Американската армия ще спре да стреля по прасета и кози

Американската армия ще преустанови общоприетата си практика да стреля по прасета и кози за обучението на военни медици, които помагат на ранени войници в зона на активни военни действия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Практиката е вече остаряла, тъй като военни симулатори вече могат да имитират раните, получени на бойното поле.

Забраната за тренировки, в които се използват истински оръжия по животни, е част от тазгодишния закон за отбраната, въпреки че другите начини за използване на животни за военни тренировки, като например при използването на хладни оръжия, ще продължат. Забраната беше подкрепена от конгресмена Върн Бюканън, републиканец от щата Флорида, който често се занимава с въпроси, свързани с правата на животните.

"С днешната усъвършенствана симулационна технология можем да подготвим нашите медици за бойното поле, като същевременно намалим страданията, причинявани на животните", посочи Бюканън.