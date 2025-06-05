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МВР на Русия обяви за издирване Артьом Тимофеев

МВР на Русия обяви за издирване Артьом Тимофеев

5 Юни, 2025 15:42 1 164 12

  • мвр-
  • русия-
  • артьом тимофеев-
  • военни летища-
  • дронове

Артьом Тимофеев е търсен от МВР на Русия, след като е свързан с нападения с дронове; живеел в Донецк, но често пътувал до Киев

МВР на Русия обяви за издирване Артьом Тимофеев - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

МВР на Русия обяви за издирване Артьом Тимофеев, заподозрян като един от извършителите на нападенията с дронове срещу руски военни летища.

Не се уточнява по кои членове от Наказателния кодекс са му повдигнати обвинения. Според ведомството Тимофеев „в последно време“ е живял в Донецк, където е получил руски паспорт, но „често отскачал по работа“ до Киев.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пропагандата не е другата гледна точка!

    12 6 Отговор
    Каква атака? Човека само е снимал любителски самолети. Нали всички са цели и непокътнати ?

    Коментиран от #11

    15:45 05.06.2025

  • 2 1488

    4 10 Отговор
    в приматските страни има МВР, ДАНС
    в нормалните ФБР, ЦРУ

    15:45 05.06.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 13 Отговор
    коя е единствената ,,,ВЕЛИКА,, сила , която слага автомобилни гуми , по крилата на самальотите си , да не ги удари дрон , пък то се получи че ги удариха?

    Коментиран от #5

    15:46 05.06.2025

  • 4 Има прецедент

    10 5 Отговор
    Ще го намерят в някоя страна като Испания (както в миналогодишния случай), Франция или някъде другаде и ще го пратят на "заслужен отдих" в някое райско място в небесните селения.

    15:54 05.06.2025

  • 5 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    КОЯ Е ТАЗИ ВЕЛИКА СИЛА КОЯТО ИМА ЕДИН САМОЛЕТ КОЙТО НЕ ЛЕТИ ??? САМОЛЕТИТЕ И РУСКИТЕ И АМЕРИКАНСКИТЕ СА ПЛАЦА ПО ДОГОВОР . ЗЕЛЕНСКИ ИСКА 3 СВЕТОВНА ВОЙНА .ЗА ТОВА ТРЪМП СЕ ОБАДИ НА ПУТИН И КАЗА ЧЕ ВЪЗМЕЗДИЕТО ЗА НАРУШЕНИЯ ДОГОВОР С АМЕРИКА ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНИ ОТ ПУТИН

    15:54 05.06.2025

  • 6 аха

    5 9 Отговор
    значи за ЛЕТИЩАТА го ИЗДИРВАТ
    ма за МОСТОВЕТЕ не ИЗДИРВАТ никой...
    знаем защо така - вътрешна работа.

    15:56 05.06.2025

  • 7 Ще трепери до края си

    6 2 Отговор
    Защо инфото ви е различно от това на руските служби, от къде ви е източника или преводачът ви не струва? Живеел е при роднините на жена си в рязанска област. Сега и пластична операция няма да го спаси.

    16:15 05.06.2025

  • 8 Аууу,

    3 5 Отговор
    Ми то и Путя го търсят.....??

    16:21 05.06.2025

  • 9 Механик

    1 1 Отговор
    Ех, голяма радост, голямо биене в гърдите бе укри и укролизци.
    Добре бе! Хубаво! Разбрахме, че "отново унижихте" Русия.
    Сега ми кажете как е положението на бойното поле? Крим, Суджа, Суми, Мариупол, Бахмут... Там как е ?
    Има ли доброволци за ВСУ или още ги сбирате като бестопанствени кучета в камионетките?
    п.п.
    Да не говорим, че за брилянтанта ви операция, дори САЩ (ЦРУ) казаха днес, че много яко сте се надценили и изхвърлили.

    16:54 05.06.2025

  • 10 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Тимофеев е оставил вакумирана кутиа у квартрата си с бележка "за ФСБ и ФСО"! Коги я одворили-"люляка ми замириса" деа! Фанали са го.

    17:04 05.06.2025

  • 11 2554

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пропагандата не е другата гледна точка!":

    Болката минава, но сръмът остава!

    17:05 05.06.2025

  • 12 Свободен

    0 0 Отговор
    Това не е ли онзи симпатяга - диджей, дето промени ядрения паритет в света?
    Със сигурност вече е записан в историята като новия Чък Норис, но действителен!

    17:09 05.06.2025

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