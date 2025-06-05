МВР на Русия обяви за издирване Артьом Тимофеев, заподозрян като един от извършителите на нападенията с дронове срещу руски военни летища.
Не се уточнява по кои членове от Наказателния кодекс са му повдигнати обвинения. Според ведомството Тимофеев „в последно време“ е живял в Донецк, където е получил руски паспорт, но „често отскачал по работа“ до Киев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пропагандата не е другата гледна точка!
Коментиран от #11
15:45 05.06.2025
2 1488
в нормалните ФБР, ЦРУ
15:45 05.06.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5
15:46 05.06.2025
4 Има прецедент
15:54 05.06.2025
5 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":КОЯ Е ТАЗИ ВЕЛИКА СИЛА КОЯТО ИМА ЕДИН САМОЛЕТ КОЙТО НЕ ЛЕТИ ??? САМОЛЕТИТЕ И РУСКИТЕ И АМЕРИКАНСКИТЕ СА ПЛАЦА ПО ДОГОВОР . ЗЕЛЕНСКИ ИСКА 3 СВЕТОВНА ВОЙНА .ЗА ТОВА ТРЪМП СЕ ОБАДИ НА ПУТИН И КАЗА ЧЕ ВЪЗМЕЗДИЕТО ЗА НАРУШЕНИЯ ДОГОВОР С АМЕРИКА ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНИ ОТ ПУТИН
15:54 05.06.2025
6 аха
ма за МОСТОВЕТЕ не ИЗДИРВАТ никой...
знаем защо така - вътрешна работа.
15:56 05.06.2025
7 Ще трепери до края си
16:15 05.06.2025
8 Аууу,
16:21 05.06.2025
9 Механик
Добре бе! Хубаво! Разбрахме, че "отново унижихте" Русия.
Сега ми кажете как е положението на бойното поле? Крим, Суджа, Суми, Мариупол, Бахмут... Там как е ?
Има ли доброволци за ВСУ или още ги сбирате като бестопанствени кучета в камионетките?
п.п.
Да не говорим, че за брилянтанта ви операция, дори САЩ (ЦРУ) казаха днес, че много яко сте се надценили и изхвърлили.
16:54 05.06.2025
10 Архимандрисандрит Бибиян
17:04 05.06.2025
11 2554
До коментар #1 от "Пропагандата не е другата гледна точка!":Болката минава, но сръмът остава!
17:05 05.06.2025
12 Свободен
Със сигурност вече е записан в историята като новия Чък Норис, но действителен!
17:09 05.06.2025