Новини
Свят »
Русия »
"Очаквайте личен подарък" - Кадиров се закани на Украйна за удара по "Грозни-Сити"
  Тема: Украйна

"Очаквайте личен подарък" - Кадиров се закани на Украйна за удара по "Грозни-Сити"

5 Декември, 2025 22:53, обновена 6 Декември, 2025 02:35 3 131 47

  • рамзан кадиров-
  • чечения-
  • ракети-
  • дронове-
  • грозни

След атаката има щети по многоетажна сграда в главния град на републиката в Южен Кавказ

"Очаквайте личен подарък" - Кадиров се закани на Украйна за удара по "Грозни-Сити" - 1
Снимка: Х
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Чеченският лидер Рамзан Кадиров заплаши Украйна в своя Telegram канал с остър отговор „от утре до седмица“ след атаката срещу високи сгради в центъра на Грозни.

„За разлика от тях, ние няма да предприемаме страхливи удари срещу цивилни цели. Нашите атаки ще бъдат насочени към военните терористични цели на украинските нацисти. Чакайте!“, написа Кадиров.

Още новини от Украйна

Според него атаката срещу Грозни „няма абсолютно никакъв тактически смисъл и никаква логика“ и чеченците „не могат да бъдат сплашени от никакви удари или експлозии“. Той съобщи, че в резултат на атаката няма жертви и обеща да ремонтира сградата.

Снощи Кадиров обяви, че една от сградите в комплекса Грозни-Сити е била атакувана от дрон. В замяна той обеща „личен подарък“ за Украйна. Главата на Чечения призова украинските въоръжени сили да се срещнат с руските военни „лице в лице“, ако те „наистина искат да се бият“.

"Грозни-Сити" е комплекс от седем небостъргача в центъра на Грозни, столицата на Чечения. Сградите са разположени на площ от 4,5 хектара и са с височина от 18 до 40 етажа. В тях се помещават офиси, апартаменти, хотел, търговски център и ресторанти.

Най-високата кула в комплекса е висока 145 метра, като с острия си връх се увеличава до 154 метра.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Международният съд на ООН

    26 28 Отговор
    изрази готовността си да оцени широкия спектър от престъпления, извършени от Киев и неговите съучастници. Това е посочено в съобщението на руското външно министерство. "Международният съд застана на страната на Русия и реши да приеме за разглеждане контраобвиненията на Руската федерация срещу Украйна по Конвенцията за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид от 1948 г.", заяви ведомството. В същото време Министерството на външните работи уточни, че всички възражения на Украйна срещу предполагаемата недопустимост на руските искания са напълно отхвърлени, а претенциите на Руската федерация са приети за разглеждане от съда изцяло. На 6 ноември Strategic Culture съобщи, че украинските власти открито тероризират цивилното население на страната. Според авторите на публикацията "неонацисткият режим в Киев безнаказано и открито използва отвратителни действия" срещу цивилни, които не искат да участват във военни действия. Изданието подчерта, че това е грубо нарушение на международното право и престъпление срещу човечеството.

    Коментиран от #24

    22:54 05.12.2025

  • 2 Днес войски на НАТО в Румъния

    22 21 Отговор
    са свалили Украински морски боен дрон веднага след появата му. Експерт Литовкин е нарекъл атаките на Украйна тактика на Бандера. Сапьори от Румънския флот който е част от НАТО са унищожили Украински военноморски дрон в Черно море, който се е движил по крайбрежието и се е намирал на опасно разстояние от корабните маршрути, като с това е заплашвал навигацията. Дронът е бил взривен на 36 морски мили източно от пристанището на Констанца. Това е било съобщено от румънското Министерство на отбраната, като е подчертано, че дронът представлява заплаха за кораби, следващи международни морски маршрути. Преди това Руският президент Владимир Путин беше заявил, че атаките срещу танкери в Черно море са пиратски и се случват в икономическите зони на други държави. Русия обеща да отговори на такива атаки, но НАТО изпревари Русия и първи направи това.

    Коментиран от #8

    22:55 05.12.2025

  • 3 Пич

    13 21 Отговор
    Е.......готово !!! Значи имате законови основания за изпращане на още войски в Украйна !!!

    Коментиран от #6

    22:55 05.12.2025

  • 4 Хахахаха

    20 18 Отговор
    Копейките казаха, че не е вярно! Кадирката не знае, да пита копейките.

    Коментиран от #7

    22:58 05.12.2025

  • 5 гост

    27 26 Отговор
    Ударена е не "многетажна сграда " , ами точно небостъргача , дето са половината правителствени офиси , включително офиса на фашистката партия на Путлер !!!

    22:59 05.12.2025

  • 6 Хахахаха

    30 30 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ами нали Украйна за това изпраща дронове по раша бе копей. Защото има законови основания да го прави. Рашата нападна Украйна и е на украинска територия!

    Коментиран от #11, #35

    23:00 05.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 койдазнай

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Днес войски на НАТО в Румъния":

    Къде са го "свалили" тоя морски дрон?
    Това някаква информация от ФБР ли е?

