и Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "ПО ВАЖНО е":

    Бомбандира Варна и Балчик, ама за това си траеш...що ли???

    09:13 03.12.2025

  • 43 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бау":

    както казват,внимавай какво си пожелаваш,тез новите с мед ще те намажат

    09:13 03.12.2025

  • 44 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН

    0 0 Отговор
    И дано войната спре....

    09:14 03.12.2025

