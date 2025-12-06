Новини
Politico: Унгария блокира емитирането на еврооблигации от ЕС в подкрепа на Украйна
  Тема: Украйна

Politico: Унгария блокира емитирането на еврооблигации от ЕС в подкрепа на Украйна

6 Декември, 2025 02:39, обновена 6 Декември, 2025 02:43 725 7

Това оставя ЕС без потенциален „План Б“, ако не успее да намери начин да използва замразени руски активи, пише изданието

Politico: Унгария блокира емитирането на еврооблигации от ЕС в подкрепа на Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгария блокира емитирането на еврооблигации от ЕС в подкрепа на Украйна, съобщава Politico, позовавайки се на двама дипломати.

Това оставя ЕС без потенциален „План Б“, ако не успее да намери начин да използва замразени руски активи за финансиране на заем от 165 милиарда евро за Киев, отбелязва изданието. Тази сума включва 25 милиарда евро руски активи, замразени в частни банкови сметки в целия блок, както и 140 милиарда евро от белгийския депозитар Euroclear.

Още новини от Украйна

Емитирането на еврооблигации, обезпечени със седемгодишния бюджет на ЕС, се разглеждаше като алтернативен вариант за финансиране на Украйна, но Будапеща отхвърли идеята, съобщиха източници на Politico.

Отказът на Унгария беше обявен само часове преди вечеря в Брюксел между германския канцлер Фридрих Мерц и белгийския премиер Барт де Вевер, който се противопоставя на заем за Киев, обезпечен със замразени руски активи.

Позицията на Белгия се превърна в основна пречка за предоставянето на репарационен заем на Украйна, обезпечен с руски активи. Тя, заедно с базирания в Брюксел депозитар Euroclear, където се съхраняват повечето активи, заплашват да блокират плана на ЕС, опасявайки се от ответни мерки от Москва.

За да предотврати руските ответни мерки в случай на изземване на активите ѝ, Европейската комисия иска да забрани изпълнението на решения на чуждестранни съдилища в рамките на ЕС, заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Друг вариант е постоянно замразяване на активите на Русия. Предложението включва временна забрана за „всякакви преки или косвени преводи към Централната банка на Русия“, използвайки извънредните правомощия на Европейската комисия, а не санкции, които трябва да се подновяват редовно със съгласието на всички страни от ЕС, обясни Financial Times.

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че властите, по негови указания, разработват пакет от ответни мерки в случай на изземване на руски активи. Той каза, че е „ясно за всички“, че това би представлявало „кражба на чужда собственост“. Путин не уточни какви мерки биха могли да бъдат приложени.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гориил

    7 3 Отговор
    Защо България финансира Бандера? Европейската солидарност е като змийска яма.Само враг на България може да те принуди да се самоубиеш.

    02:49 06.12.2025

  • 2 Браво на Унгария

    6 4 Отговор
    Един да мисли за Европа и да пречи да я унищожават продажните урсули!

    02:54 06.12.2025

  • 3 Орбан е приятел на господин

    4 2 Отговор
    Тръмп и за една година три пъти е бил гост на белия дом. Приет радушно и обявен за отличен политик.
    Спомня си последната среща на Урсула с Тръмп на преговорите за митата и посещението и в белия дом свързано с Украйна не бяха никак приятни за урси.
    А посещението и в Пекин....и настаняването ѝ на едно миндерче. Помните ли го..
    Трябва да си го припомните
    ..

    Коментиран от #5

    03:05 06.12.2025

  • 4 Уса

    2 1 Отговор
    Еврогеиските пропадляци нямат план Б защото им липсва голяма част от мозъка.Затова американските анализатори ги наричат "безмозъчните"

    03:26 06.12.2025

  • 5 Евродебил

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Орбан е приятел на господин":

    Е недей така де!Един виден харвардски евроатлантик ,дето дойде от Канада за да ни "оправи", беше "поканен" на празненството по стъпването в длъжност на президента Тръмп.Седеше в една тълпа с бейзболна шапка барабар с хиляди поканени като него.Други от управляващата коалиция пък се холограма на Тръмп.Един голям "патриот" със сини венци(Коцето от Варна) също официално беше поканен,но той се обиди,че късно му била дошла поканата и не тръгнаа.Та те така..

    03:31 06.12.2025

  • 6 Дани

    1 0 Отговор
    Браво на Орбан!

    03:59 06.12.2025

  • 7 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Хайде бе , евро понита, смейте се ,че има вдигнато юмруче!!

    04:05 06.12.2025

Новини по държави:
