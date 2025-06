САЩ: Постигнахме смазващ успех

Седем бомбардировача B-2 са били използвани за нанасяне на американските удари по ядрени обекти в Иран. Това съобщи ръководителят на Комитета на началник щабовете на американските въоръжени сили Дан Кейн, предадоха световните агенции.

Той каза, че иранската система за противовъздушна отбрана не е реагирала на американската изненадваща атака, извършена със самолети по технологията стелт. В ударите са били използвани 14-противобункерни бомби и над две дузини ракети „Томахок“. В операцията са участвали и 125 военни самолета, разказа още Кейн, цитиран от БТА.

Най-висшият американски военен добави, че целта на американските удари е била разрушаване на ядрените обекти във Фордо, Натанз и Исфахан и тази цел е била постигната по време на американската среднощна операция, за която Асошиейтед прес и Франс прес пишат, че се казва „Операция полунощен чук“, докато Ройтерс се ограничава да я нарича само „Операция полунощ“.

Кейн каза, че първоначални оценки за нанесените щети по време на операцията показват, че на трите ядрени обекта има изключително сериозни щети и разрушения. Той добави, че финалните оценки за нанесените щети ще отнемат известно време.

Съединените щати работят за защита на съюзниците си в Близкия изток. Това потвърди на пресконференция в Пентагона министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет.

"Ние със сигурност разбираме предизвикателствата, пред които са изправени съюзниците в региона. И работим с тях с уважение и в сътрудничество по разполагането на американски сили в Близкия изток и по чувствителни въпроси от този вид", каза ръководителят на американското военно ведомство.

"В крайна сметка те имат много сили, средства и хора в тези райони, включително американски войски. Така че ние вземаме това предвид. Ние сме в тесни консултации с тях. И ние оценяваме подкрепата, която получихме", добави Хегсет.

Хегсет заяви, че американските военни удари по ирански ядрени обекти са невероятен и смазващ успех, за чието осъществяване са били необходими месеци и седмици на планиране и позициониране, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Хегсет заяви, че ударите не са били насочени срещу ирански военни или цивилни, а са унищожили ядрените амбиции на Иран.

"Операцията, която президентът Тръмп планираше, беше смела и беше брилянтна, показвайки на света, че американското възпиране се завръща. Когато този президент говори, светът трябва да го слуша", заяви Хегсет.

Министърът каза още, че иранската ядрена програма е била опустошена, предаде Франс прес. Приветствайки успеха на операцията на САЩ, Хегсет обаче подчерта, че президентът на Тръмп иска мир. Според него Иран, който критикува сега Вашингтон, че е прекрачил червена линия, като се е присъединил към войната редом до Израел, трябва да направи същото, тоест да се стреми към мир, както се стреми и Тръмп.

Хегсет каза още, че бомбардирането на иранските ядрени обекти не е целяло смяна на режима в Иран и увери, че Америка не иска война.

Chairman Caine just laid out the PERFECT execution of Operation MIDNIGHT HAMMER. pic.twitter.com/11NpibQhbi