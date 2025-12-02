Новини
Свят »
Сърбия »
От днес в Сърбия официално стартира 5G мрежата

От днес в Сърбия официално стартира 5G мрежата

2 Декември, 2025 16:51 477 5

  • сърбия-
  • 5g

Трима оператори получиха лицензи, позволяващи трансфер на данни без прекъсване и нови възможности за мобилни потребители

От днес в Сърбия официално стартира 5G мрежата - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

От днес в Сърбия официално започна да функционира 5G мрежата, която надгражда досегашната 4G, съобщава сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1, предава БТА.

Според телевизията, въвеждането на 5G ще осигури значително по-бърз трансфер на данни, възможност за непрекъсната игра на видео игри и гледане на филми онлайн без прекъсвания.

Трима мобилни оператори - Телеком Сърбия, Йетел и A1 - получиха лицензи за експлоатация на 5G мрежата. Общата стойност на лицензите надхвърля 300 милиона евро, като сръбският регулаторен орган за електронни съобщения и пощенски услуги (РАТЕЛ) уточни през ноември, че всеки оператор ще плати около 100 милиона евро за своя лиценз.

За да се възползват от предимствата на новата мрежа, потребителите трябва да разполагат с мобилни устройства, съвместими с 5G. В противен случай те ще продължат да използват 4G мрежата.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 др Гей Билтс

    4 5 Отговор
    В България само 10% от хората имат устройства съвместими с 5Г

    Коментиран от #2, #3

    16:58 02.12.2025

  • 2 Британия

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "др Гей Билтс":

    Защото сме Англичани затова

    17:15 02.12.2025

  • 3 маати

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "др Гей Билтс":

    колко G има?

    Коментиран от #5

    17:18 02.12.2025

  • 4 Радиация

    1 0 Отговор
    Микровилнова радиационна фурна.

    17:23 02.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания