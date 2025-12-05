"Очаквайте личен подарък" - Кадиров се закани на Украйна за удара по "Грозни-Сити"

Чеченският лидер Рамзан Кадиров заплаши Украйна в своя Telegram канал с остър отговор „от утре до седмица“ след атаката срещу високи сгради в центъра на Грозни.

„За разлика от тях, ние няма да предприемаме страхливи удари срещу цивилни цели. Нашите атаки ще бъдат насочени към военните терористични цели на украинските нацисти. Чакайте!“, написа Кадиров.

Според него атаката срещу Грозни „няма абсолютно никакъв тактически смисъл и никаква логика“ и чеченците „не могат да бъдат сплашени от никакви удари или експлозии“. Той съобщи, че в резултат на атаката няма жертви и обеща да ремонтира сградата.

Снощи Кадиров обяви, че една от сградите в комплекса Грозни-Сити е била атакувана от дрон. В замяна той обеща „личен подарък“ за Украйна. Главата на Чечения призова украинските въоръжени сили да се срещнат с руските военни „лице в лице“, ако те „наистина искат да се бият“.

"Грозни-Сити" е комплекс от седем небостъргача в центъра на Грозни, столицата на Чечения. Сградите са разположени на площ от 4,5 хектара и са с височина от 18 до 40 етажа. В тях се помещават офиси, апартаменти, хотел, търговски център и ресторанти.

Най-високата кула в комплекса е висока 145 метра, като с острия си връх се увеличава до 154 метра.