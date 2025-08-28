Лукашенко каза, че не иска да управлява авторитарно, но по друг начин „засега не се получава“

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че не би искал да управлява авторитарно, но по друг начин засега не се получава, предаде ТАСС, съобщи БТА.
"Не бих искал да управлявам авторитарно, диктаторски. Засега обаче по друг начин не се получава", цитира думите на президента близкият до пресслужбата му канал в "Телеграм" "Пул Первого ("Пул на Първия"). Освен това контекстът, в който е направено изказването, не се посочва.
При посещение в Могильовска област Лукашенко проведе съвещание, посветено на развиването на производството на картофи.
"Кампанията по прибирането на реколтата е в разгара си. Всичко, което беше поискано от правителството, е направено. Сега резултатът зависи от вас. Успоредно с картофите върви прибирането на цвеклото, включително захарно, на царевицата, зелето, морковите. Годината не беше лека, но да повторя - реколтата беше чудесна. Трябва да я приберем и запазим", каза Лукашенко, цитиран от агенция БелТА.
1 Атина Палада
Коментиран от #6
17:42 28.08.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9
17:43 28.08.2025
3 Лукашенко каза
17:43 28.08.2025
4 Бат Вальо -Истинския
17:43 28.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сталин
17:48 28.08.2025
8 Карат за 12 няма и една дневна винетка
Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г. и таксите бяха актуализирани с 10%. Второто от 1 септември ще бъде също с 10%, което е общо 20% за двата етапа и в съответствие с решението на Министерския съвет.
Например: ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.
Коментиран от #11
17:49 28.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ангел Милаво
Лукашенко е изключително свестен и загрижен за народа си пич. Всякакви простотии, че бил диктатор и пр. са нелепи. Няма такъв пич: белорусите са свободни, богати, пътуват навсякъде, където желаят, имат работа, здравеопазване, образование, правят бизнес и пр.
17:52 28.08.2025
11 Дред
До коментар #8 от "Карат за 12 няма и една дневна винетка":Ако една цена се увеличи два пъти с по 10 % , общо цената е увеличена с 21 %.
17:54 28.08.2025
12 ПРОПАГАНДА
А пишат че Лукашенко е диктатор?!?!
17:55 28.08.2025