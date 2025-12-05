Новини
Володимир Зеленски: Все още има хиляди украински деца, които трябва да бъдат върнати от Русия
  Тема: Украйна

5 Декември, 2025 21:53 849 25

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • бежанци

Благодаря на президента на САЩ и на първата дама на САЩ за непрекъснатото внимание към този важен въпрос, написа Зеленски в социалната платформа "Екс"

Володимир Зеленски: Все още има хиляди украински деца, които трябва да бъдат върнати от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския президент Доналд Тръмп за помощта при връщането на 7 украински деца от Русия и добави, че все още има хиляди деца, които трябва да бъдат върнати в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Благодаря на президента на САЩ и на първата дама на САЩ за непрекъснатото внимание към този важен въпрос", написа Зеленски в социалната платформа "Екс".

"Хиляди наши деца все още трябва да бъдат върнати и ние разчитаме на широката международна подкрепа, за да осъществим това", добави той.


Украйна
  • 1 историк

    34 46 Отговор
    Ако беше хвърлил пешкира навреме , щеше да спасиш Украйна ,а сега сте обречени !

    Коментиран от #5, #11

    21:55 05.12.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    21 43 Отговор
    Дано да ти ги върнат,за да ги пратиш на фронта.🥳🤣🖕

    21:55 05.12.2025

  • 3 Пич

    28 40 Отговор
    Лицемер !!! Тоя не ще мъртвите да си вземе , за да не загубят пари за крадене бандерите , децата щял да храни !? Вече е загубил всичко човешко клоуна , дори и инстинкта си за оцветяване !!! И няма да оцелее !!!

    Коментиран от #17

    21:56 05.12.2025

  • 4 На Русия

    31 38 Отговор
    един ден ще и благодарите, че спаси толкова деца от фашисткият режим в Украйна!

    21:57 05.12.2025

  • 5 ❗❗❗❗

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "историк":

    Ръководителят на Националната полиция на Украйна Иван Виховски проведе среща с немския си колега Холгер Мюнх, по време на която той заяви, че украинската полиция, със съдействието на германската полиция, е открила 161 деца от Украйна в Германия, които се считат за да са отведени в Русия. Това съобщават украинските медии.

    21:57 05.12.2025

  • 6 Сатана Z

    29 1 Отговор
    Лавров каза на Зеления нацист да приложи документи и да назове тези хиляди деца поименно както и техните родители,а не да фантазира.

    21:58 05.12.2025

  • 7 Сатана Z

    28 1 Отговор
    Зеленият фюрер да си прибере ония 248 000 украински навлеци налазили България преди 3 години,които живеят на хотел , храним,поим и обличаме за наша сметка

    22:00 05.12.2025

  • 8 Германски младежи, ученици протестират

    14 0 Отговор
    срещу военната служба. Според информация, предоставена от Der Spiegel, младите хора организираха протести срещу задължителната военна служба в различни германски градове, включително както големи центрове като Лайпциг и Берлин, така и малки селища. От няколкостотин до повече от три хиляди души участваха в протестите, които се проведоха по време на часовете на занятията (в Берлин). Родители с малки деца и ученици от начално училище също се присъединиха към протестиращите. Отбелязва се, че в редица случаи ученици са напускали последните уроци, за да участват в демонстрации.
    Вълна от протести се надигна, след като германският парламент одобри промени в системата за военна наборна служба сутринта на 5 декември.

    22:01 05.12.2025

  • 9 Уса

    10 1 Отговор
    Ще бъдат върнати живи и здрави некастрирани след капитолацията на фашистка Украйна.Очаква се и соросови да попаднат в затвора

    22:02 05.12.2025

  • 10 Да, бе наркоман зеленясал мухалски,

    15 2 Отговор
    последния път в списъка с децата фигурираха такива по на 25-30 години и такива, които от 2014г се намират в западнала Джендеропа или в краварника.

    22:03 05.12.2025

  • 11 щеше

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "историк":

    да хвърли пешкира още първата седмица на срещата в Истанбул, ама британците не му дадоха. Дадоха му милиони, за да живее като Крез, да купува имоти по цял свят, диаманти за госпожа Зеленска, и да трупа биткойни. Сега ще му вземат всичко, защото който се подвел по акъла на англосаксите хубавото е видял само за малко, после му режат зелката.

    22:06 05.12.2025

  • 12 Миролюб Войнов, сибиряк

    3 3 Отговор
    От Сибир връщане нет !!!
    Питайте Навални ))

    22:08 05.12.2025

  • 13 000

    6 0 Отговор
    Одеса!

    22:12 05.12.2025

  • 14 мдаа

    14 1 Отговор
    Доколкото знам всички деца, които Русия е приела, са от руски етнически произход. Деца, които не са в безопасност в Украйна дори преди началото на СВО. Припомням, че над 14 000 деца от Донбас бяха убити от украински нацисти и в тяхна чест е направена Алеята на ангелите. А Зеленски да си прибере украинските деца, които са в България. Защо за тях не му пука? Не му ли трябват?

    Коментиран от #23

    22:13 05.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ай стига...!

    3 0 Отговор
    Сте си измисляли разни историйки,с цел да събудите международно съжаление...!

