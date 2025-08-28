Новини
Лукашенко каза, че не иска да управлява авторитарно, но по друг начин „засега не се получава“
  Тема: Украйна

Лукашенко каза, че не иска да управлява авторитарно, но по друг начин „засега не се получава“

28 Август, 2025 17:41 419 12

Не бих искал да управлявам авторитарно, диктаторски, каза Лукашенко, наричан "последният диктатор на Европа"

Лукашенко каза, че не иска да управлява авторитарно, но по друг начин „засега не се получава“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че не би искал да управлява авторитарно, но по друг начин засега не се получава, предаде ТАСС, съобщи БТА.

"Не бих искал да управлявам авторитарно, диктаторски. Засега обаче по друг начин не се получава", цитира думите на президента близкият до пресслужбата му канал в "Телеграм" "Пул Первого ("Пул на Първия"). Освен това контекстът, в който е направено изказването, не се посочва.

При посещение в Могильовска област Лукашенко проведе съвещание, посветено на развиването на производството на картофи.

"Кампанията по прибирането на реколтата е в разгара си. Всичко, което беше поискано от правителството, е направено. Сега резултатът зависи от вас. Успоредно с картофите върви прибирането на цвеклото, включително захарно, на царевицата, зелето, морковите. Годината не беше лека, но да повторя - реколтата беше чудесна. Трябва да я приберем и запазим", каза Лукашенко, цитиран от агенция БелТА.


Беларус
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Оценка 2.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    6 6 Отговор
    този,като Хаяско е пътник

    Коментиран от #6

    17:42 28.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    тези на снимката са със специални потребности

    Коментиран от #9

    17:43 28.08.2025

  • 3 Лукашенко каза

    2 0 Отговор
    че е голям шегаджия

    17:43 28.08.2025

  • 4 Бат Вальо -Истинския

    2 4 Отговор
    винаги съм се чудил кой е мъжът????

    17:43 28.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сталин

    5 2 Отговор
    Великия лидер Лукашенко е избран законно от хората и ще управлява както намери за добре в интерес на държавата,а не като нашите негодници продадоха и съсипаха държавата корумпирани мутри и бандити ,и сега като направят и завода на Рейнметал за барут и фишеци и не след дълго като гръмне завода ще заличи половин България

    17:48 28.08.2025

  • 8 Карат за 12 няма и една дневна винетка

    1 1 Отговор
    Националното тол управление припомня, че от 1 септември се актуализират цените на тол таксите за километър за превозните средства над 3,5 тона и максималната такса. С Постановление №20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г. бе предвидено поетапно изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

    Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г. и таксите бяха актуализирани с 10%. Второто от 1 септември ще бъде също с 10%, което е общо 20% за двата етапа и в съответствие с решението на Министерския съвет.

    Например: ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.

    Коментиран от #11

    17:49 28.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ангел Милаво

    7 2 Отговор
    Белорусите трябва да благодарят милиони пъти, че такъв изключителен човек ги управлява. Минск и Белорусия са абсолютна градина, на световно ниво. Реално, много по-добре от Русия.
    Лукашенко е изключително свестен и загрижен за народа си пич. Всякакви простотии, че бил диктатор и пр. са нелепи. Няма такъв пич: белорусите са свободни, богати, пътуват навсякъде, където желаят, имат работа, здравеопазване, образование, правят бизнес и пр.

    17:52 28.08.2025

  • 11 Дред

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Карат за 12 няма и една дневна винетка":

    Ако една цена се увеличи два пъти с по 10 % , общо цената е увеличена с 21 %.

    17:54 28.08.2025

  • 12 ПРОПАГАНДА

    1 0 Отговор
    Войници по улиците на американски градове: какво цели Тръмп
    А пишат че Лукашенко е диктатор?!?!

    17:55 28.08.2025

