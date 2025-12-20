Новини
Американската армия ще спре да стреля по прасета и кози

20 Декември, 2025 08:48 1 097 18

Забраната за тренировки, в които се използват истински оръжия по животни, е част от тазгодишния закон за отбраната

Американската армия ще спре да стреля по прасета и кози - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американската армия ще преустанови общоприетата си практика да стреля по прасета и кози за обучението на военни медици, които помагат на ранени войници в зона на активни военни действия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Практиката е вече остаряла, тъй като военни симулатори вече могат да имитират раните, получени на бойното поле.

Забраната за тренировки, в които се използват истински оръжия по животни, е част от тазгодишния закон за отбраната, въпреки че другите начини за използване на животни за военни тренировки, като например при използването на хладни оръжия, ще продължат. Забраната беше подкрепена от конгресмена Върн Бюканън, републиканец от щата Флорида, който често се занимава с въпроси, свързани с правата на животните.

"С днешната усъвършенствана симулационна технология можем да подготвим нашите медици за бойното поле, като същевременно намалим страданията, причинявани на животните", посочи Бюканън.


САЩ
  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    17 2 Отговор
    Бравос ще стрелят само по хора!🥳🤣🤣🤣🤣🖕

    08:49 20.12.2025

  • 2 ООрана държава

    14 3 Отговор
    Винаги са били садисти краварите

    08:49 20.12.2025

  • 3 Фото снайпер

    14 0 Отговор
    А по тикви и кратуни?

    08:50 20.12.2025

  • 4 Никой

    7 0 Отговор
    Все нещо става. Сега - все по нещо ще стрелят.

    08:51 20.12.2025

  • 5 А50

    7 3 Отговор
    Тия са ненормални, тренират ги на жестокост и кръв. Не ми се мисли сега по какво ще стрелят

    08:56 20.12.2025

  • 6 Шиши

    10 0 Отговор
    Ох, Слава Богу!

    08:56 20.12.2025

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 0 Отговор
    Нека стрелят, така е по-безопасно и винаги ще побеждават -
    нито прасетата, нито козите ще им отговорят със стрелба...

    09:01 20.12.2025

  • 8 Фарфуй

    3 0 Отговор
    А, ако грухтят и бечат на испански, важи ли?

    09:04 20.12.2025

  • 11 Жалки сте

    5 0 Отговор
    И един друг форум постъпваше така...
    И сега го няма вече...
    Вашата участ ще е същата...

    09:07 20.12.2025

  • 12 Уфф

    6 1 Отговор
    Колко мило! А, по невинните венецуелски рибари и други хора по света може!?

    09:07 20.12.2025

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    0 6 Отговор
    Само,каза Путйо путилифонът си да не спират да тепат пианиците у Окраина!

    09:08 20.12.2025

  • 14 гръмовержецът

    6 1 Отговор
    На янките явно им липсва войната , че стрелят на разбъркано по животинките . Да си спретнат едно СВО , та да си укротят адреналина .

    09:08 20.12.2025

  • 17 Пич

    5 1 Отговор
    Да , ама...... някога в Афганистан ......
    Козите отвърнаха на огъня , и американската армия побягна висейки по самолетите.....

    09:19 20.12.2025

  • 18 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Не знаех, че са чак такива садисти и извратеняци!

    09:30 20.12.2025