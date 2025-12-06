Времето днес, прогноза за събота, 6 декември: Остава облачно с валежи

Времето ще остане облачно, на много места с валежи, по-значителни главно в планинските райони на Западна и Централна България, временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици - в югоизточните части от страната.

Ще остане много ветровито, с умерен, в източните райони - временно силен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат само с около градус – два по-високи от минималните, в по-голямата част от страната между 6° и 13°, в София - около 7°.

На морския бряг, където също ще вали и ще духа силен североизточен вятър - от 13° до 15°.

Вълнението на морето ще остане около 4 бала, с височина на вълните до около 2 метра.

Силен вятър и в планините, но с посока от югоизток. И там ще вали, на места интензивно, като граница между сняг и дъжд ще бъде на около 1600 метра.