Американската армия ще спре да стреля по прасета и кози

Американската армия ще преустанови общоприетата си практика да стреля по прасета и кози за обучението на военни медици, които помагат на ранени войници в зона на активни военни действия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Практиката е вече остаряла, тъй като военни симулатори вече могат да имитират раните, получени на бойното поле.
Забраната за тренировки, в които се използват истински оръжия по животни, е част от тазгодишния закон за отбраната, въпреки че другите начини за използване на животни за военни тренировки, като например при използването на хладни оръжия, ще продължат. Забраната беше подкрепена от конгресмена Върн Бюканън, републиканец от щата Флорида, който често се занимава с въпроси, свързани с правата на животните.
"С днешната усъвършенствана симулационна технология можем да подготвим нашите медици за бойното поле, като същевременно намалим страданията, причинявани на животните", посочи Бюканън.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
08:49 20.12.2025
2 ООрана държава
08:49 20.12.2025
3 Фото снайпер
08:50 20.12.2025
4 Никой
08:51 20.12.2025
5 А50
08:56 20.12.2025
6 Шиши
08:56 20.12.2025
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
нито прасетата, нито козите ще им отговорят със стрелба...
09:01 20.12.2025
8 Фарфуй
09:04 20.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Жалки сте
И сега го няма вече...
Вашата участ ще е същата...
09:07 20.12.2025
12 Уфф
09:07 20.12.2025
13 Архимандрисандрит Бибиян
09:08 20.12.2025
14 гръмовержецът
09:08 20.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пич
Козите отвърнаха на огъня , и американската армия побягна висейки по самолетите.....
09:19 20.12.2025
18 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:30 20.12.2025