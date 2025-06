Лукашенко посрещна топло специалния пратеник на Тръмп

Беларуският президент Александър Лукашенко се срещна със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна и Русия Кийт Келог, съобщи днес националната новинарска агенция на Беларус БелТА, предаде БТА.

Лукашенко е обсъдил с Келог политическата ситуация в света и двустранните отношения между Беларус и САЩ, допълва беларуската агенция. Във видеозапис от срещата между двамата, разпространен от БелТА, Лукашенко топло прегръща Келог.

"Кой не го познава? Той е най-запознатият с медийното представяне човек наоколо в наши дни", казва Лукашенко.

По-рано тази седмица американски дипломатически представители във Вашингтон информираха Ройтерс за плана на Келог да посети Беларус и да се срещне с Лукашенко. Според тях макар конкретният дневен ред на срещата да не е ясен, специалният пратеник на Тръмп я вижда като стъпка, която може да помогне за стартиране на мирните преговори, насочени към прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Келог е най-високопоставеният американски представител, който посещава авторитарната държава от години насам, отбелязва Ройтерс.

🇧🇾🇺🇸 Belarusian President Aleksandr Lukashenko held a meeting with Keith Kellogg, the special envoy of the U.S. President for Ukraine.



P.S. Negotiations with U.S. representatives turn out to be a fatal mistake for many, the Belarusian leader should take this into account.. pic.twitter.com/EJYZftxRes