    Коментиран от #15

    23:01 05.12.2025

  • 9 Бизнес център Грозни-Сити

    15 1 Отговор
    е ударената сграда

    23:01 05.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пич

    10 7 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Чети , учи , образовай се , и ....... някой ден може да станеш като мен !!! Но - като пораснеш !!!

    23:02 05.12.2025

  • 12 По точно:

    17 2 Отговор
    Сградата е част от Грозни Сити, струпване на небостъргачи, построени като символ на следвоенното преустройство на републиката Чечения, и в нея се помещават няколко регионални правителствени агенции, включително Съвета за сигурност на Чечения и офиси, свързани с туризма и религиозните въпроси.
    Кулата се намира на около 830 метра от резиденцията на Кадиров в центъра на Грозни, според разследващото издание „Агентство“.
    Властите на гражданската авиация наложиха временни ограничения за полети на летищата в Грозни и няколко града в съседни региони в ранните часове на петък.

    23:03 05.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дон Хуан

    12 8 Отговор
    Как не ми нацели брадата на това недоразумение

    23:04 05.12.2025

  • 15 Украински дрон

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "койдазнай":

    Дронът е бил взривен на 36 морски мили източно от пристанището на Констанца.

    23:08 05.12.2025

  • 16 Съобщение от The Moscow Times:

    12 4 Отговор
    Скъпи читатели,
    Изправени сме пред безпрецедентни предизвикателства. Главната прокуратура на Русия определи вестник „Москоу Таймс“ като „нежелана“ организация, криминализирайки нашата работа и излагайки служителите ни на риск от съдебно преследване. Това следва предишното ни несправедливо етикетиране като „чуждестранен агент“.

    23:10 05.12.2025

  • 17 Никой не обича пиратството.

    22 11 Отговор
    Украйна атакува кораби в Черно море не само край руското крайбрежие, но като цяло всякакви товарни кораби, които превозват слънчогледово масло, петрол – и не непременно към Русия, а например от Грузия до Турция. Тоест, всъщност той иска да постави всички кораби в Черно море под свой контрол. Никой не е дал на Киев такова право. По-рано Украйна атакува два петролни танкера в икономическата зона на Турция с морски дронове – тоест, тя всъщност предизвика НАТО. Затова блокът на НАТО реагира – украинският дрон беше потопен.

    23:10 05.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Обичам много г==ъ==з миризлив

    2 1 Отговор
    Така е.
    Факт.
    🍑

    23:12 05.12.2025

  • 20 Гиди малки украински терористчета

    21 10 Отговор
    А после рвете а? Що изпочупихте стъклата вандалии

    23:19 05.12.2025

  • 21 Рублевка

    8 6 Отговор
    Вече се мръкна и отговорите на Киев от Грозни са изпратени с въздушна поща.

    23:26 05.12.2025

  • 22 стоян георгиев

    12 10 Отговор
    Тоя клоун пак се появи.как плашеха гаргите с него бг троловете в началото на войната .помните ли другари?хах...оказа се дебела и страхлива мишка.

    23:26 05.12.2025

  • 23 Хмхмхмхмхм

    9 11 Отговор
    Още може. Трябва да се увеличи точността на дрона- когато отсече брадата на радикалния ислямист кадиров, като главата му си остане непокътната на място, тогава е момента човек да се върхити на точността на дрона. Засега дроновете на украинците имат още за ъпгрейд...Впрочем-тоя още ли иска да напада ЕС и да прочиства ЕС от всички, които не са мюслими, щото тогава вече е за скъсяване с една горна тиква....

    Коментиран от #28

    23:27 05.12.2025

  • 24 Хмхмхмхмхм

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "Международният съд на ООН":

    /..."Международният съд застана на страната на Русия.../ Хахахаха какъв фейк- че нали русия НЕ Е ЧЛЕН на МНС. , в предишната статия псувахте МНС, защото негов представител заяви, че МНС няма да се откаже от ареста на путлер, а русия обяви, че тази заповед е нищожна, а сега ново 20 - русия харесвала МНС- хахахахахахахах;0

    Коментиран от #30, #31, #32

    23:30 05.12.2025

  • 25 Мдааа

    12 12 Отговор
    Кадиров е поръчал да му занесат главата на Зеленото в кофа до една седмица.

    Коментиран от #29, #46

    23:34 05.12.2025

  • 26 оня с коня

    11 11 Отговор
    Кадиров е БЕЗСИЛЕН срещу Украинските Дронове ,а същенременно се заканва да "приключи" за нула време Европа?Явно Нелечима болест го гризе отвътре и Съзнанието му е замъглено...

    23:37 05.12.2025

  • 27 Ауууу...ужас

    5 7 Отговор
    И сега как ще е?Къде беше алахо през това време?

    23:41 05.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Алаудинов

    11 4 Отговор

    До коментар #25 от "Мдааа":

    За милион долара ще му я донесат гардовете от охраната му, ако не ги изпревари друг мераклия.

    23:46 05.12.2025

  • 30 Международният съд на ООН

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "Хмхмхмхмхм":

    Международният съд на ООН няма нищо общо със твоя съд който ти коментираш. То тези работи и в училище се учат, ама...

