От днес в Сърбия официално стартира 5G мрежата

От днес в Сърбия официално започна да функционира 5G мрежата, която надгражда досегашната 4G, съобщава сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1, предава БТА.

Според телевизията, въвеждането на 5G ще осигури значително по-бърз трансфер на данни, възможност за непрекъсната игра на видео игри и гледане на филми онлайн без прекъсвания.

Трима мобилни оператори - Телеком Сърбия, Йетел и A1 - получиха лицензи за експлоатация на 5G мрежата. Общата стойност на лицензите надхвърля 300 милиона евро, като сръбският регулаторен орган за електронни съобщения и пощенски услуги (РАТЕЛ) уточни през ноември, че всеки оператор ще плати около 100 милиона евро за своя лиценз.

За да се възползват от предимствата на новата мрежа, потребителите трябва да разполагат с мобилни устройства, съвместими с 5G. В противен случай те ще продължат да използват 4G мрежата.