Макрон след иранската атака срещу американска база в Катар: Спиралата на хаоса трябва да приключи

„Спиралата на хаоса трябва да приключи“, заяви днес френският президент Еманюел Макрон след иранската атака срещу американската база „Ал Удейд“ в Катар. Той призова „всички страни към максимална сдържаност, деескалация и връщане на масата за преговори“, съобщи АФП, предава БТА.

В изявление, публикувано в социалната мрежа X, Макрон изрази солидарността на Франция с Катар, чиято територия беше ударена от Иран. Той допълни, че е „в тесен контакт с властите на страната“.

J’exprime la solidarité de la France au Qatar frappé par l’Iran sur son sol.



Je suis en contact étroit avec les autorités du pays et nos partenaires de la région.



J’appelle toutes les parties à la plus grande retenue, à la désescalade et au retour à la table des négociations.…