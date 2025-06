Главната болница в южната част на Израел бе ударена при масирана иранска атака

Иранска ракета порази основната болница в Южен Израел тази сутрин и причини значителни щети, предаде Асошиейтед прес, като се позова на представители на медицинското учреждение, съобщи БТА.

Израелски медии излъчиха кадри, на които се виждат изпочупени прозорци и гъст, черен дим.

Други ирански удари поразиха висока жилищна сграда в Тел Авив и други места в централната част на Израел. Според израелската служба за бърза помощ "Маген Давид Адом" най-малко 40 души са били ранени.

Иранската ракета порази медицинския център „Сорока“, който разполага с 1000 легла и предоставя здравни услуги за приблизително един милион жители в южната част на Израел.

В изявление на болницата се казва, че няколко зони в медицинския център са понесли щети и че в спешното отделение се лекуват няколко леко ранени. Болницата е прекратила приема на нови пациенти с изключение на случаи с опасност за живота. Все още не е ясно какъв е броят на ранените при удара.

Редица болници в Израел задействаха планове за извънредни ситуации през последната седмица и преустроиха подземни паркинги в болнични стаи, за да преместят под земята пациентите, които са на апаратно дишане или са трудни за транспортиране.

🤯Iran Strikes Israel: Hospital Hit in Be’er Sheva, Dozens Injured in Tel Aviv and Surrounding Cities



Reports say three people were seriously injured, and dozens sustained minor wounds. pic.twitter.com/ouq33mXc8l