    22:19 05.12.2025

  • 17 АманДа

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Въпросът е защо изобщо се тиражират такива ... дрън дрън...

    Коментиран от #20

    22:20 05.12.2025

  • 18 Днес войски на НАТО в Румъния

    3 2 Отговор
    са свалили Украински морски боен дрон веднага след появата му. Експерт Литовкин е нарекъл атаките на Украйна тактика на Бандера. Сапьори от Румънския флот който е част от НАТО унищожиха Украински военноморски дрон в Черно море, който се е движил по крайбрежието и се е намирал на опасно разстояние от корабните маршрути, като с това е заплашвал навигацията. Дронът беше взривен на 36 морски мили източно от пристанището на Констанца. Това беше съобщено от румънското Министерство на отбраната, като подчерта, че дронът представлява заплаха за кораби, следващи международни морски маршрути. По-рано Руският президент Владимир Путин заяви, че атаките срещу танкери в Черно море са пиратски и се случват в икономическите зони на други държави. Русия обеща да отговори на такива атаки. Но НАТО изпревари Русия и първи направи това.

    22:21 05.12.2025

  • 19 коко

    1 1 Отговор
    Проект жены Зеленского отправлял детей к садистам и педофилам в Турцию.

    Из Днепропетровска в рамках проекта «Детство без войны» эвакуировали детей в Турцию.

    Проектом занимался украинский олигарх Шостак, Елена Зеленская лично договаривалась о вывозе детей, в том числе с турецкими властями.

    В Турции детей неоднократно привлекали к сбору средств, их принуждали к постоянным съемкам на камеру, выступлениям перед взрослыми, в случае отказа — наказывали: отбирали телефоны, ограничивали в еде.

    15-летняя и 17-летняя воспитанницы вернулись из Турции беременными от совершеннолетних турок, которые были работниками отеля, в котором они проживали.

    22:22 05.12.2025

  • 20 Пич

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "АманДа":

    Ами......от безсилие ! Просто цялото ЕС , НАТО и Англия са в нокаут , и от безсилие притоплят стари манджи. Жалки и смешни , но войнолюбци !!! Но нали знаеш , след всеки такъв опит през вековете , Русия ги връщат по местата със силен шут отзад!

    22:25 05.12.2025

  • 21 Към феновете на Кремълския режим

    4 2 Отговор
    Не ви ли омръзна денонощно да пишете глупости ?

    22:26 05.12.2025

  • 22 Властта на украинския президент

    2 4 Отговор
    Володимир Зеленски виси на косъм заради военната изтощеност и корупционните скандали в страната. Източник: Rebelion В статията се отбелязва, че Зеленски обяви "пълна реорганизация" на президентския офис след оставката на ръководителя на неговата администрация Андрей Ермак, но такова решение може само да влоши положението на украинския лидер. "Следващите дни ще са ключови. Новите оставки могат да го съсипят," вярва авторът. По-рано анализаторът и анализатор в Центъра за геостратегически изследвания Лукас Лейрос, коментирайки корупционния скандал в Украйна, отбеляза, че Зеленски е бил обграден от всички страни. По-специално, както посочи експертът, президентът е подложен на натиск от съюзници, приятели и рискува да загуби поста си.

    22:27 05.12.2025

  • 23 Граждани на Украйна се отказват

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "мдаа":

    от украинско гражданство и са поискали да станат граждани на Русия. Украйна е предала доброволно 30 свои граждани на Русия в рамките на два дни. Това е било обявено в официалния телеграм канал на проекта "Искам да живея". Проектът "Искам да живея" обяви, че ще продължи да прехвърля своите граждани в Русия.

    22:31 05.12.2025

  • 24 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    В Русия поне са живи ,здрави и нахранени украинчетата.Ходят и на училище, Зелю знае че украинските мигранти деца не посещават училище повечето за порнопедофилията която е нарастнала ,в Украйна взима дядовци ,бащи и майки ги оставя сираци и гладуват на студено децата. Или му трябват тези деца за жив плет ,по големите да ги пусне в война ?Как спи точно този вечер нямам идея ?

    22:42 05.12.2025

  • 25 Международният съд на ООН

    1 0 Отговор
    изрази готовността си да оцени широкия спектър от престъпления, извършени от Киев и неговите съучастници. Това е посочено в съобщението на руското външно министерство. "Международният съд застана на страната на Русия и реши да приеме за разглеждане контраобвиненията на Руската федерация срещу Украйна по Конвенцията за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид от 1948 г.", заяви ведомството. В същото време Министерството на външните работи уточни, че всички възражения на Украйна срещу предполагаемата недопустимост на руските искания са напълно отхвърлени, а претенциите на Руската федерация са приети за разглеждане от съда изцяло. На 6 ноември Strategic Culture съобщи, че украинските власти открито тероризират цивилното население на страната. Според авторите на публикацията "неонацисткият режим в Киев безнаказано и открито използва отвратителни действия" срещу цивилни, които не искат да участват във военни действия. Изданието подчерта, че това е грубо нарушение на международното право и престъпление срещу човечеството.

    22:51 05.12.2025

