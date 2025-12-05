Володимир Зеленски: Все още има хиляди украински деца, които трябва да бъдат върнати от Русия

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския президент Доналд Тръмп за помощта при връщането на 7 украински деца от Русия и добави, че все още има хиляди деца, които трябва да бъдат върнати в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Благодаря на президента на САЩ и на първата дама на САЩ за непрекъснатото внимание към този важен въпрос", написа Зеленски в социалната платформа "Екс".

I thank everyone who made it possible to bring these Ukrainian children back. Kids’ reunification with their loved ones is worth every effort and we continue working to bring all of our abducted children home.



Thank you to @POTUS and @FLOTUS for constant attention to this… https://t.co/zQUIbhzXwS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 5, 2025

"Хиляди наши деца все още трябва да бъдат върнати и ние разчитаме на широката международна подкрепа, за да осъществим това", добави той.