Politico: Унгария блокира емитирането на еврооблигации от ЕС в подкрепа на Украйна

Унгария блокира емитирането на еврооблигации от ЕС в подкрепа на Украйна, съобщава Politico, позовавайки се на двама дипломати.

Това оставя ЕС без потенциален „План Б“, ако не успее да намери начин да използва замразени руски активи за финансиране на заем от 165 милиарда евро за Киев, отбелязва изданието. Тази сума включва 25 милиарда евро руски активи, замразени в частни банкови сметки в целия блок, както и 140 милиарда евро от белгийския депозитар Euroclear.

Емитирането на еврооблигации, обезпечени със седемгодишния бюджет на ЕС, се разглеждаше като алтернативен вариант за финансиране на Украйна, но Будапеща отхвърли идеята, съобщиха източници на Politico.

Отказът на Унгария беше обявен само часове преди вечеря в Брюксел между германския канцлер Фридрих Мерц и белгийския премиер Барт де Вевер, който се противопоставя на заем за Киев, обезпечен със замразени руски активи.

Позицията на Белгия се превърна в основна пречка за предоставянето на репарационен заем на Украйна, обезпечен с руски активи. Тя, заедно с базирания в Брюксел депозитар Euroclear, където се съхраняват повечето активи, заплашват да блокират плана на ЕС, опасявайки се от ответни мерки от Москва.

За да предотврати руските ответни мерки в случай на изземване на активите ѝ, Европейската комисия иска да забрани изпълнението на решения на чуждестранни съдилища в рамките на ЕС, заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Друг вариант е постоянно замразяване на активите на Русия. Предложението включва временна забрана за „всякакви преки или косвени преводи към Централната банка на Русия“, използвайки извънредните правомощия на Европейската комисия, а не санкции, които трябва да се подновяват редовно със съгласието на всички страни от ЕС, обясни Financial Times.

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че властите, по негови указания, разработват пакет от ответни мерки в случай на изземване на руски активи. Той каза, че е „ясно за всички“, че това би представлявало „кражба на чужда собственост“. Путин не уточни какви мерки биха могли да бъдат приложени.