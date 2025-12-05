Володимир Зеленски: Все още има хиляди украински деца, които трябва да бъдат върнати от Русия

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския президент Доналд Тръмп за помощта при връщането на 7 украински деца от Русия и добави, че все още има хиляди деца, които трябва да бъдат върнати в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Благодаря на президента на САЩ и на първата дама на САЩ за непрекъснатото внимание към този важен въпрос", написа Зеленски в социалната платформа "Екс".
I thank everyone who made it possible to bring these Ukrainian children back. Kids’ reunification with their loved ones is worth every effort and we continue working to bring all of our abducted children home.
Thank you to @POTUS and @FLOTUS for constant attention to this… https://t.co/zQUIbhzXwS
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 5, 2025
"Хиляди наши деца все още трябва да бъдат върнати и ние разчитаме на широката международна подкрепа, за да осъществим това", добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 историк
Коментиран от #5, #11
21:55 05.12.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
21:55 05.12.2025
3 Пич
Коментиран от #17
21:56 05.12.2025
4 На Русия
21:57 05.12.2025
5 ❗❗❗❗
До коментар #1 от "историк":Ръководителят на Националната полиция на Украйна Иван Виховски проведе среща с немския си колега Холгер Мюнх, по време на която той заяви, че украинската полиция, със съдействието на германската полиция, е открила 161 деца от Украйна в Германия, които се считат за да са отведени в Русия. Това съобщават украинските медии.
21:57 05.12.2025
6 Сатана Z
21:58 05.12.2025
7 Сатана Z
22:00 05.12.2025
8 Германски младежи, ученици протестират
Вълна от протести се надигна, след като германският парламент одобри промени в системата за военна наборна служба сутринта на 5 декември.
22:01 05.12.2025
9 Уса
22:02 05.12.2025
10 Да, бе наркоман зеленясал мухалски,
22:03 05.12.2025
11 щеше
До коментар #1 от "историк":да хвърли пешкира още първата седмица на срещата в Истанбул, ама британците не му дадоха. Дадоха му милиони, за да живее като Крез, да купува имоти по цял свят, диаманти за госпожа Зеленска, и да трупа биткойни. Сега ще му вземат всичко, защото който се подвел по акъла на англосаксите хубавото е видял само за малко, после му режат зелката.
22:06 05.12.2025
12 Миролюб Войнов, сибиряк
Питайте Навални ))
22:08 05.12.2025
13 000
22:12 05.12.2025
14 мдаа
Коментиран от #23
22:13 05.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ай стига...!
22:19 05.12.2025
17 АманДа
До коментар #3 от "Пич":Въпросът е защо изобщо се тиражират такива ... дрън дрън...
Коментиран от #20
22:20 05.12.2025
18 Днес войски на НАТО в Румъния
22:21 05.12.2025
19 коко
Из Днепропетровска в рамках проекта «Детство без войны» эвакуировали детей в Турцию.
Проектом занимался украинский олигарх Шостак, Елена Зеленская лично договаривалась о вывозе детей, в том числе с турецкими властями.
В Турции детей неоднократно привлекали к сбору средств, их принуждали к постоянным съемкам на камеру, выступлениям перед взрослыми, в случае отказа — наказывали: отбирали телефоны, ограничивали в еде.
15-летняя и 17-летняя воспитанницы вернулись из Турции беременными от совершеннолетних турок, которые были работниками отеля, в котором они проживали.
22:22 05.12.2025
20 Пич
До коментар #17 от "АманДа":Ами......от безсилие ! Просто цялото ЕС , НАТО и Англия са в нокаут , и от безсилие притоплят стари манджи. Жалки и смешни , но войнолюбци !!! Но нали знаеш , след всеки такъв опит през вековете , Русия ги връщат по местата със силен шут отзад!
22:25 05.12.2025
21 Към феновете на Кремълския режим
22:26 05.12.2025
22 Властта на украинския президент
22:27 05.12.2025
23 Граждани на Украйна се отказват
До коментар #14 от "мдаа":от украинско гражданство и са поискали да станат граждани на Русия. Украйна е предала доброволно 30 свои граждани на Русия в рамките на два дни. Това е било обявено в официалния телеграм канал на проекта "Искам да живея". Проектът "Искам да живея" обяви, че ще продължи да прехвърля своите граждани в Русия.
22:31 05.12.2025
24 Соваж бейби
22:42 05.12.2025
25 Международният съд на ООН
22:51 05.12.2025