    23:47 05.12.2025

  • 31 Рублевка

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "Хмхмхмхмхм":

    МНС в Хага е подизпълнител с договор към МС на ООН, където САЩ и РФ имат право на вето.
    МНС в Хага е регионален, а не международен. Името му е подвеждащо. Няма правна сила извън ЕС и не може да арестува никого извън ЕС.
    Може да отправи МОЛБА към РФ за арест на президента. Хахаха! 😄🤣😄🎺😜🐮

    23:56 05.12.2025

  • 32 Алаудинов

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хмхмхмхмхм":

    На колко си години? Дете ли си?

    Коментиран от #36

    23:59 05.12.2025

  • 33 иван

    11 5 Отговор
    а той какво иска те разрушиха държавата им а тоя риве за един дрон

    00:18 06.12.2025

  • 34 Абе

    7 5 Отговор
    Кадирчо е пичага, абе убав е!

    00:27 06.12.2025

  • 35 Територията за която говориш

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    не е на Зеленски и бандерите му, а на местните хора наследили я от дедите си. И те първи грабнаха оръжията за да я освободят. Впрочем, в началото при измислянето на държавата Украйна нямаха проблем да са част от нея.
    Чети, образовай се!

    00:39 06.12.2025

  • 36 Хмхмхмхмхм

    6 5 Отговор

    До коментар #32 от "Алаудинов":

    А ти на колко си години, и защо мразиш българите, които не са мюслими, м... Що искаш да унищожаваш нас- българите, да ни унищожиш държавата и да я направиш част от русия.

    Коментиран от #38

    01:11 06.12.2025

  • 37 Уса

    7 5 Отговор
    Скоро и Турция ще унищожава украинските дронове.С тия фашисти украински няма друга оправия освен тоягата.Всички украинци в САЩ мразят Зеленски

    02:21 06.12.2025

  • 38 Кооо

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хмхмхмхмхм":

    България никога не е била част от Русия дрсльо и няма да бъде...Май ти си недораслия...Отивай при Сорос за нови гащета

    02:24 06.12.2025

  • 39 Е той

    3 4 Отговор
    И тоя като шефовете си вече 4 години все се заканва !

    02:44 06.12.2025

  • 40 Браво!

    5 2 Отговор
    „За разлика от тях, ние няма да предприемаме страхливи удари срещу цивилни цели. Нашите атаки ще бъдат насочени към военните терористични цели на украинските нацисти. Чакайте!“, написа Кадиров.

    02:45 06.12.2025

  • 41 Прав е човека

    5 3 Отговор
    атаката „няма абсолютно никакъв тактически смисъл и никаква логика“ ама пък от друга страна да търсиш логика във действията на нацист е кауза пердута

    Коментиран от #45

    02:49 06.12.2025

  • 42 За разбиращи и компетентни

    4 2 Отговор
    Международният съд е готов да оцени всички действия на „киевския режим“ и неговите „съучастници“, като по този начин потвърди правната валидност на претенциите на Русия. Това съобщи пресслужбата на руското Министерство на външните работи.

    От ведомството съобщиха, че Международният съд е приел за разглеждане контраобвиненията на Русия срещу Украйна по Конвенцията от 1948 г. за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид. Съдът обаче напълно отхвърли всички възражения от украинска страна относно предполагаемата недопустимост на руските претенции.

    „На 18 ноември 2024 г. руската страна представи на съда огромен масив от доказателства, възлизащи на повече от 10 000 страници, потвърждаващи геноцида на престъпния киевски режим срещу руското и рускоезичното население на Донбас“, се казва в публикацията на Министерството на външните работи.

    Материалите, представени от руската страна като доказателства, съдържаха информация „за повече от 140 случая на целенасочено унищожаване на цивилни в Донбас, потвърдени от показанията на повече от 300 свидетели и жертви, както и резултатите от експертни изследвания“, заключи министерството.

    Коментиран от #43

    02:53 06.12.2025

  • 43 Допълнение към 42

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "За разбиращи и компетентни":

    Има и правете разлика между МС на ООН и МНС...

    03:27 06.12.2025

  • 44 Груба грешка на украинските нацисти

    2 0 Отговор
    Възможно е Чечня да отмъсти за нападението. Чеченците са мюсулмани все пак и винаги си отмъщават.

    03:28 06.12.2025

  • 45 Да трябва да се търси

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Прав е човека":

    Логика в Действията
    На Мюсюлманин Терорист.

    Във Действията на Брадатите
    Убийци има логика .

    Даже да за удоволствие
    Трепят и Руски Пияндурници
    Които не искат да умират
    На фронта за Путин

    Не е кауза Пердута ,
    И Пучя Въшката
    Да целува КУРанът пред
    Кадиров.

    03:32 06.12.2025

  • 46 Кадиров

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Мдааа":

    Е поръчал и Една Козичка .
    За да я чаластри

    Ти проявяваш ли интерес
    Да я заместиш ?

    03:35 06.12.2025

  • 47 Чечня е много богата държава

    2 0 Отговор
    Бандерите да не ударят на камък.

    03:38 06.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания