Беларуският опозиционер Сергей Тихановски беше освободен от затвора

Беларуският опозиционер Сергей Тихановски, съпруг на бившата беларуска кандидатка за президент Светлана Тихановска, беше освободен от затвор в Беларус заедно с още 13 политически затворници, предаде Франс прес, като се позова на неправителствената организация „Вясна“, следяща ситуацията с политическите затворници в тази страна, предаде БТА.

"Сергей Тихановски беше помилван. 13 други затворници също бяха освободени“, се казва в съобщение на организацията в „Телеграм“. Светлана Тихановска пък публикува видео, в което се вижда как тя прегръща дълго мъж с обръсната глава, който я целува по врата.

После Светлана Тихановска разпространи в „Екс“ послание, в което благодари по-специално на президента на САЩ Доналд Тръмп и на „нашите европейски съюзници за всички им усилия“.

"Съпругът ми Сергей е на свобода! Трудно е да опиша радостта, която изпитвам“, заяви Светлана Тихановска. "Но ние не сме приключили. 1150 политически затворници остават зад решетките. Всички те трябва да бъда освободени“, допълва тя.

My husband Siarhei is free! It’s hard to describe the joy in my heart.



Thank you, 🇺🇸 @POTUS, @SPE_Kellogg, @JohnPCoale, DAS Christopher W. Smith, @StateDept & our 🇪🇺 allies, for all your efforts.



We’re not done. 1150 political prisoners remain behind bars. All must be released. pic.twitter.com/MhngqBHFq3