Джей Ди Ванс взе очаквана страна в скандала на годината: Горд съм, че стоя до Тръмп

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс наруши мълчанието си на фона на ескалиращия конфликт между президента Доналд Тръмп и неговия бивш съюзник и ключов донор Илон Мъск, съобщи Time.

"Президентът Тръмп направи повече от всеки друг човек през живота ми, за да спечели доверието на движението, което ръководи", каза Ванс в X (бивш Twitter) късно в четвъртък вечерта.

Потвърждавайки позицията и подкрепата си за Тръмп, той добави: "Горд съм, че стоя до него."

