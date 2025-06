Няма загинали при самолетната катастрофа в Тенеси

Самолет с 20 души на борда се разби в Съединените щати, но за щастие катастрофата приключи без загинали, съобщи „Франс прес“, предава БТА.

Инцидентът е станал в щата Тенеси, в района на град Тулахома.

Говорител на местните власти заяви, че трима души са пострадали и са били транспортирани с хеликоптери до болница.

Катастрофиралата машина е била двумоторен самолет от типа „Де Хавиланд“. Тя се е разбила малко след излитането от летището в Тулахома, без да причинява щети на земната инфраструктура.

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват самолета с пречупена опашка и откъснати крила.

Според местни медии, този тип самолети често се използват за транспортиране на парашутисти.

A skydiving plane crashed near Tullahoma Airport, about 70 miles southeast of Nashville, TN, just after noon today.



It hit trees and came down hard near the Beechcraft Museum.



Onboard were around 16 to 20 people.



4 were hospitalized. 2 have critical injuries. The others were… pic.twitter.com/YSx37OpOIx