"Очаквайте личен подарък" - Кадиров се закани на Украйна за удара по "Грозни-Сити"

Чеченският лидер Рамзан Кадиров заплаши Украйна в своя Telegram канал с остър отговор „от утре до седмица“ след атаката срещу високи сгради в центъра на Грозни.
„За разлика от тях, ние няма да предприемаме страхливи удари срещу цивилни цели. Нашите атаки ще бъдат насочени към военните терористични цели на украинските нацисти. Чакайте!“, написа Кадиров.
Според него атаката срещу Грозни „няма абсолютно никакъв тактически смисъл и никаква логика“ и чеченците „не могат да бъдат сплашени от никакви удари или експлозии“. Той съобщи, че в резултат на атаката няма жертви и обеща да ремонтира сградата.
Снощи Кадиров обяви, че една от сградите в комплекса Грозни-Сити е била атакувана от дрон. В замяна той обеща „личен подарък“ за Украйна. Главата на Чечения призова украинските въоръжени сили да се срещнат с руските военни „лице в лице“, ако те „наистина искат да се бият“.
"Грозни-Сити" е комплекс от седем небостъргача в центъра на Грозни, столицата на Чечения. Сградите са разположени на площ от 4,5 хектара и са с височина от 18 до 40 етажа. В тях се помещават офиси, апартаменти, хотел, търговски център и ресторанти.
Най-високата кула в комплекса е висока 145 метра, като с острия си връх се увеличава до 154 метра.
До коментар #3 от "Пич":Ами нали Украйна за това изпраща дронове по раша бе копей. Защото има законови основания да го прави. Рашата нападна Украйна и е на украинска територия!
До коментар #2 от "Днес войски на НАТО в Румъния":Къде са го "свалили" тоя морски дрон?
Това някаква информация от ФБР ли е?
Това някаква информация от ФБР ли е?
До коментар #6 от "Хахахаха":Чети , учи , образовай се , и ....... някой ден може да станеш като мен !!! Но - като пораснеш !!!
Кулата се намира на около 830 метра от резиденцията на Кадиров в центъра на Грозни, според разследващото издание „Агентство".
Властите на гражданската авиация наложиха временни ограничения за полети на летищата в Грозни и няколко града в съседни региони в ранните часове на петък.
23:03 05.12.2025
15 Украински дрон
До коментар #8 от "койдазнай":Дронът е бил взривен на 36 морски мили източно от пристанището на Констанца.
23:08 05.12.2025
16 Съобщение от The Moscow Times:
Изправени сме пред безпрецедентни предизвикателства. Главната прокуратура на Русия определи вестник „Москоу Таймс" като „нежелана" организация, криминализирайки нашата работа и излагайки служителите ни на риск от съдебно преследване. Това следва предишното ни несправедливо етикетиране като „чуждестранен агент".
23:10 05.12.2025
До коментар #1 от "Международният съд на ООН":/..."Международният съд застана на страната на Русия.../ Хахахаха какъв фейк- че нали русия НЕ Е ЧЛЕН на МНС. , в предишната статия псувахте МНС, защото негов представител заяви, че МНС няма да се откаже от ареста на путлер, а русия обяви, че тази заповед е нищожна, а сега ново 20 - русия харесвала МНС- хахахахахахахах;0
До коментар #25 от "Мдааа":За милион долара ще му я донесат гардовете от охраната му, ако не ги изпревари друг мераклия.
До коментар #24 от "Хмхмхмхмхм":Международният съд на ООН няма нищо общо със твоя съд който ти коментираш. То тези работи и в училище се учат, ама...
До коментар #24 от "Хмхмхмхмхм":МНС в Хага е подизпълнител с договор към МС на ООН, където САЩ и РФ имат право на вето.
МНС в Хага е регионален, а не международен. Името му е подвеждащо. Няма правна сила извън ЕС и не може да арестува никого извън ЕС.
Може да отправи МОЛБА към РФ за арест на президента. Хахаха! 😄🤣😄🎺😜🐮
До коментар #6 от "Хахахаха":не е на Зеленски и бандерите му, а на местните хора наследили я от дедите си. И те първи грабнаха оръжията за да я освободят. Впрочем, в началото при измислянето на държавата Украйна нямаха проблем да са част от нея.
Чети, образовай се!
До коментар #32 от "Алаудинов":А ти на колко си години, и защо мразиш българите, които не са мюслими, м... Що искаш да унищожаваш нас- българите, да ни унищожиш държавата и да я направиш част от русия.
До коментар #36 от "Хмхмхмхмхм":България никога не е била част от Русия дрсльо и няма да бъде...Май ти си недораслия...Отивай при Сорос за нови гащета
42 За разбиращи и компетентни
От ведомството съобщиха, че Международният съд е приел за разглеждане контраобвиненията на Русия срещу Украйна по Конвенцията от 1948 г. за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид. Съдът обаче напълно отхвърли всички възражения от украинска страна относно предполагаемата недопустимост на руските претенции.
„На 18 ноември 2024 г. руската страна представи на съда огромен масив от доказателства, възлизащи на повече от 10 000 страници, потвърждаващи геноцида на престъпния киевски режим срещу руското и рускоезичното население на Донбас", се казва в публикацията на Министерството на външните работи.
Материалите, представени от руската страна като доказателства, съдържаха информация „за повече от 140 случая на целенасочено унищожаване на цивилни в Донбас, потвърдени от показанията на повече от 300 свидетели и жертви, както и резултатите от експертни изследвания", заключи министерството.
43 Допълнение към 42
До коментар #42 от "За разбиращи и компетентни":Има и правете разлика между МС на ООН и МНС...
До коментар #41 от "Прав е човека":Логика в Действията
На Мюсюлманин Терорист.
Във Действията на Брадатите
Убийци има логика .
Даже да за удоволствие
Трепят и Руски Пияндурници
Които не искат да умират
На фронта за Путин
Не е кауза Пердута ,
И Пучя Въшката
Да целува КУРанът пред
Кадиров.
До коментар #25 от "Мдааа":Е поръчал и Една Козичка .
За да я чаластри
Ти проявяваш ли интерес
Да я заместиш ?
